Thông tin mới nhất về giải thưởng lớn thứ 3 lịch sử xổ số Vietlott

Sự kiện chấn động làng xổ số Việt Nam vừa diễn ra vào tối ngày 20/01/2026, khi hệ thống của Vietlott xác nhận có một tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 với giá trị cực khủng: hơn 257 tỷ đồng .

Tại kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) số 01305 diễn ra vào ngày 20/01/2026, sản phẩm Power 6/55 đã chính thức tìm thấy chủ nhân của giải thưởng cao nhất. Cụ thể, giá trị giải Jackpot 1 đạt con số 257.134.188.450 đồng.

Theo thông tin từ Vietlott, tấm vé may mắn này được phát hành tại một điểm bán hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh . Đây được xem là một trong những giải thưởng lớn nhất kể từ khi Vietlott có mặt tại thị trường Việt Nam, tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong cộng đồng người chơi xổ số tự chọn. Ngay sau khi thông tin được công bố, danh tính tân "tỷ phú" đang là chủ đề được săn đón và quan tâm nhất trên các diễn đàn mạng xã hội.

Dù giải Jackpot 1 đã tìm thấy chủ nhân, sức nóng của Power 6/55 vẫn chưa hề giảm nhiệt. Hiện tại, giải Jackpot 2 đã tích lũy lên mức hơn 18 tỷ đồng và đang tiếp tục tăng lên sau mỗi kỳ quay. Với xác suất trúng thưởng cao hơn Jackpot 1, đây là mục tiêu "vừa sức" nhưng vẫn mang lại giá trị đổi đời cho bất kỳ ai sở hữu tấm vé may mắn tiếp theo.

Với con số 257 tỷ đồng vừa nổ tại TP.HCM, giải thưởng này đã chính thức chen chân vào danh sách những kỳ quay số đắt giá nhất lịch sử xổ số điện toán Việt Nam.

Dẫn đầu danh sách vẫn là kỷ lục vô tiền khoáng hậu được thiết lập vào tháng 04/2024 , khi một người chơi may mắn tại TP. Hồ Chí Minh đã sở hữu tấm vé Power 6/55 trị giá lên tới gần 314 tỷ đồng . Đây là giải thưởng cao nhất từng được trao từ trước đến nay, tạo nên một cơn sốt mua vé trên toàn quốc.

Xếp thứ hai là giải Jackpot 1 trị giá hơn 303 tỷ đồng tại Hà Nội vào tháng 05/2018 . Sau nhiều năm giữ vững ngôi vương, con số này hiện đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các tỷ phú Vietlott.

Và giờ đây, vị trí thứ ba chính thức thuộc về chủ nhân tấm vé tại TP. Hồ Chí Minh trong kỳ quay ngày 20/01/2026 với trị giá hơn 257 tỷ đồng . Giải thưởng này đã vượt qua mốc 214 tỷ đồng (xác lập vào tháng 05/2024) và mốc 192 tỷ đồng (xác lập vào năm 2020) để trở thành một trong ba giải thưởng lớn nhất mọi thời đại.

Việc liên tục xuất hiện các giải Jackpot giá trị cao trên 200 tỷ đồng không chỉ cho thấy sức hút của sản phẩm Power 6/55 mà còn minh chứng cho tốc độ tích lũy giải thưởng cực nhanh nhờ lượng người chơi tham gia đông đảo.

Theo quy định, người trúng thưởng sẽ có 60 ngày để làm thủ tục nhận giải kể từ ngày công bố kết quả. Sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (10% phần giá trị vượt 10 triệu đồng), chủ nhân giải Jackpot 257 tỷ đồng dự kiến sẽ thực nhận về tay khoảng hơn 231 tỷ đồng . Số tiền thuế này (khoảng 25,7 tỷ đồng) sẽ được nộp vào ngân sách TP. Hồ Chí Minh để đầu tư cho các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.

Trước đó không lâu, vào ngày 15/01/2026, Vietlott cũng đã tổ chức trao giải Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT #00392 cho anh N.H.T – một người chơi thuộc thế hệ Gen Z đến từ Cao Bằng. Anh T. là chủ nhân thuê bao Viettel, tham gia dự thưởng qua ứng dụng Vietlott SMS và đã may mắn trúng giải trị giá 20.017.635.500 đồng .

Dù quê gốc ở Cao Bằng nhưng anh T. hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Anh chia sẻ mình thường xuyên giải trí với các sản phẩm như Mega 6/45, Power 6/55 và Lotto 5/35. Anh T. cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc khi thần tài gõ cửa ngay những ngày giáp Tết.