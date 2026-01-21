Năm 2026: Một thứ tăng giá điên cuồng, đắt hơn cả vàng ròng theo đúng nghĩa đen

Thị trường công nghệ đầu năm 2026 đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có tiền lệ: trọng lượng của dữ liệu giờ đây đã trở nên "nặng" theo đúng nghĩa đen. Các so sánh giá cả mới nhất cho thấy, trong những trường hợp cực đoan, giá trị của ổ cứng thể rắn (SSD) dung lượng lớn đã vượt qua giá vàng.

Một ví dụ điển hình đang gây xôn xao cộng đồng công nghệ là dòng ổ cứng WD Black SN8100 dung lượng 8TB. Với mức giá niêm yết lên tới khoảng 2.200 USD nhưng trọng lượng chỉ vỏn vẹn 8,6 gram, chiếc ổ cứng này hiện có giá trị cao hơn đáng kể so với một lượng vàng ròng cùng khối lượng.

Một số loại ổ cứng lưu trữ M.2 hiện nay có giá trị cao hơn 70% so với vàng 24k (vàng ròng) nếu tính theo trọng lượng.

Khi linh kiện máy tính trở thành "tài sản" xa xỉ

Sự so sánh tưởng chừng như vô lý này lại hoàn toàn có cơ sở thực tế. Theo tính toán từ các chuyên trang công nghệ uy tín, ngay cả các phiên bản SSD dung lượng 4TB phổ thông hơn cũng đang tiệm cận mức giá của kim loại quý. Từ mức giá dễ chịu khoảng 1.000 USD vào cuối năm ngoái, giá của các dòng SSD cao cấp đã tăng gấp đôi chỉ sau vài tháng. Điều này biến những chiếc ổ cứng nhỏ gọn trở thành một loại "tài sản" đắt đỏ, khiến người dùng phổ thông ngày càng khó tiếp cận với các công nghệ lưu trữ tốc độ cao chuẩn PCIe Gen 5.

Không chỉ dừng lại ở SSD, cơn bão giá này còn lan sang cả thị trường ổ cứng truyền thống (HDD). Tại châu Âu, giá trung bình của HDD đã tăng vọt hơn 46% chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Thậm chí, một số mẫu ổ cứng dung lượng lớn từ 4TB đến 30TB còn ghi nhận mức tăng giá lên tới 60%, xóa tan hy vọng về một giải pháp lưu trữ giá rẻ cho người dùng trong thời điểm hiện tại.

Những chiếc ổ cứng nhỏ gọn trong lòng bàn tay dần trở thành xa xỉ phẩm, tăng giá phi mã cùng cơn sốt AI trên toàn cầu

Cơn khát chip nhớ của AI là nguyên nhân chính

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng "bão giá" này không đến từ lạm phát thông thường mà xuất phát từ cơn khát tài nguyên của trí tuệ nhân tạo (AI). Các tập đoàn công nghệ lớn đang ráo riết thu gom và tích trữ chip nhớ NAND và DRAM để phục vụ cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ, ưu tiên tuyệt đối cho máy chủ và AI thay vì thị trường tiêu dùng. Đáp lại nhu cầu này, các ông lớn trong ngành sản xuất chip như Samsung và SK Hynix đã đẩy giá DRAM lên tới 70%, khiến giá linh kiện đầu vào tăng chóng mặt.

Giới chuyên gia dự báo rằng tình trạng khan hiếm nguồn cung này sẽ không sớm kết thúc. Với đà phát triển vũ bão của AI hiện nay, người tiêu dùng có thể sẽ phải tiếp tục sống chung với mức giá linh kiện máy tính đắt đỏ ít nhất là cho đến hết năm 2026. Đây là một tín hiệu buồn cho các game thủ và những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, khi việc nâng cấp dung lượng lưu trữ đang dần trở thành một gánh nặng tài chính thực sự.

Tham khảo: BI