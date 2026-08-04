Vợ kém 15 tuổi của NSND Công Lý: "Hôm nay em xin nói thật vợ chồng em có hạnh phúc hay không"

Những chia sẻ mới đây của Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý về cuộc sống hôn nhân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Không né tránh những ý kiến cho rằng cô chỉ "tô vẽ màu hồng", Ngọc Hà thẳng thắn kể về một lần hai vợ chồng tranh cãi, đồng thời khẳng định cãi vã là điều bình thường trong hôn nhân.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà đăng dòng trạng thái: "Vợ chồng em cãi nhau vì lý do này, mời các bác vào phân xử. Phần thắng thuộc về ai ạ? Em khổ tâm quá đây này!" .

Kèm theo đó là đoạn clip cô chia sẻ chân thật về cuộc sống gia đình. Ngọc Hà cho biết: "Nhiều bác cứ bảo em rằng không chịu nói thật về cuộc sống hôn nhân, suốt ngày tô vẽ cuộc sống màu hồng, rồi nói em và anh Lý cũng không hạnh phúc gì. Hôm nay em xin nói thật vợ chồng em có hạnh phúc hay không".

Clip vợ NSND Công Lý chia sẻ hôn nhân không màu hồng

Theo lời Ngọc Hà, vợ chồng nào cũng có lúc xảy ra bất đồng. Cô kể lại câu chuyện diễn ra khoảng một tháng trước, vào một ngày cuối tuần mưa lớn. Khi đó, NSND Công Lý muốn sang thăm bố mẹ anh ngay trong lúc trời mưa tầm tã, còn cô khuyên nên đợi hôm sau khi thời tiết tạnh ráo hơn.

Ngọc Hà thuật lại: "Đương nhiên vợ chồng cũng sẽ có lúc tranh cãi. Ví dụ cách đây khoảng 1 tháng, khi trời mưa rất to vào cuối tuần, anh Lý đòi sang thăm bố mẹ anh ấy. Em có nói trời đang mưa, đợi mai kia kết mưa rồi sang thăm.

Nhưng không, anh ấy đòi sang bằng được vào lúc trời đang mưa tầm mưa tã. Có thể thôi mà hai vợ chồng em cũng cãi nhau. Rồi chồng em dỗi, bảo: 'Cô không đi thì thôi, tôi sẽ đi một mình'. Đấy, các bác xem như thế có được không. Có mỗi chuyện nhỏ như thế thôi cũng cãi nhau. Các bác phân xử cho em ai mới là người đúng, ai mới là người sai?".

Đoạn chia sẻ nhận được nhiều bình luận đồng cảm. Không ít khán giả cho rằng những mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày là điều khó tránh khỏi và chính sự chân thật của Ngọc Hà khiến nhiều người có cái nhìn gần gũi hơn về cuộc sống của cặp đôi.

NSND Công Lý và Ngọc Hà đăng ký kết hôn đầu năm 2021 sau nhiều năm tìm hiểu. Dù cách nhau 15 tuổi, cả hai luôn đồng hành trong cuộc sống và công việc.

Đặc biệt, sau biến cố sức khỏe của nam nghệ sĩ vào giữa năm 2021, Ngọc Hà đã tạm gác nhiều kế hoạch cá nhân để chăm sóc chồng trong suốt quá trình điều trị và phục hồi. Hình ảnh cô sát cánh cùng NSND Công Lý trong những lần tập phục hồi chức năng hay xuất hiện tại các sự kiện đã nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.