"Con nhà giàu" RMIT về chợ An Đông mở tiệm buôn vàng

“Xin chào mọi người, mình là Rosa, mình đang bán vàng tại chợ An Đông” - câu mở đầu hút cả trăm nghìn lượt xem của một ái nữ nhà bán vàng bạc đá quý đang gây sốt trên TikTok. Cô bạn này gây chú ý không chỉ nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cách nói chuyện nhẹ nhàng mà còn bởi câu chuyện khởi nghiệp từ chính nghề truyền thống của gia đình.

Phù Dung Kim Huỳnh (sinh năm 1999) thường được gọi là Rosa, hiện đang sống tại TP.HCM. Cô bạn từng học tại RMIT chuyên ngành Business Management và Digital Marketing, tốt nghiệp bằng Giỏi. Sau khi ra trường, Kim Huỳnh từng có thời gian thực tập trong lĩnh vực công nghệ ở một công ty lớn có trụ sở tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Kim Huỳnh còn làm thêm một số công việc như quản lý ở trung tâm dạy thêm và phụ giúp cửa tiệm vàng của mẹ. Nhìn chung, cô bạn cho biết mọi thứ xảy ra theo đúng một quy trình mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Thế nhưng vào năm 23 tuổi, Kim Huỳnh quyết định rẽ hướng. Cô không còn cảm thấy phù hợp với những cuộc họp, môi trường văn phòng trong tập đoàn lớn,... mà nhen nhóm ý định làm chủ. Song, Kim Huỳnh bày tỏ bản thân không phải người liều lĩnh hay có khao khát khởi nghiệp những thứ quá to tát. Đó là lý do khiến cô quay về, kế thừa nghề truyền thống của gia đình - bán vàng, mở một cửa tiệm riêng, làm tiểu thương tại chợ An Đông (TP.HCM).

Clip: Công việc thường ngày tại tiệm vàng ở chợ An Đông của Kim Huỳnh

Phù Dung Kim Huỳnh (sinh năm 1999) thường được gọi là Rosa hiện đang làm chủ một tiệm trang sức vàng, bạc, kim cương tại chợ An Đông

Có thể với nhiều người, ý tưởng khởi nghiệp đôi khi chỉ là một cơ duyên đến bất chợt, còn với Kim Huỳnh, cô bạn chưa từng có ngày nào tự nhủ: “Ok, ngày mai mình sẽ khởi nghiệp”.

Thay vào đó, mọi thứ đến Kim Huỳnh tự nhiên hơn. Bắt đầu từ việc phụ mẹ bán hàng ở tiệm vàng, quan sát mọi thứ xung quanh và ngày càng có hứng thú, nhận thấy tiềm năng phát triển. Sau đó, từ những lần vu vơ nghĩ thử xem nên thiết kế logo màu gì, kiểu chữ ra sao,... Kim Huỳnh ngày càng cuốn vào và đam mê làm chủ rõ ràng hơn và quyết định mở tiệm vàng riêng của mình.

“Thật ra khi đi làm ở công ty, mọi thứ đều ổn định, môi trường chuyên nghiệp, hệ thống rõ ràng. Thế nhưng càng làm, mình càng thấy bản thân bị bó trong khuôn khổ, không tìm thấy hướng đi dài hạn cho mình. Do đó mình chọn rẽ hướng vì nhận thấy bản thân có thể tạo giá trị khác, vừa được thỏa sức sáng tạo vừa tiếp nối được nghề truyền thống mà bố mẹ đã làm suốt 25 năm qua”, Kim Huỳnh chia sẻ.

Kim Huynh tốt nghiệp loại giỏi trường RMIT, từng đi du học và cũng có thời gian làm việc tại các công ty lớn trước khi quyết định về làm chủ, kế nghiệp gia đình

Có thể gọi Kim Huỳnh là “con nhà nòi” bán vàng nhưng những ngày đầu khởi nghiệp của cô bạn cũng đầy khó khăn. Vì mở tiệm riêng nên mọi thứ từ chi tiết nhỏ nhất, đều do cô tự mò mẫm, cái gì cũng phải nghiên cứu rất kỹ mới quyết định từ những việc như chọn hộp, túi, khay đựng vàng hay quản lý sổ sách, máy tính tiền,...

Kim Huỳnh bày tỏ: “Khó nhất có lẽ là do những thứ mình muốn làm thường mới hơn so với tư duy truyền thống. Thành ra mẹ cũng không cố vấn được nhiều. Có những hôm mình vừa làm, vừa sai, sửa đi sửa lại cũng trên dưới 10 lần nhưng cũng nhờ vậy mà mình học được rất nhiều. Giờ nhìn lại, từng chi tiết nhỏ trong tiệm từ bảng hiệu, logo đến khay đựng vàng đều có một phần tâm sức của mình trong đó. Mình thấy vui vì mọi thứ được hình thành một cách tự nhiên, nhưng lại rất đúng với con đường mình muốn đi”.

Nhìn vào cuộc sống của Kim Huỳnh, không ít nhận xét được đưa ra. Người thì cho rằng cô bạn “sinh ra ở vạch đích”, mọi thứ dẫu sao cũng đã được “dọn sẵn”, người lại cảm thấy uổng phí bởi học rộng, làm cao nhưng cuối cùng lại về… bán vàng ở chợ.

Trước loạt ý kiến này, Kim Huỳnh nói: “Mọi người nói sinh ra ở vạch đích mình nghĩ cũng có phần đúng vì ba mẹ mình làm trong nghề vàng bạc nên mình có nền tảng vững chắc hơn nhiều người. Mà không chỉ mẹ, trong dòng họ mình cũng có rất nhiều người làm nghề vàng.

Nhưng thật lòng mà nói, bước chân vào giới này mới thấy bản thân chẳng là ai cả. Càng tiếp xúc, càng hiểu nghề thì càng thấy mình chỉ mới ở vạch bắt đầu thôi. Mình cũng không thường so sánh bản thân với ai, chỉ muốn mỗi ngày tiến bộ hơn chút và điểm đến là thành công giống như thế hệ ông bà, bố mẹ, cô chú của mình”.

Việc đi nhiều nơi khiến Kim Huỳnh nhận ra điều phù hợp với bản thân và quyết tâm "làm mới" nghề truyền thống - bán vàng của gia đình

Còn về việc “uổng phí” thời gian đi học trường xịn, tốt nghiệp loại Giỏi thì Kim Huỳnh lại nghĩ khác. Cô bạn cho rằng tất cả những kiến thức, trải nghiệm bản thân sở hữu đều có thể áp dụng khi làm chủ tiệm vàng.

Khi được hỏi về thu nhập, cô bày tỏ: “Hồi xưa làm 3 việc một lúc thu nhập vừa đủ để sống thoải mái vì mình ở với ba mẹ nên gần như không phải lo chi tiêu. Mình cũng không có nhu cầu mua sắm hàng hiệu đắt tiền nên tiết kiệm được rất nhiều.

Còn bây giờ làm chủ thì đúng là thu nhập tốt hơn thật, nhưng cũng vất vả hơn gấp trăm lần. Làm chủ nghĩa là không có giờ tan ca, không có ai nhắc deadline ngoài chính mình, và mọi thứ từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều phải tự chịu trách nhiệm. Nhiều người nhìn vào tưởng “sướng”, nhưng chỉ khi thật sự bắt tay vào làm mới thấy, cái giá của sự tự do là khối lượng công việc nặng và tinh thần kỷ luật cao. Nhưng với mình, dù cực, mình vẫn thấy đáng vì ít nhất mỗi ngày mình đều được sống đúng với điều mình chọn”.

Học từ mẹ cách bán thứ còn quý hơn cả vàng

Theo Kim Huỳnh chia sẻ, ba mẹ của cô đã làm nghề bán vàng bạc đá quý hơn 25 năm, hiện tại vẫn đang bán hàng. Cửa hàng của mẹ Kim Huỳnh chỉ cách cửa hàng của cô 1 tiệm, đều ở chợ An Đông.

Nói về lý do chọn bán vàng ở chợ An Đông thay vì mở một cửa tiệm sang chảnh, hiện đại, Kim Huỳnh cho biết: “Khi mới bắt đầu, mình vẫn cần mẹ ở bên để học. Nghề vàng coi trọng an ninh và uy tín, nên ở dưới tầng hầm chợ vẫn là môi trường an toàn nhất. Các cô chú tiểu thương ở đây rất đoàn kết, họ luôn hỗ trợ nhau đặc biệt là với người trẻ làm nghề truyền thống như mình.

Ngoài ra, mình cũng có thể hỗ trợ mẹ khi cần. Vừa làm tiệm của mình, vừa phụ giúp tiệm của mẹ đã giúp mình cọ xát với nhiều đối tượng khách hàng hơn. Mình tin rằng vị trí không quan trọng bằng cách mình phục vụ khách. Ở đâu mà sản phẩm tốt, thái độ chân thành, khách sẽ tự tìm đến”.

Bên cạnh đó, chợ An Đông cũng vốn là nơi gắn bó từ lâu với gia đình của Kim Huỳnh, cô bạn cũng lớn lên trong không khí mua bán nhộn nhịp tại đây. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhu cầu mua sắm thay đổi, mọi người ít tới chợ mà thường mua online khiến một vài tiểu thương đã nghỉ bán, đóng cửa. Dẫu vậy, Kim Huỳnh vẫn chọn mở cửa hàng ở chợ vì với cô đó không chỉ chỗ bán buôn mà còn là ký ức, uy tín và cái gốc của nghề.

Thay vì mở một tiệm sang chảnh, Kim Huỳnh lựa chọn làm tiểu thương ở chợ An Đông

“Mình theo mẹ đi bán vàng từ nhỏ nhưng hồi đó chỉ đứng xem chứ không làm gì nhiều. Đến cấp 3 thì chương trình học khá nặng nên mình cũng không phụ giúp được ba mẹ nhiều. Sau đó khi vào đại học, mình muốn va chạm đời sống nhiều hơn nên ra chợ phụ mẹ là cách dễ nhất để mình học được những điều ngoài sách vở”, Kim Huỳnh kể về những ngày ra chợ phụ mẹ bán vàng.

Khi bắt đầu chính thức kế thừa nghề gia đình, Kim Huỳnh cho biết mẹ dù không nói ra nhưng rất vui: “Hồi mình chưa mở tiệm, mẹ cũng muốn mình trải nghiệm, học hỏi và tự do khám phá. Nhưng mình biết, trong lòng mẹ cũng rất mong mình sẽ nối nghề, chỉ là mẹ không nói ra. Nên khi mình quay về, quyết định mở cửa hàng, mình biết mẹ vui lắm”.

Có mẹ trong nghề, Kim Huỳnh có thể học được rất nhiều thứ trong cách làm nghề truyền thống đến việc giao tiếp, trò chuyện với khách hàng. Kim Huỳnh nói: “Mẹ luôn nhắc mình phải thật bình tĩnh, bởi mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết. Dù đó là chuyện khách hàng, công việc hay cuộc sống”.

Thế nhưng, khi mới về nghề, Kim Huỳnh cũng từng gặp không ít tình huống “dở khóc dở cười”.

“Mình còn nhớ có lần đeo vòng cho khách rồi quên tháo ra, khách ra khỏi chợ mới chợt nhớ ra và quay lại trả. May mắn cho mình khi gặp được khách hàng tử tế. Một lần khác thì mình bán vàng mà tính nhầm tiền cho khách. Nhưng qua những lần như vậy, mình lại có thêm kinh nghiệm, bài học và biết rằng nghề này cần sự cẩn thận tuyệt đối”, cô bạn chia sẻ.

"Con nhà nòi" bán vàng nên Kim Huỳnh học hỏi được từ mẹ rất nhiều kinh nghiệm trong nghề

Kim Huỳnh nói thêm: “Mẹ cũng từng chia sẻ với mình rằng, khách không chỉ mua vàng mà còn mua cả sự yên tâm. Do đó cần phải giữ uy tín khi kinh doanh. Vốn giúp mình mở tiệm nhưng chữ tín sẽ giữ cho cửa tiệm mình vững vàng, đứng vững được nhiều năm”.

Cuối cùng, cũng là một Gen Z, Kim Huỳnh ấp ủ kết hợp kết hợp tư duy thẩm mỹ hiện đại, công nghệ và marketing để làm mới ngành trang sức. Bên cạnh đó, điều quan trọng là vẫn giữ cái cốt truyền thống, làm nghề bằng chữ tín và cái tâm. “Thế hệ mình có lợi thế về sáng tạo và công nghệ, nên mình muốn dùng chính điều đó để tiếp nối, phát triển và lan tỏa giá trị mà mẹ đã xây dựng”, Kim Huỳnh bày tỏ.