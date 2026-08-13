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Yến Xuân đưa con trai đến khách sạn ĐT Việt Nam mừng sinh nhật Đặng Văn Lâm, nhắn nhủ 1 điều xúc động, visual xinh đẹp càng gây sốt

| | Lifestyle

Khoảnh khắc gia đình nhỏ của thủ môn Đặng Văn Lâm quây quần bên chiếc bánh kem khiến ngày vui của nam thủ môn thêm phần đặc biệt.

Mới đây, Yến Xuân gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường bên chồng - thủ môn Đặng Văn Lâm và con trai Đặng Lâm Minh nhân dịp sinh nhật ông xã. Do đang thời gian ĐT Việt Nam tập trung thi đấu Asean Cup 2026, nàng WAGs đã tự mình lái xe đưa quý tử đến khách sạn nơi Văn Lâm và các đồng đội đóng quân để cùng anh đón tuổi mới.

Trong bức ảnh chụp trên ô tô, Yến Xuân gây chú ý với visual dịu dàng, nữ tính. Cô để mái tóc đen dài buông tự nhiên, diện một thiết kế màu trắng đơn giản, tôn vóc dáng thanh mảnh. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, đeo một sợi dây chuyền mảnh và nở nụ cười rạng rỡ khi ngồi cạnh ông xã.

Ở bên cạnh, Văn Lâm xuất hiện với diện mạo khỏe khoắn, nam tính. Thủ môn ĐT Việt Nam diện áo polo màu đỏ đô, để kiểu tóc ngắn gọn gàng. Nam cầu thủ nở nụ cười tươi, trên tay bế con trai và cùng bà xã tạo nên khoảnh khắc gia đình đầy ấm áp. Đặc biệt, trên tay Văn Lâm là một chiếc bánh kem mừng sinh nhật với con số 33, được trang trí bằng chocolate, dâu tây và nhiều loại bánh ngọt. Đây chính là món quà mà Yến Xuân mang đến để cùng ông xã đón tuổi mới.

Yến Xuân đưa con trai đến khách sạn mừng sinh nhật Văn Lâm (Ảnh: IGNV)

Không chỉ có một khoảnh khắc, Yến Xuân còn ghi lại cảnh Văn Lâm ngồi bên con trai và cắt bánh. Thủ môn sinh năm 1993 chăm chú cắt bánh trong khi cậu con trai ngồi ngay trong lòng liên tục đùa vui, đút dâu tây cho bố, tạo nên một khung cảnh rất đỗi đời thường mà ấm áp, đáng yêu.

Dù đang trong thời gian tập trung cùng ĐT Việt Nam, Văn Lâm vẫn có một khoảng thời gian đặc biệt dành cho gia đình. Sự xuất hiện của Yến Xuân và con trai tại khách sạn cũng giúp nam thủ môn có thêm một sinh nhật đáng nhớ bên những người thân yêu.

Đáng chú ý nhất là lời nhắn Yến Xuân dành cho ông xã khi chia sẻ những hình ảnh này: “Bất cứ nơi nào anh đi, mẹ con em sẽ theo cùng. Cảm ơn chồng yêu vì tất cả".

Yến Xuân nhắn nhủ cảm động đến Văn Lâm (Ảnh: IGNV)

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy tình cảm cho thấy Yến Xuân luôn muốn trở thành hậu phương đồng hành cùng Văn Lâm trong mọi hành trình. Sau khi làm đám cưới riêng tư và sinh con trai đầu lòng, những khoảnh khắc của Văn Lâm và Yến Xuân bên quý tử ngày càng nhận được sự quan tâm. Visual của gia đình nhỏ cũng gây chú ý bởi sự hài hoà: Yến Xuân xinh đẹp, nữ tính, nhẹ nhàng còn Văn Lâm điển trai, vui vẻ. Cậu quý tử Lâm Minh gây sốt vì vẻ ngoài đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Không cầu kỳ hay phô trương, với Văn Lâm, món quà tuổi mới đặc biệt nhất có lẽ chính là việc bà xã và con trai luôn đồng hành bên anh trên mọi chặng đường, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp sân cỏ.

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Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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