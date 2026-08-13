“Phú bà” 34 tuổi sống cuộc đời như mở khóa gói VIP: Dinh thự triệu đô, đến phòng tắm cũng phải có điều hòa

Không cần đến những hình ảnh quá phô trương, chỉ cần nhìn qua loạt clip đời thường của Hạnh Xuka, dân mạng cũng đủ hình dung phần nào về cuộc sống của một “phú bà” trẻ tuổi. Từ những món đồ hiệu, không gian sống sang trọng cho đến cách cô chăm chút từng góc nhỏ trong nhà, tất cả đều khiến người xem không khỏi tò mò về cuộc sống phía sau màn hình.

Sinh năm 1992, Hạnh Xuka là một trong những hot mom được chú ý trên mạng xã hội. Trên TikTok, cô sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi và bỏ túi hơn 21 triệu lượt thích, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc xoay quanh gia đình, công việc và cuộc sống hàng ngày. Đáng chú ý nhất phải kể đến không gian sống của gia đình Hạnh Xuka. Hiện vợ chồng cô cùng các con đang sống trong một dinh thự triệu đô rộng lớn, được đầu tư theo phong cách sang trọng, bề thế. Mỗi lần quay clip tại nhà, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến những góc nhỏ trong biệt thự, dân tình lại có dịp “tham quan” cơ ngơi hoành tráng này, video nào cũng hu hút cả triệu lượt xem.

Dinh thự triệu đô của vợ chồng Hạnh Xuka

Dinh thự của gia đình Hạnh Xuka gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi quy mô đồ sộ cùng diện mạo sang trọng, cầu kỳ. Công trình nổi bật với tông trắng chủ đạo, kết hợp những mảng phào chỉ, hoa văn và chi tiết trang trí mang hơi hướng kiến trúc cổ điển. Từng đường nét được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên vẻ ngoài bề thế, gợi liên tưởng đến một tòa lâu đài thu nhỏ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc, khuôn viên xung quanh cũng được đầu tư cực công phu. Sân vườn rộng, nhiều cây xanh bao phủ giúp không gian bớt cảm giác nặng nề, đồng thời mang đến sự thoáng đãng và xanh mát. Từ bên ngoài, lối đi và hệ thống bậc thang dẫn lên sảnh chính góp phần tôn thêm chiều cao cũng như vẻ uy nghi của căn biệt thự.

Không gian bên trong biệt thự tiếp tục khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự bề thế, sang trọng và đầu tư kỹ lưỡng. Nổi bật là phòng khách rộng rãi với cách bài trí mang đậm phong cách quý phái. Nội thất chủ yếu sử dụng gỗ cao cấp, kết hợp cùng những chi tiết chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo trên bàn ghế và các món đồ trang trí. Từng đường nét đều góp phần tạo nên vẻ cổ điển, quyền quý, đồng thời làm nổi bật độ xa hoa của tổng thể căn nhà.

Vào mỗi dịp lễ Tết, Hạnh Xuka cùng những người làm trong nhà đều dành nhiều tâm huyết để trang hoàng tổ ấm theo đúng không khí lễ hội. Từng góc nhỏ được chăm chút, bài trí chỉn chu, khiến không gian vốn đã sang trọng lại càng trở nên ấm cúng, rực rỡ và đẳng cấp hơn.

Trong nhà, từng góc nhỏ đều được bài trí vô cùng tinh tế và chỉn chu. Nổi bật là hệ tủ trưng bày các bộ sưu tập đồ hiệu của Hạnh Xuka, bên cạnh đó là những khu vực riêng dành cho giày dép, túi xách và nước hoa. Cách sắp xếp ngăn nắp, đẹp mắt cùng loạt món đồ cao cấp khiến không gian nhìn thôi cũng đã toát lên vẻ xa hoa, sang trọng và đậm chất quý phái.

Phòng ngủ là một trong những không gian quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các clip triệu view của Hạnh Xuka. Căn phòng tiếp tục được bài trí theo phong cách tân cổ điển sang trọng, nổi bật với cách phối màu trang nhã, nội thất tinh tế và những chi tiết trang trí được lựa chọn đồng điệu với tổng thể căn biệt thự. Không quá phô trương nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp, không gian này vừa đẹp mắt vừa mang đến cảm giác riêng tư, ấm cúng. Đây cũng chính là chốn nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng để Hạnh Xuka tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc bận rộn.

Sống trong dinh thự triệu đô nên chắc chắn không gian nào trong nhà Hạnh Xuka cũng xịn sò và đẹp mắt. Ngay cả phòng tắm cũng được đầu tư chẳng kém gì khách sạn 5 sao, rộng rãi, thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi. Điểm nhấn là chiếc bồn tắm rộng, vừa là nơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa tạo cảm giác như đang tận hưởng một spa ngay tại nhà. Điều khiến netizen trầm trồ hơn cả là trong căn phòng này còn được lắp cả điều hòa, đúng kiểu tiện nghi đến từng chi tiết, bước vào đây chỉ muốn ở luôn!