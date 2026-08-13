Hoa hậu Thiên Ân báo tin vui

Tối 12/8, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thu hút sự chú ý khi chia sẻ một tin vui trên trang cá nhân. Đăng kèm bức ảnh tươi cười, trên tay cầm thẻ dự sát hạch, người đẹp cho biết cô vừa vượt qua kỳ thi lái xe ô tô ngay trong lần đầu tiên.

“Học ngày học đêm, kèm tới kèm lui. Hôm nay đi thi lái xe ô tô 1 lần đậu luôn rồi, mừng quá”, Thiên Ân viết. Qua cách chia sẻ, có thể thấy nàng hậu đã dành không ít thời gian cho việc học và luyện lái trước kỳ thi.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người theo dõi bởi đây là một trong những chia sẻ đời thường mới nhất của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Đáng chú ý, việc thi đậu bằng lái diễn ra trong thời điểm Thiên Ân cũng vừa trải qua nhiều thay đổi đáng nhớ ở tuổi 26.

Bức ảnh được Thiên Ân đăng tải kèm theo tin vui thông báo mình đã đỗ bằng lái xe ngay ở lần thi đầu tiên (Ảnh FBNV)

Mua căn nhà đầu tiên để đón bố về sống cùng

Trước tin vui về kỳ thi lái xe chưa đầy một tháng, Thiên Ân từng khiến nhiều khán giả xúc động khi thông báo hoàn thành một mục tiêu lớn khác trong cuộc sống.

Ngày 19/7, người đẹp cho biết đã mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM và chuẩn bị đón bố về ở cùng. Theo những gì chia sẻ với truyền thông, trước đó hai bố con từng sống trong nhà thuê sau khi chuyển từ Long An, nay thuộc Tây Ninh lên TP.HCM sinh sống và làm việc.

Cột mốc này càng có ý nghĩa khi nhìn lại hành trình trước khi nổi tiếng của Thiên Ân. Mẹ cô mất vì ung thư khi cô 17 tuổi. Sau biến cố gia đình, bố trở thành người thân gần gũi nhất và luôn âm thầm đồng hành cùng con gái. Thiên Ân từng cho biết cô muốn dành nhiều sự quan tâm, chăm sóc cho bố.

Ở tuổi 26, Thiên Ân chính thức mua nhà để đón bố về ở chung (Ảnh FBNV)

Trước khi đăng quang, Thiên Ân cũng từng trải qua thời gian đi làm để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Ở một bài phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô từng bán hàng tại cửa hàng kính mắt, đồng hồ và làm MC. Vì vậy, căn nhà đầu tiên sau bốn năm hoạt động trong showbiz được xem là một trong những thành quả cá nhân đáng nhớ của bản thân cô.

Từ hoa hậu đến diễn viên phim trăm tỷ

Không chỉ có những cột mốc mới trong đời sống, công việc của Đoàn Thiên Ân thời gian gần đây cũng có nhiều chuyển biến.

Cuối tháng 7, cô trở lại Miss Grand Vietnam 2026 nhưng không còn ở vị trí thí sinh. Người đẹp đảm nhiệm vai trò Phó ban giám khảo, trực tiếp theo dõi và đánh giá các ứng viên trong hành trình tìm người kế nhiệm. Thiên Ân cho biết công việc đòi hỏi cô theo sát thí sinh, tham gia trao đổi cùng ban tổ chức và hội đồng giám khảo để có đánh giá toàn diện thay vì chỉ dựa trên một phần trình diễn.

Thiên Ân giữ vai trò trong Ban giám khảo Miss Grand Việt Nam 2026 (Ảnh FBNV)

Đây cũng là một dấu mốc đáng chú ý với Thiên Ân bởi bốn năm trước, chính Miss Grand Vietnam là sân chơi đưa tên tuổi cô đến gần công chúng. Người đẹp đăng quang năm 2022, sau đó đại diện Việt Nam dự Miss Grand International tại Indonesia và vào top 20 chung cuộc.

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến sắc đẹp và thời trang, vài năm trở lại đây Thiên Ân tập trung nhiều hơn cho diễn xuất.

Cuối năm 2024, cô lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu. Đến mùa phim Tết 2025, cô đảm nhận vai Vân trong Nụ hôn bạc tỷ. Tác phẩm sau đó đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Vai diễn này cũng giúp Thiên Ân giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh lần thứ 12 vào đầu năm 2026.

Cô chạm ngõ điện ảnh với dự án "Công tử Bạc Liêu" (Ảnh VTV)

Sang năm 2026, Thiên Ân tiếp tục góp mặt trong Hẹn em ngày nhật thực. Theo VTV, phim vượt mốc 100 tỷ đồng sau ba tuần ra mắt; qua đó giúp Thiên Ân có hai bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng trong hành trình diễn xuất còn khá mới của mình.

Dù đã có những thành quả bước đầu, Thiên Ân cho biết vẫn muốn tiếp tục học thêm về diễn xuất. Cô nói mong muốn trong tương lai được khán giả nhìn nhận bằng năng lực bên cạnh danh hiệu hoa hậu.

Từ việc mua căn nhà đầu tiên để đón bố về ở, đảm nhận vị trí mới tại cuộc thi từng giúp mình nổi tiếng, liên tiếp góp mặt trong những bộ phim có doanh thu đáng chú ý cho đến niềm vui thi đậu lái xe ngay lần đầu, năm 2026 đang ghi dấu nhiều cột mốc mới trong cuộc sống và sự nghiệp của Đoàn Thiên Ân.

Thiên Ân đảm nhận vai nữ chính (áo xanh) trong dự án điện ảnh "Hẹn em ngày nhật thực" (Ảnh Đoàn phim Hẹn em ngày nhật thực)

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