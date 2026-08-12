Vừa chuyển 50 triệu đồng cho 1 chủ tài khoản chứng khoán SN 2001, Lê Nguyễn Ngọc Phương lập tức trình báo công an

Theo thông tin từ Công an phường Bình Lộc, TP Đồng Nai, đơn vị này vừa nhận được thư cảm ơn của bà Lê Nguyễn Ngọc Phương (SN 1988, trú tại khu phố Suối Tre, phường Bình Lộc) về việc được hỗ trợ xác minh, nhận lại 50 triệu đồng chuyển nhầm vào 1 tài khoản chứng khoán của người khác.

Cụ thể, bà Phương đến Công an phường Bình Lộc trình báo về việc trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản chứng khoán của một người khác tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Lộc đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản chứng khoán nhận số tiền chuyển nhầm là G.V.N (SN 2001, trú tại xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ).

Trên cơ sở kết quả xác minh và phối hợp với các đơn vị liên quan, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã thực hiện chuyển trả đầy đủ số tiền 50 triệu đồng cho bà Phương.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, bà Lê Nguyễn Ngọc Phương đã gửi thư cảm ơn Công an phường Bình Lộc, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Thư cảm ơn của bà Lê Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Việc kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân nhận lại tài sản thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, “Vì Nhân dân phục vụ”.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Đồng Nai