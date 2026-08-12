Nguyên nhân miền Bắc nắng nóng gần 40°C giữa tiết lập Thu

Hôm qua 11/8, nhiều địa phương ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,6°C, Thất Khê (Lạng Sơn) 38,2°C, Láng (Hà Nội) 38°C...

Trong hôm nay 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La), Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai duy trì trạng thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở mức 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày 11/8 tại một số địa phương tại miền Bắc.

Trả lời về hiện tượng này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đợt nắng nóng diện rộng đang diễn ra tại Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung do trường gió phân kỳ hình thành từ ảnh hưởng của bão Dolphin khi đổ bộ vào khu vực Chiết Giang - Phúc Kiến (Trung Quốc).

“Trường gió này làm chuyển hướng gió ở miền Bắc và miền Trung thành gió hướng Bắc đến Tây Bắc mang tính chất khô rõ rệt, dẫn đến thời tiết nắng mạnh và nhiệt độ tăng cao.

Dù thời tiết đã bước sang tiết lập Thu, việc xuất hiện nắng nóng diện rộng tại Bắc Bộ không phải là hiện tượng bất thường”, ông Khiêm thông tin.

Cơ quan khí tượng dự báo nắng nóng ở miền Bắc duy trì liên tục đến khoảng 13/8 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Sau thời gian này, cường độ nắng nóng sẽ giảm dần.

Tại Trung Bộ, nắng nóng kéo dài từ nay đến hết tuần. Mức nhiệt khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và từ phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.