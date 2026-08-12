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Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

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Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn giả “Giấy mời” của cơ quan Nhà nước để dụ người dân cài ứng dụng độc hại, chiếm quyền điện thoại và rút tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, hiện nay, trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới, đối tượng tự chế tạo và gửi "Giấy mời" giả mạo của Ủy ban nhân dân hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đến nhà người dân, hoặc phát tán qua tin nhắn mạng xã hội (Zalo, Facebook). Nội dung giấy mời yêu cầu công dân đi làm thủ tục kê khai đất đai hoặc cấp mã định danh tài sản.

Nội dung giấy mời các đối tượng lừa đảo gửi đến cho người dân. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Nội dung giấy mời giả thường yêu cầu công dân đến làm thủ tục kê khai đất đai hoặc cấp mã định danh tài sản. Khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dân mang theo điện thoại và SIM chính chủ, sau đó hướng dẫn cài ứng dụng thông qua các đường link lạ.

Nếu người dân làm theo, ứng dụng độc hại có thể được cài đặt trên thiết bị, tạo điều kiện để đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, đọc mã OTP và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an phường Trần Hưng Đạo khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc "4 KHÔNG": không bấm vào các đường link lạ; không cài đặt ứng dụng từ nguồn ngoài CH Play hoặc App Store; không cấp quyền cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc và không tin tưởng những yêu cầu chuyển tiền từ người tự xưng là cán bộ.

Khi nhận được giấy mời có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp UBND hoặc Công an nơi cư trú để xác minh. Trường hợp không may đã cài ứng dụng độc hại, cần lập tức ngắt kết nối mạng, đồng thời mang thiết bị đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý và khóa tài khoản nhằm hạn chế nguy cơ mất tiền.

Công an cảnh báo đến toàn bộ những người nhận được tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

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