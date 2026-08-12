Clip đang viral của tân cử nhân ĐH Văn Lang: 10 năm trước là thí sinh The Voice Kids, tiết lộ hoàn cảnh hiện tại

Mới đây, một bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Văn Lang đang nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Video ghi lại phần chia sẻ của tân cử nhân hiện thu hút khoảng nửa triệu lượt xem, nhiều người để lại bình luận sau khi biết câu chuyện phía sau chàng trai này.

Theo đó, chủ nhân bài phát biểu là Nguyễn Minh Nhật - Tân Cử nhân Khóa 28 ngành Thiết kế Đồ họa. Tại lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 7/8 vừa qua, Minh Nhật kể lại hành trình từ khi còn theo đuổi âm nhạc, những năm tháng học tập tại Văn Lang cho đến biến cố sức khỏe mà anh phải đối diện trước khi bước vào đại học.

Clip phát biểu của tân cử nhân Đại học Văn Lang đang viral trên MXH (Nguồn: Van Lang University)

Mở đầu bài phát biểu, Minh Nhật thể hiện giọng ca của mình với một câu hát trong bài Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời. Không ít người đã bày tỏ sự thích thú, liên tục “thả tim” bởi anh chàng có giọng hát ngọt ngào, cảm xúc.

Cũng trong bài chia sẻ của mình, Minh Nhật nhắc về niềm đam mê ca nhạc từ nhỏ và từng tham gia chương trình The Voice Kids. “Từ nhỏ, âm nhạc đã là niềm đam mê lớn của em. Năm 2017, em tham gia chương trình The Voice Kids nhưng phải dừng chân sớm do vỡ giọng. Một năm sau, em trở lại với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm hơn, em đã đạt được top 10. Dù không phải là thành tích quá cao, cột mốc ấy khiến em nhận ra rằng chỉ cần không bỏ cuộc, thất bại rồi sẽ trở thành một khởi đầu mới”, Minh Nhật nói.

Minh Nhật không chỉ gây sốt với bài phát biểu xúc động mà còn có giọng hát cực ngọt ngào (Nguồn: Van Lang University)

Bên cạnh đó, Minh Nhật cũng nhắc về những cột mốc đáng nhớ khi bản thân chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Văn Lang. Tuy nhiên, trước thời điểm tốt nghiệp THPT vài tháng, Minh Nhật nhận được tin không mong muốn về sức khỏe. Anh chàng mắc một căn bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn.

Nhắc lại khoảng thời gian ấy, Minh Nhật cho biết hành trình đối diện và chấp nhận bệnh không hề dễ dàng. Nhờ sự yêu thương, động viên của gia đình, bạn bè cùng nỗ lực của bản thân, anh dần học cách chấp nhận và sống tích cực hơn.

“Năm 2022, em chính thức trở thành sinh viên trường Đại học Văn Lang và may mắn nhận được học bổng tài năng 50% học phí của trường. Đây là một sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa đối với em và gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có nhiều những thử thách. Trước thời điểm tốt nghiệp trung học phổ thông vài tháng, em nhận được một tin không mong muốn. Em mắc phải căn bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn. Nhờ sự yêu thương và động viên từ gia đình, bạn bè cùng sự cố gắng của chính bản thân, em dần học được cách chấp nhận và sống tích cực hơn.

Thực sự, hành trình đối diện và chấp nhận bệnh của em không hề dễ dàng. Trong khoảng thời gian đó, mỗi trải nghiệm, học tập tại Văn Lang và trong cuộc sống đều là những bài học nhỏ, riêng lẻ để đúc kết nên nhận thức của em ngày hôm nay. Cách em chọn sống như thế nào với cuộc đời của mình và chọn sẽ trở thành một người như thế nào”, Minh Nhật bày tỏ.

Từ trải nghiệm của mình, Minh Nhật nói mỗi người đều có những thử thách riêng. Có người phải vượt qua áp lực học tập, hoàn cảnh gia đình, có người đối diện với các vấn đề về sức khỏe hoặc tinh thần. Nhưng cuối cùng, tất cả đều đã có mặt tại lễ tốt nghiệp và có lý do để tự hào về hành trình của chính mình.

Minh Nhật từng được biết đến là "cậu bé dân ca" tại The Voice Kids năm 2018

Hiện tại, anh chàng đã tốt nghiệp Đại học, là tân cử nhân ngành Thiết kế đồ hoạ (Ảnh: FBNV)

Cuối bài phát biểu, anh nhắn nhủ các tân khoa: "Mình hi vọng các bạn sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của mình, yêu thương bản thân, yêu thương cơ thể. Hãy luôn mang theo lòng biết ơn, sự tử tế, niềm tin vào chính mình trên mọi hành trình".

Bài phát biểu nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt khi câu chuyện phía sau Minh Nhật được nhiều người biết đến. Những lời nhắn về việc không bỏ cuộc, yêu thương bản thân hay trân trọng hành trình của mình cũng vì thế nhận được nhiều đồng cảm, truyền cảm hứng đến nhiều người.

Nguyễn Minh Nhật (SN 2004 - đến từ Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai) vốn là gương mặt không quá xa lạ với khán giả. Anh chàng từng được biết đến từ khi còn nhỏ qua chương trình The Voice Kids. Hành trình của Minh Nhật sau đó cũng nhiều lần được truyền thông chia sẻ, đặc biệt là câu chuyện về gia đình và những năm tháng cùng mẹ đối diện với bệnh tật.

Theo đó, mẹ của Minh Nhật bị mắc bệnh suy thận mãn tính và phải liên tục chạy thận khi anh chàng còn nhỏ tuổi. Gia đình sau đó phải chuyển vào TP. HCM sinh sống để thuận tiện chạy chữa bệnh tình. Minh Nhật cũng phải chuyển trường, vừa đi học vừa chăm sóc mẹ. Còn bố của Minh Nhật cũng bỏ nghề giáo viên vào thành phố để tiện chăm sóc vợ con.

Suốt nhiều năm, Minh Nhật lớn lên cùng những lần mẹ đi viện, chạy thận. Cũng vì vậy mà so với bạn bè cùng trang lứa, anh chàng có phần tự lập hơn, sớm tự kiếm thu nhập để lo cho mẹ.

Minh Nhật luôn giữ được năng lượng tích cực, vui vẻ trong cuộc sống (Ảnh: FBNV)

Về phía Minh Nhật, trong chương trình Thiếu Niên Tỏa Sáng phát sóng năm 2024, anh chàng cũng tiết lộ bản thân bị mắc bệnh giống mẹ. Thời điểm biết tin, Minh Nhật từng rơi vào trạng thái hoang mang, khóc nhiều và lo lắng cho tương lai. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian khó khăn, anh dần học cách chấp nhận tình trạng sức khỏe của mình và tiếp tục cuộc sống.

Hiện tại, ngoài những dự định phát triển theo đúng ngành học, Minh Nhật cũng đang hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên MXH. Anh chàng thường làm clip chia sẻ về cuộc sống đời thường, thể hiện tài năng âm nhạc của mình và đều nhận được nhiều lượt tương tác, ủng hộ từ cộng đồng mạng.