Hôm qua - 11/8, bắt quả tang 1 đối tượng đang vi phạm tại sân bay Nội Bài

Theo thông tin từ Cảng HKQT Nội Bài, khoảng 10h20 ngày 11/8, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Trọng H. (SN 2001, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội) có hành vi “cò mồi” tại khu vực sân bay. Thời điểm trên, H. tiếp cận một nam hành khách vừa nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc). Vị khách đang có nhu cầu tìm phương tiện di chuyển từ sân bay Nội Bài về Khu công nghiệp Samsung, tỉnh Thái Nguyên.

Nhận thấy hành khách không nắm rõ giá cước, H. đưa ra mức giá 600.000 đồng cho chuyến đi. Sau khi khách đồng ý, H. không trực tiếp thực hiện hành trình mà gọi một xe công nghệ với giá 500.000 đồng, dự kiến hưởng 100.000 đồng tiền chênh lệch.

Tuy nhiên, khi việc môi giới đang diễn ra, hành vi của H. bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản xử lý. Sau đó, hành khách chuyển sang sử dụng dịch vụ của Xanh SM - đơn vị được phép hoạt động tại sân bay. Chi phí thực tế cho toàn bộ hành trình là 450.000 đồng, thấp hơn 150.000 đồng so với giá mà người môi giới đưa ra ban đầu.

Ảnh Noibai International Airport

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp duy nhất. Cũng theo Cảng HKQT Nội Bài, chỉ trong ba ngày 9-11/8, lực lượng An ninh hàng không phối hợp Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã phát hiện, xử phạt 12 trường hợp liên quan “cò mồi”, chèo kéo hành khách và dừng, đỗ phương tiện sai quy định, tổng số tiền 59 triệu đồng. Trong đó, 11 trường hợp “cò mồi”, chèo kéo bị phạt 5 triệu đồng/người.

Những vụ việc khác từng bị xử lý

Thực tế, phương thức tiếp cận khách rồi chuyển cho một tài xế khác để hưởng phần chênh lệch đã được lực lượng chức năng tại Nội Bài phát hiện nhiều lần gần đây. Ngày 5/8, tại Nhà ga T1, Công an cửa khẩu phát hiện Đoàn V.B. (SN 1983) môi giới một hành khách có nhu cầu đi Vĩnh Phúc để hưởng 80.000 đồng tiền chênh lệch. Người này sau đó bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Trước đó, tối 26/7 tại Nhà ga T2, Phù Văn H. (SN 1996) thỏa thuận đưa một nữ hành khách vừa nhập cảnh về nơi ở với giá 400.000 đồng, nhưng sau đó chuyển khách cho tài xế xe công nghệ với giá 250.000 đồng, hưởng chênh lệch 150.000 đồng. Cùng với các vi phạm khác trong ngày, người này bị xử phạt tổng cộng 15,5 triệu đồng.

Một vụ việc khác được chính Cảng HKQT Nội Bài công bố vào tháng 6/2025 cho thấy nguy cơ với khách quốc tế. Một du khách Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tới Việt Nam bị mời chào đi xe từ T2 về phố Hàng Bông và phải trả 900.000 đồng. Trong đó, 700.000 đồng được hiển thị trên một ứng dụng giả có giao diện giống ứng dụng gọi xe. Cảng Nội Bài xác định chi phí thực tế của hành trình chỉ khoảng 367.000 đồng.

Nhiều đối tượng đã bị phát hiện, lập biên bản xử phạt vì hành vi "cò mồi" tại sân bay Nội Bài (Ảnh Noibai International Airport)

Hành khách nên làm gì để tránh “cò mồi” tại sân bay?

Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách không sử dụng dịch vụ vận chuyển không chính thống và không nhận lời mời chào từ người lạ tại khu vực sân bay. Thay vào đó, hành khách nên chọn taxi chính thức tại khu vực được bố trí hoặc chủ động đặt xe qua các ứng dụng uy tín.

Với xe công nghệ, hành khách nên tự thao tác trên ứng dụng, kiểm tra kỹ tên tài xế, biển số xe và giá cước trước khi lên xe. Theo hướng dẫn hiện nay của Nội Bài, điểm đón xe công nghệ tại Nhà ga T1 nằm ở sân đỗ P2, còn tại Nhà ga T2 là sân đỗ P1; khoảng cách từ sảnh nhà ga tới điểm đón khoảng 300-400 m.

Đặc biệt, hành khách vừa nhập cảnh, khách lần đầu đến một địa phương hoặc khách nước ngoài nên chủ động tìm hiểu trước khoảng cách và mức giá dự kiến từ sân bay tới điểm đến. Nếu chưa biết đường tới khu vực đón phương tiện, cách an toàn hơn là đọc biển chỉ dẫn hoặc hỏi nhân viên sân bay, lực lượng an ninh thay vì nghe theo lời của người lạ.

Ảnh minh họa

Đây cũng là khuyến cáo từng được lực lượng chức năng đưa ra sau vụ một gia đình Nhật Bản bị tài xế chèo kéo, thu tới 1 triệu đồng cho quãng đường hơn 1 km từ T1 sang T2 tại Nội Bài năm 2023. Khi đó, Đồn Công an sân bay cho biết các đối tượng có thể lợi dụng việc du khách lần đầu tới Việt Nam, chưa quen cách di chuyển để thu mức giá cao.

Khi phát hiện dấu hiệu chèo kéo, ép giá hoặc nghi vấn “cò mồi”, hành khách nên dừng giao dịch và báo ngay cho An ninh hàng không hoặc Công an cửa khẩu. Theo thông tin được Cảng HKQT Nội Bài công bố ngày 12/8, số hotline tiếp nhận phản ánh liên quan tình trạng này là 0988.840.505.