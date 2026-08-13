Mở casting cho toàn bộ người dân Việt Nam ở trong nước lẫn nước ngoài cho dự án phim quảng bá quốc gia mới nhất

Không giới hạn độ tuổi, ngoại hình hay kinh nghiệm diễn xuất, dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia “Profile Đất nước của tôi” đang chuẩn bị mở đợt casting trên phạm vi toàn quốc, đồng thời dành cơ hội cho cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words) vừa công bố kế hoạch tổ chức casting quy mô lớn, hướng tới việc tìm kiếm những người Việt Nam trực tiếp tham gia kể câu chuyện về đất nước, con người và văn hóa Việt.

Theo thông tin từ dự án, “Profile Đất nước của tôi” được thực hiện dưới sự bảo trợ, phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh Việt Nam.

Thứ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tại sự kiện công bố dự án “Profile Đất nước của tôi”

Không chỉ giới thiệu cảnh đẹp hay các điểm đến quen thuộc, dự án được định hướng như một sản phẩm góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, từ đó đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia.

Casting từ ngày 15/8, người Việt ở nước ngoài cũng có thể tham gia

Điểm đáng chú ý của đợt casting lần này là phạm vi tuyển chọn không chỉ giới hạn trong nước. Người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài cũng có cơ hội gửi hồ sơ tham gia.

Theo kế hoạch ban đầu được nhà sản xuất công bố, đợt casting dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8/2026.

Khác với nhiều chương trình tuyển diễn viên thông thường, dự án cho biết ngoại hình, tuổi tác hay kinh nghiệm diễn xuất không phải những tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Điều dự án muốn tìm kiếm là những người Việt có tình cảm với quê hương, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời có những câu chuyện chân thực để chia sẻ.

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết mong muốn của ông là được cùng mọi người kể câu chuyện Việt Nam tới khán giả thế giới.

Để đăng ký casting, ứng viên dự kiến phải gửi kèm một video có thời lượng tối đa 1 phút. Nội dung video có thể là cảm nhận về quê hương, một câu chuyện Việt Nam mang ý nghĩa nhân văn hoặc đơn giản là những chia sẻ chân thành về cuộc sống và vẻ đẹp của Việt Nam.

Đáng chú ý, mỗi cá nhân chỉ được gửi một hồ sơ đăng ký duy nhất trong suốt thời gian tuyển chọn. Những thông tin cụ thể hơn về thể lệ cũng như phương thức đăng ký sẽ được nhà sản xuất công bố trong thời gian tới.

Đại diện nhà sản xuất lý giải cách casting này xuất phát từ mong muốn để chính những người Việt kể câu chuyện về đất nước mình. Những ký ức, trải nghiệm và câu chuyện riêng của từng cá nhân khi được kết nối sẽ tạo thành một bức tranh đa dạng hơn về Việt Nam.

Không chỉ tìm diễn viên cho một bộ phim

Theo ekip, mục tiêu của đợt casting không dừng ở việc tìm kiếm những gương mặt xuất hiện trước ống kính.

Thông qua quá trình tuyển chọn, dự án kỳ vọng thu thập những câu chuyện bình dị từ nhiều vùng miền và từ cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Mỗi câu chuyện được xem như một mảnh ghép giúp hình ảnh đất nước được thể hiện qua trải nghiệm thật của chính những người đang sống, học tập và làm việc trong cũng như ngoài Việt Nam.

Tại sự kiện công bố dự án, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, địa phương, sở văn hóa và cơ quan báo chí hỗ trợ đoàn phim về điều kiện tác nghiệp, bối cảnh cũng như những câu chuyện có giá trị.

Theo ông, sự hỗ trợ này sẽ góp phần tạo điều kiện để thực hiện một bộ phim do người Việt Nam sản xuất, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Định hướng này cũng cho thấy “Profile Đất nước của tôi” không chỉ đặt trọng tâm vào các danh thắng nổi tiếng. Những câu chuyện đời thường, con người bình dị và trải nghiệm mang tính cá nhân cũng được xem là chất liệu quan trọng để tạo nên hình ảnh Việt Nam gần gũi hơn với khán giả quốc tế.

Hướng tới chiến dịch quảng bá Việt Nam ra thế giới từ năm 2027

Theo thông tin được công bố, “Profile Đất nước của tôi” sẽ được truyền thông mạnh mẽ trong chiến dịch quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam đến với thế giới từ năm 2027.

Dự án được kỳ vọng góp phần giới thiệu một Việt Nam không chỉ sở hữu cảnh quan đẹp mà còn có lịch sử, văn hóa, con người và những giá trị riêng có thể tạo dấu ấn với công chúng quốc tế.

Việc mở casting rộng rãi cho người Việt Nam trong và ngoài nước vì thế trở thành một trong những điểm đặc biệt của dự án. Thay vì chỉ lựa chọn những gương mặt chuyên nghiệp, ekip muốn tạo cơ hội để những người bình thường cũng có thể mang câu chuyện của chính mình lên màn ảnh.