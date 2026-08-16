Vì sao không nên dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng?

Vàng có thể là một phần trong danh mục tài sản của một người, nhưng khi toàn bộ tiền tiết kiệm được chuyển thành vàng, một vấn đề khác xuất hiện: nếu cần tiền đúng lúc, bạn sẽ lấy tiền ở đâu?

Tiền tiết kiệm không chỉ có nhiệm vụ sinh lời

Khi có một khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người thường tập trung vào câu hỏi tài sản nào có khả năng tăng giá tốt hơn. Nhưng với tiền tiết kiệm, khả năng sinh lời chỉ là một phần. Một khoản tiền còn cần đáp ứng những nhu cầu rất thực tế: có thể rút ra khi cần, dùng cho các khoản chi bất ngờ hoặc phục vụ những kế hoạch đã được xác định trước. Đó là lý do vàng không nên được xem như phiên bản thay thế hoàn toàn cho tiền tiết kiệm.

Vàng có thể giúp đa dạng hóa tài sản và phù hợp với mục tiêu tích lũy dài hạn, nhưng giá trị của nó vẫn biến động theo thị trường. Trong khi đó, tiền dành cho quỹ dự phòng hay những khoản chi đã có kế hoạch cần ưu tiên sự ổn định và khả năng sử dụng đúng thời điểm.

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Có thể cần tiền vào đúng lúc vàng không thuận lợi

Vàng có tính thanh khoản, nhưng điều đó không có nghĩa bán lúc nào cũng có lợi. Khi cần tiền gấp, bạn không thể chờ đến thời điểm giá vàng phù hợp với kỳ vọng của mình. Khoản tiền từng được mua vào với mục tiêu tích lũy dài hạn có thể phải bán sớm hơn dự tính, trong khi mức giá nhận được phụ thuộc vào giá mua vào của đơn vị kinh doanh tại thời điểm đó.

Bên cạnh biến động giá, người mua vàng cũng cần tính đến chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Vì vậy, nếu toàn bộ tiền tiết kiệm đều nằm trong vàng, một biến động không thuận lợi đúng lúc có thể khiến kế hoạch tài chính bị động hơn rất nhiều so với việc duy trì một phần tiền ở những kênh có tính thanh khoản và ổn định cao hơn.

Đừng dùng tiền cho mục tiêu ngắn hạn để mua tài sản dài hạn

Một cách đơn giản để quyết định có nên mua vàng hay không là nhìn vào thời điểm bạn có thể cần đến khoản tiền đó. Tiền dành cho những khoản chắc chắn phải chi trong vài tháng tới, quỹ dự phòng hoặc những khoản chưa xác định thời điểm sử dụng nên ưu tiên khả năng tiếp cận và sự ổn định. Trong khi đó, khoản tiền chưa cần dùng trong thời gian dài mới phù hợp hơn để cân nhắc các tài sản như vàng.

Nói cách khác, không phải cứ có tiền nhàn rỗi là có thể đưa toàn bộ vào một tài sản. Trước tiên cần xác định khoản tiền đó đang có nhiệm vụ gì. Một khoản tiền để dành cho việc mua nhà trong vài năm tới sẽ có cách phân bổ khác với khoản tiền dành cho những chi phí phát sinh trong tháng tới.

Vàng nên là một phần, không phải toàn bộ

Phân bổ tài sản không có nghĩa là phải chia tiền thành những phần bằng nhau. Điều quan trọng là mỗi khoản tiền có một vai trò rõ ràng. Một người có thể giữ một phần tiền ở những kênh dễ tiếp cận để phục vụ nhu cầu ngắn hạn, đồng thời dành một phần vốn dài hạn cho vàng hoặc những tài sản khác. Cách này giúp bạn không rơi vào tình huống phải bán một tài sản chỉ vì đột nhiên cần tiền.

Vì vậy, trước khi quyết định dồn tiền vào vàng, thay vì chỉ hỏi “vàng có còn tăng giá không?”, hãy hỏi một câu thực tế hơn: “Nếu tôi cần khoản tiền này trong 3 tháng tới, tôi có sẵn sàng bán vàng ở bất kỳ mức giá nào không?” Nếu câu trả lời là không, có lẽ khoản tiền đó không nên được đưa hết vào vàng ngay từ đầu.