Dơi bay vào nhà báo điều gì?

Dơi là động vật hoạt động chủ yếu về đêm. Vì vậy, việc chúng bất ngờ xuất hiện trong không gian sống dễ tạo cảm giác khác thường, thậm chí khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến chuyện phong thủy. Tuy nhiên, nếu dơi chỉ vô tình bay vào nhà một lần, gia đình không nên vội xem đây là dấu hiệu dự báo một sự việc sắp xảy ra.

Dơi bay vào nhà thường được lý giải như thế nào?

1. Theo quan niệm truyền thống, dơi thường mang ý nghĩa tích cực

Trong văn hóa phương Đông, hình tượng dơi từ lâu đã được sử dụng với ý nghĩa tốt đẹp, đặc biệt trong nghệ thuật trang trí truyền thống. Một phần nguyên nhân đến từ tiếng Hán của chữ “dơi” có âm gần với chữ “phúc”, vì vậy hình ảnh loài vật này thường được liên tưởng đến phúc lành và may mắn. Bởi vậy, theo một số quan niệm, dơi xuất hiện quanh nhà không nhất thiết là dấu hiệu xấu như nhiều người vẫn lo sợ. Tuy nhiên, đây là ý nghĩa mang tính văn hóa và biểu tượng, không có nghĩa một con dơi bay vào nhà có thể dự báo gia đình sắp gặp may, có tài lộc hay xảy ra một sự kiện cụ thể.

2. Dơi có thể đơn giản đang tìm nơi trú

Ở góc độ tự nhiên, dơi thường tìm những nơi tối, kín và tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi. Các khe dưới mái, khoảng trống trên trần, ban công, nhà kho hoặc những góc ít người qua lại đôi khi có thể trở thành vị trí phù hợp. Nếu dơi chỉ xuất hiện một lần rồi bay đi, rất có thể nó đơn giản bay nhầm vào không gian sống trong lúc di chuyển hoặc kiếm ăn.

3. Khu vực quanh nhà có thể có nhiều côn trùng

Nhiều loài dơi ăn côn trùng và thường kiếm ăn vào ban đêm. Những khu vực có nhiều côn trùng bay, đặc biệt quanh nguồn sáng, vườn cây hoặc mặt nước, có thể thu hút chúng tới kiếm ăn. Vì vậy, nếu thường xuyên thấy dơi bay quanh sân, ban công hoặc gần cửa vào buổi tối, nguyên nhân có thể nằm ở nguồn thức ăn và môi trường xung quanh hơn là một “điềm báo” nào đó.

Dơi bay vào nhà, gia đình nên làm gì?

Thay vì quá bận tâm dơi vào nhà là tốt hay xấu, điều cần làm trước tiên là giữ bình tĩnh và tạo đường để con vật tự bay ra ngoài. Dơi đang mắc kẹt cũng có thể hoảng loạn, vì vậy việc đuổi bắt càng quyết liệt càng khiến tình hình khó xử lý. Gia đình nên lưu ý:

- Đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa thông sang những khu vực khác để giới hạn phạm vi dơi đang bay.

- Mở rộng cửa sổ hoặc cửa ra ngoài, tạo một lối thoát rõ ràng và để dơi có thời gian tự tìm đường ra.

- Không dùng tay không bắt dơi, kể cả khi con vật đang nằm im trên sàn hoặc bám ở một vị trí thấp. Dơi có thể cắn hoặc cào khi cảm thấy bị đe dọa.

- Không dùng chổi đánh hoặc ném đồ vật vào dơi. Cách này vừa có thể khiến con vật bị thương vừa làm nó hoảng loạn và bay khó kiểm soát hơn.

- Nếu dơi thường xuyên xuất hiện, hãy kiểm tra các khe dưới mái, ô thông gió, khoảng trống trên trần và những vị trí có thể trở thành nơi trú. Tuy nhiên, không nên vội bịt lối nếu nghi ngờ bên trong đang có cả đàn hoặc dơi non, bởi có thể khiến chúng mắc kẹt.

Nếu có người bị dơi cắn, cào hoặc tiếp xúc trực tiếp, cần rửa kỹ vùng tiếp xúc bằng xà phòng và nước rồi liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ bệnh dại và hướng dẫn xử lý phù hợp. Trường hợp phát hiện dơi trong phòng có người đang ngủ, trẻ nhỏ hoặc người không thể xác nhận chắc chắn có xảy ra tiếp xúc hay không cũng nên xin tư vấn y tế thay vì tự kết luận là an toàn.

Nhìn chung, dơi bất ngờ bay vào nhà không phải căn cứ để dự đoán chuyện may - rủi. Trong văn hóa truyền thống, dơi có thể mang những ý nghĩa tích cực, còn trong đời sống thực tế, sự xuất hiện của chúng thường liên quan đến việc kiếm ăn, tìm nơi trú hoặc vô tình bay lạc. Quan trọng hơn cả vẫn là giữ khoảng cách, giúp con vật có đường thoát và xử lý đúng cách nếu xảy ra tiếp xúc.