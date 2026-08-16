Thiên vương Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 64, trường đại học khẳng định: “AI không thể thay thế anh ấy”

Ngày 10/8, Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự, vinh danh Lưu Đức Hoa với bằng Tiến sĩ Văn học danh dự nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp nghệ thuật và những đóng góp của anh cho xã hội. Đây là lần thứ 2 nam nghệ sĩ 64 tuổi nhận học vị danh dự, sau bằng Tiến sĩ Văn học danh dự từ Đại học Shue Yan Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2017.

Trong phần tuyên dương, Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá hành trình của Lưu Đức Hoa là một "huyền thoại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng”, Hiệu trưởng Vệ Bỉnh Giang cũng dành nhiều lời khen cho tài năng, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ, đồng thời nhấn mạnh anh luôn khiêm tốn, tích cực làm từ thiện và hỗ trợ thế hệ trẻ.

Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá hành trình của Lưu Đức Hoa là một "huyền thoại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng”. (Ảnh: 163)

Lưu Đức Hoa bắt đầu sự nghiệp từ năm 1981, khi gia nhập lớp đào tạo diễn viên của TVB. Anh nhanh chóng nổi tiếng sau khi đóng chính trong một bộ phim truyền hình năm 20 tuổi, đồng thời phát triển sự nghiệp ca hát từ đầu thập niên 1980.

Trong âm nhạc, Lưu Đức Hoa đã phát hành hơn 100 album tiếng Quảng Đông và Quan thoại, với doanh số toàn cầu vượt 48 triệu bản. Anh từng được Guinness World Records ghi nhận là nam ca sĩ nhạc pop tiếng Quảng Đông giành nhiều giải thưởng nhất, với gần 500 giải thưởng âm nhạc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, anh đã tham gia hơn 160 bộ phim, ba lần giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và hai lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã. Những tác phẩm nổi bật của anh gồm Vô Gian Đạo, Ám Chiến và Vượng Giác Ca Môn. Năm 1991, Lưu Đức Hoa thành lập công ty sản xuất riêng, đồng thời góp phần hỗ trợ nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Tuổi trẻ của thiên vương Lưu Đức Hoa. (Ảnh: 163)

Bên cạnh nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện cũng là một trong những lý do Lưu Đức Hoa được trường đại học vinh danh. Anh nhiều năm hỗ trợ cứu trợ thiên tai, giáo dục trẻ em tại các vùng khó khăn, tham gia các chương trình gây quỹ và quan tâm đến người khuyết tật. Năm 2024, anh được trao Huân chương Ngân Tử Kinh vì những đóng góp lâu dài cho cộng đồng và việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ.

Đáng chú ý, trong lễ trao bằng, Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) còn ví Lưu Đức Hoa như một nhân vật mà AI không thể thay thế. Nhà trường nhận định trong thời đại trí tuệ nhân tạo đầy biến động, AI có thể làm được rất nhiều thứ nhưng "sẽ không bao giờ có thể trở thành Tiến sĩ Lưu Đức Hoa”, bởi không thể thay thế tính nhân văn, tài năng và mối liên kết cảm xúc mà anh tạo dựng với công chúng qua nghệ thuật.

Sau buổi lễ, Lưu Đức Hoa đã giao lưu trực tiếp với hơn 700 sinh viên và giảng viên của trường. Anh cùng đạo diễn Hứa An Hoa, người cũng từng nhận bằng Tiến sĩ Văn học danh dự từ trường năm 2023, chia sẻ về những lần hợp tác trong các bộ phim Biến Động (1982), Truy Tung (1991) và Đào Tỷ (2011), đồng thời kể lại những trải nghiệm trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) ví Lưu Đức Hoa như một nhân vật mà AI không thể thay thế (Ảnh: 163)

Ở tuổi 64, Lưu Đức Hoa vẫn hoạt động sôi nổi. Tháng 12 năm nay, anh sẽ tổ chức các đêm diễn thuộc tour thế giới tại nhiều địa điểm khác nhau.

Mới đây, Lưu Đức Hoa còn tiết lộ kế hoạch trở thành đạo diễn vào năm 2028. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh đã suy nghĩ về quyết định này trong thời gian dài và cảm thấy đã đến lúc phải bước thêm một bước trong sự nghiệp.