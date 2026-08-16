Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiên vương Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 64, trường đại học khẳng định: “AI không thể thay thế anh ấy”

| | Sống

Lưu Đức Hoa vừa được Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) trao bằng Tiến sĩ Văn học danh dự nhằm ghi nhận những thành tựu của anh trong nghệ thuật và đóng góp cho cộng đồng.

Ngày 10/8, Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ danh dự, vinh danh Lưu Đức Hoa với bằng Tiến sĩ Văn học danh dự nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp nghệ thuật và những đóng góp của anh cho xã hội. Đây là lần thứ 2 nam nghệ sĩ 64 tuổi nhận học vị danh dự, sau bằng Tiến sĩ Văn học danh dự từ Đại học Shue Yan Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2017.

Trong phần tuyên dương, Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá hành trình của Lưu Đức Hoa là một "huyền thoại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng”, Hiệu trưởng Vệ Bỉnh Giang cũng dành nhiều lời khen cho tài năng, sự chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng của nam nghệ sĩ, đồng thời nhấn mạnh anh luôn khiêm tốn, tích cực làm từ thiện và hỗ trợ thế hệ trẻ.

Thiên vương Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 64, trường đại học khẳng định: “AI không thể thay thế anh ấy”- Ảnh 1.

Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá hành trình của Lưu Đức Hoa là một "huyền thoại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng”. (Ảnh: 163)

Lưu Đức Hoa bắt đầu sự nghiệp từ năm 1981, khi gia nhập lớp đào tạo diễn viên của TVB. Anh nhanh chóng nổi tiếng sau khi đóng chính trong một bộ phim truyền hình năm 20 tuổi, đồng thời phát triển sự nghiệp ca hát từ đầu thập niên 1980.

Trong âm nhạc, Lưu Đức Hoa đã phát hành hơn 100 album tiếng Quảng Đông và Quan thoại, với doanh số toàn cầu vượt 48 triệu bản. Anh từng được Guinness World Records ghi nhận là nam ca sĩ nhạc pop tiếng Quảng Đông giành nhiều giải thưởng nhất, với gần 500 giải thưởng âm nhạc.

Ở lĩnh vực điện ảnh, anh đã tham gia hơn 160 bộ phim, ba lần giành Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và hai lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Mã. Những tác phẩm nổi bật của anh gồm Vô Gian Đạo, Ám ChiếnVượng Giác Ca Môn. Năm 1991, Lưu Đức Hoa thành lập công ty sản xuất riêng, đồng thời góp phần hỗ trợ nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Thiên vương Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 64, trường đại học khẳng định: “AI không thể thay thế anh ấy”- Ảnh 2.

Tuổi trẻ của thiên vương Lưu Đức Hoa. (Ảnh: 163)

Bên cạnh nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện cũng là một trong những lý do Lưu Đức Hoa được trường đại học vinh danh. Anh nhiều năm hỗ trợ cứu trợ thiên tai, giáo dục trẻ em tại các vùng khó khăn, tham gia các chương trình gây quỹ và quan tâm đến người khuyết tật. Năm 2024, anh được trao Huân chương Ngân Tử Kinh vì những đóng góp lâu dài cho cộng đồng và việc hỗ trợ các nhà làm phim trẻ.

Đáng chú ý, trong lễ trao bằng, Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) còn ví Lưu Đức Hoa như một nhân vật mà AI không thể thay thế. Nhà trường nhận định trong thời đại trí tuệ nhân tạo đầy biến động, AI có thể làm được rất nhiều thứ nhưng "sẽ không bao giờ có thể trở thành Tiến sĩ Lưu Đức Hoa”, bởi không thể thay thế tính nhân văn, tài năng và mối liên kết cảm xúc mà anh tạo dựng với công chúng qua nghệ thuật.

Sau buổi lễ, Lưu Đức Hoa đã giao lưu trực tiếp với hơn 700 sinh viên và giảng viên của trường. Anh cùng đạo diễn Hứa An Hoa, người cũng từng nhận bằng Tiến sĩ Văn học danh dự từ trường năm 2023, chia sẻ về những lần hợp tác trong các bộ phim Biến Động (1982), Truy Tung (1991) và Đào Tỷ (2011), đồng thời kể lại những trải nghiệm trong sự nghiệp và cuộc sống.

Thiên vương Lưu Đức Hoa nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 64, trường đại học khẳng định: “AI không thể thay thế anh ấy”- Ảnh 3.

Đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc) ví Lưu Đức Hoa như một nhân vật mà AI không thể thay thế (Ảnh: 163)

Ở tuổi 64, Lưu Đức Hoa vẫn hoạt động sôi nổi. Tháng 12 năm nay, anh sẽ tổ chức các đêm diễn thuộc tour thế giới tại nhiều địa điểm khác nhau.

Mới đây, Lưu Đức Hoa còn tiết lộ kế hoạch trở thành đạo diễn vào năm 2028. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh đã suy nghĩ về quyết định này trong thời gian dài và cảm thấy đã đến lúc phải bước thêm một bước trong sự nghiệp.

Theo Nhật Linh

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
lưu đức hoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một trường ĐH hút 56 thí sinh đạt 30 điểm: Sở hữu 170 GS, PGS, 406 Tiến sĩ, tổng thu hơn 940 tỷ đồng/năm, đặt mục tiêu lọt top 100 châu Á

Một trường ĐH hút 56 thí sinh đạt 30 điểm: Sở hữu 170 GS, PGS, 406 Tiến sĩ, tổng thu hơn 940 tỷ đồng/năm, đặt mục tiêu lọt top 100 châu Á Nổi bật

Khối lượng quần áo ghi trên máy giặt là tính cho đồ khô hay đồ ướt?

Khối lượng quần áo ghi trên máy giặt là tính cho đồ khô hay đồ ướt? Nổi bật

Dơi bay vào nhà báo điều gì?

Dơi bay vào nhà báo điều gì?

09:24 , 16/08/2026
Vừa giao dịch thành công 201.000.000 đồng tới tài khoản VPBank của "Nguyen Duc Lo", người đàn ông SN 1978 lập tức báo công an

Vừa giao dịch thành công 201.000.000 đồng tới tài khoản VPBank của "Nguyen Duc Lo", người đàn ông SN 1978 lập tức báo công an

08:39 , 16/08/2026
Lời khuyên cho những người hay mở nắp nồi cơm điện ngay khi cơm vừa chín

Lời khuyên cho những người hay mở nắp nồi cơm điện ngay khi cơm vừa chín

08:14 , 16/08/2026
Đưa hơn 5 tỷ đồng nhờ giảng viên đại học thân quen chạy suất học cho con, người phụ nữ suýt ngất khi biết: "Tất cả là một vở kịch"

Đưa hơn 5 tỷ đồng nhờ giảng viên đại học thân quen chạy suất học cho con, người phụ nữ suýt ngất khi biết: "Tất cả là một vở kịch"

07:55 , 16/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên