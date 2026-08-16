Bánh tráng trộn Việt Nam gây sốt tại Mỹ, thu về hàng triệu lượt xem

Lướt mạng xã hội những ngày gần đây, nhiều người Việt không khỏi thích thú trước loạt video ngồi ăn uống trong ô tô của Elliott, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ. Điều khiến dân tình chú ý không chỉ nằm ở biểu cảm hài hước hay cách ăn đầy hào hứng của anh, mà còn ở loạt món Việt được Elliott cất công tìm mua. Đó toàn là những món ăn vặt bình dân mà đôi khi chính người bản địa cũng phải bất ngờ vì không hiểu anh chàng "đào đâu ra".

Elliott, một nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gây chú ý khi chia sẻ các video review đồ ăn Việt Nam.

Nếu khách Tây đến Việt Nam thường chỉ quen mặt với phở, bánh mì, bún chả, nem hay cà phê, thì Elliott lại chứng tỏ mình đã đi sâu hơn vào bản đồ ăn vặt của người Việt. Anh đã lần lượt nếm thử bánh tráng trộn, chè bột lọc, bánh ram ít, bánh khọt, rau câu, chè bơ, xôi chiên, thậm chí cả cơm rượu. Đây quả thực là những món không phải du khách nước ngoài nào cũng dễ dàng biết tới.

Elliott đã nếm thử cơm rượu, chè bột lọc, bánh ram ít, bánh khọt, rau câu, chè bơ, xôi chiên...

Đặc biệt nhất phải kể đến video Elliott ăn bánh tráng trộn khi hiện đã thu hút tới hàng triệu lượt xem khiến không ít cư dân mạng Việt cảm thấy vô cùng thích thú. Trong video, khi đang đợi sạc xe điện, Elliott đã tranh thủ ghé mua một hộp bánh tráng khá lớn rồi mang lên ô tô thưởng thức. Anh chàng cầm đũa trộn đều các nguyên liệu, vừa ăn vừa hào hứng giới thiệu từng thành phần bên trong.

Elliott vui vẻ chia sẻ "Đây là bánh tráng trộn. Trong này có xoài, có mực khô, rồi có cả mộc nhĩ nữa. Đây nè, nó là bánh tráng cắt sợi".

Video Elliott ăn bánh tráng trộn thu hút tới hàng triệu lượt xem

Ngay sau miếng ăn đầu tiên, anh đã liên tục xuýt xoa vì hương vị quá đỗi cuốn hút của món ăn. Elliott nhận xét bánh tráng có độ dai vừa phải, không bị mềm nhũn, trong khi phần nước xốt lại có sự kết hợp của vị ngọt, cay, chua đậm đà. Tất cả khi được ăn cùng xoài, mộc nhĩ, mực khô đã tạo nên nhiều tầng hương vị hòa quyện.

"Món này đỉnh thật sự. Mình thực sự yêu món này, nghiện luôn rồi. Nó quá là ngon!", anh chàng hào hứng khẳng định.

Anh liên tục xuýt xoa vì hương vị quá đỗi cuốn hút của món ăn.

Điều khiến dân mạng Việt thích thú hơn cả chính là biểu cảm cùng cách ăn của Elliott. Anh trộn bánh tráng khá thành thạo, thưởng thức tự nhiên chẳng khác gì một người đã ăn món này rất nhiều lần. Phần bình luận vì thế nhanh chóng xuất hiện những câu hỏi đầy tò mò như "Ổng kiếm đâu ra mấy món này vậy trời", "Anh nghiện đồ ăn Việt Nam rồi đúng không", "Em cũng có thể ăn bánh tráng trộn cả ngày", hay "Sống đủ lâu để thấy bánh tráng trộn Việt Nam bùng nổ trên mạng".

Anh chàng đăng nhiều video thử các loại bánh tráng trộn khác nhau vì quá mê món này

Không dừng lại ở việc ăn ngoài hàng, Elliott dường như đã thực sự chìm đắm trong hương vị của bánh tráng trộn. Sau video trên, anh chàng còn đăng thêm một đoạn clip tự làm bánh tráng ngay tại nhà.

Lần này, Elliott "chơi lớn" khi mua hẳn một bộ bánh tráng phơi sương bơ truyền thống đã được chuẩn bị sẵn nguyên liệu, bao gồm bánh tráng bản lớn, bơ, muối, mực, hành khô. Anh tự tay cắt bánh tráng thành những miếng nhỏ, sau đó lần lượt cho hai loại bơ, mực, tôm khô, muối, ớt, sốt cùng hành khô vào rồi trộn đều.

Vừa trộn, Elliott vừa xuýt xoa vì mùi thơm nức mũi. Sau khi nếm thử, anh thậm chí còn nhận xét món tự làm này ngon hơn cả hộp bánh tráng anh mua ở nhà hàng hôm trước. Ban đầu, anh thấy bánh tráng có độ dai, nhưng sau khi được trộn cùng phần sốt thì mềm hơn hẳn. Elliott liên tục khen món ăn và hào hứng phong cho nó danh hiệu món ăn vặt tuyệt nhất mọi thời đại.

Elliott "chơi lớn" khi mua hẳn một bộ bánh tráng phơi sương bơ truyền thống đã được chuẩn bị sẵn nguyên liệu

"Hoàn hảo luôn, đỉnh thật sự. Đây là món Việt đầu tiên mình tự làm. Mình không thực sự coi đây là nấu ăn nhưng mà nó quá ngon. Tiếng giòn rụm của tôm khô cùng hành tỏi phi. Món này phải ăn từng miếng nhỏ nhưng mình lại thích ăn miếng to", Elliott vui vẻ chia sẻ.

Đáng chú ý, nhiều người Việt còn nhiệt tình vào phần bình luận để truyền nghề cho anh chàng. Có người gợi ý Elliott nên vắt thêm trái tắc để bánh tráng có vị chua chua mềm mềm. Người khác lại trêu rằng cách anh trộn bánh tráng nhìn còn hấp dẫn hơn cả một số người Việt bản xứ.

Một số khán giả còn khen anh chàng trộn bánh tráng nhìn còn hấp dẫn hơn cả người Việt bản xứ.

Bánh tráng trộn vốn là món ăn vặt quen thuộc, được làm từ những nguyên liệu khá giản dị như bánh tráng cắt sợi, xoài xanh, khô bò hoặc khô mực, trứng cút, rau răm, đậu phộng, hành phi cùng các loại muối hòa với nước sốt. Không cầu kỳ về nguyên liệu hay cách chế biến, món ăn này lại chinh phục thực khách nhờ sự kết hợp của vô số vị chua, cay, mặn, ngọt, béo ngậy xen lẫn dai giòn trong cùng một miếng ăn.

Bánh tráng trộn được làm từ những nguyên liệu như bánh tráng cắt sợi, xoài xanh, khô bò hoặc khô mực, trứng cút, rau răm, đậu phộng, hành phi cùng các loại muối hòa với nước sốt.

Qua loạt video của Elliott, có thể thấy sức hút của ẩm thực Việt đối với khách nước ngoài đôi khi không hoàn toàn nằm ở những món ăn đã quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Một món ăn vặt bình dân như bánh tráng trộn, vốn chỉ quen thuộc với học sinh sinh viên Việt Nam, cũng đã đủ khiến một người Mỹ mê mẩn, tự mua nguyên liệu về làm rồi gọi là món ăn vặt tuyệt nhất.

Biết đâu sau phở, bánh mì hay bún chả, bánh tráng trộn sẽ nhanh chóng trở thành một trong những món được khách Tây săn tìm khi muốn khám phá ẩm thực Việt phiên bản nội địa.

Nguồn: Elliott