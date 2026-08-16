10 năm chưa từng cãi nhau vì tiền, cặp vợ chồng tiết lộ bí quyết đơn giản đến mức không ai nghĩ tới

Với không ít các gia đình, việc vợ chồng thi thoảng mâu thuẫn chuyện tiền bạc đã được xem là tình huống khó tránh khỏi. Thậm chí, nhiều người còn coi đó là chuyện bình thường, có cố cũng không thể giải quyết hoàn toàn vì mỗi người một nhu cầu, một tư duy khác nhau nên bất đồng trong chi tiêu, tiết kiệm cũng là điều chẳng trách được?

Đương nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng khó để tìm 1 đáp án chung đúng với tất cả. Nhưng nếu cứ dăm bữa nửa tháng, 2 vợ chồng lại lục đục vì chuyện tiền bạc, chia sẻ của cô vợ trong câu chuyện dưới đây có thể sẽ giúp bạn tìm được hướng đi.

Đó là Riana Ang-Canning, người tự tin khẳng định bản thân và chồng sẽ không bao giờ cãi nhau vì tiền. Cuộc hôn nhân của họ đã bước sang năm thứ 10, và đến hiện tại, lời khẳng định đó vẫn đúng.

Mỗi tháng “money date” 1 lần, 10 năm chưa bao giờ cãi nhau vì tiền!

Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Riana Ang-Canning và chồng đều ngồi lại với nhau trong một cuộc trò chuyện mà họ gọi là “money date” (buổi hẹn hò chỉ để nói về tiền). Đây là khoảng thời gian cả hai cùng nhìn lại tình hình tài chính của gia đình: Mỗi người kiếm được bao nhiêu, các khoản chi cố định và phát sinh, tiền tiết kiệm, đầu tư và dựa vào đó để cân nhắc những quyết định tài chính cần đưa ra trong tháng tiếp theo.

Riana Ang-Canning và chồng

Ban đầu, Riana Ang-Canning không hề mong chờ những buổi trò chuyện này. Tuy nhiên, sau gần 10 năm duy trì đều đặn, chúng đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hôn nhân. Thậm chí, cô còn cảm thấy hào hứng khi cùng chồng quản lý tài chính, chi tiêu.

Theo Riana Ang-Canning, việc thường xuyên cởi mở với nhau về tiền bạc chính là lý do hai vợ chồng chưa từng xảy ra tranh cãi vì vấn đề tài chính.

Thời điểm mới chung sống, tình hình tài chính của Riana Ang-Canning và chồng không thực sự dư dả. Khi ấy, Riana Ang-Canning mới làm nghề viết tự do nên thu nhập chưa cao, trong khi chồng cô phải trả khoản vay dành cho việc học và tiền mua ô tô.

Lần đầu tiên cả hai ngồi xuống chỉ để nói về tiền bạc khiến họ khá lo lắng. Tuy nhiên, Riana Ang-Canning và chồng thống nhất sẽ hoàn toàn cởi mở và thành thật với nhau.

Hai vợ chồng đặt ra một nguyên tắc ngay từ đầu: Những cuộc trò chuyện hàng tháng không phải để phán xét cách người kia tiêu tiền hay khiến đối phương cảm thấy có lỗi vì những khoản nợ trong quá khứ. Mục tiêu đơn giản là chia sẻ mà không phán xét, sau đó cùng tìm cách sử dụng tiền để tiến gần hơn đến những mục tiêu chung.

Càng duy trì những buổi “money date” thường xuyên, cả 2 càng cảm thấy bớt sợ hãi, lo lắng khi nhắc đến tiền. Tiền bạc từ một chủ đề từng khiến cả hai cảm thấy ngại ngùng dần trở thành vấn đề mà họ có thể thoải mái trao đổi và chủ động kiểm soát.

Việc cố định một ngày trong tháng để nói chuyện về tài chính cũng giúp cả hai tránh tình trạng một người phải liên tục chủ động nhắc đến tiền. Đó đơn giản là một việc mà hai vợ chồng tự động làm cùng nhau mỗi tháng.

Cách quản lý tài chính có thể thay đổi, nhưng nguyên tắc trò chuyện thì không

Khi mới kết hôn, Riana Ang-Canning và chồng vẫn sử dụng các tài khoản ngân hàng riêng. Sau đó, họ mở thêm một tài khoản chung để thanh toán tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt. Theo thời gian, ngày càng nhiều khoản chi bắt đầu được thanh toán từ tài khoản chung này.

Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định gộp hoàn toàn tài chính. Hiện tại, họ sử dụng các tài khoản ngân hàng chung, đồng thời đều có quyền truy cập vào tài khoản hưu trí và thẻ tín dụng của nhau.

Ảnh minh họa Pinterest

Với Riana Ang-Canning và chồng, cách này giúp việc thanh toán hóa đơn, mua thực phẩm hay đưa ra những quyết định chi tiêu lớn như du lịch, chăm sóc con cái trở nên đơn giản hơn. Hai người tin tưởng nhau trong những khoản chi tiêu hàng ngày và luôn trao đổi trước khi thực hiện các khoản mua sắm lớn.

Tuy nhiên, Riana Ang-Canning cho rằng việc gộp toàn bộ tài chính không nhất thiết phù hợp với mọi cặp đôi. Ngay cả khi sử dụng tài khoản riêng, hai vợ chồng vẫn duy trì cuộc trò chuyện tài chính hàng tháng. Họ cùng chia sẻ mức thu nhập, số tiền đã chi và khoản tiền tiết kiệm của mỗi người. Sự minh bạch này giúp họ xây dựng lòng tin, giảm cảm giác bất mãn và cùng hướng đến những kế hoạch trong tương lai.

Riana Ang-Canning cho biết điều cô yêu thích nhất trong mỗi buổi “money date” là cùng chồng quyết định sẽ làm gì với số tiền còn lại sau khi đã thanh toán các hóa đơn và chi phí cần thiết.

Hai vợ chồng có nhiều mục tiêu tiết kiệm khác nhau, trong đó có những mục tiêu chung và cũng có những mục tiêu riêng của mỗi người. Họ dành tiền cho các chuyến du lịch, quỹ hưu trí, học phí đại học tương lai của con gái và thậm chí có một khoản riêng để mua những món đồ mình thích.

Theo Riana Ang-Canning, tiền bạc là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi tranh cãi. Vì vậy, lời khuyên của cô dành cho những cặp đôi mới kết hôn là hãy nói chuyện thẳng thắn về tài chính ngay từ đầu. Việc cùng nhau chia sẻ thu nhập, chi tiêu, nợ nần và những bí mật về tiền bạc sớm sẽ tốt hơn nhiều so với việc để những vấn đề đó tích tụ trong nhiều năm, biến thành sự oán giận và ảnh hưởng đến mối quan hệ.