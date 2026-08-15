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Cận cảnh thỏi vàng "khủng" 521kg, biết giá tiền ai cũng bất ngờ

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Được chế tác từ nguồn vàng khai thác tại Australia, thỏi vàng gây chú ý với độ tinh khiết lên tới 99,999% mức "5 số 9" vượt tiêu chuẩn vàng tinh khiết phổ biến 99,99%.

Trên thế giới từng xuất hiện không ít thỏi vàng có kích thước và trọng lượng đáng kinh ngạc, nhưng một sản phẩm vừa được chế tác tại Australia đã lập tức gây chú ý khi nặng tới hơn nửa tấn. Với trọng lượng 521,2 kg, thỏi vàng khổng lồ này không chỉ vượt xa những kỷ lục trước đó mà còn chính thức được Guinness World Records công nhận là thỏi vàng lớn nhất từng được chế tác.

Cụ thể, xưởng đúc tiền Perth Mint vừa ghi tên mình vào Kỷ lục Guinness Thế giới khi chế tác thành công thỏi vàng lớn nhất từ trước đến nay, với trọng lượng lên tới 521,2 kg.

Thỏi vàng đặc biệt này được sản xuất từ vàng khai thác tại Australia, đạt độ tinh khiết 99,999%, tương đương "5 số 9" mức tinh khiết cao hơn tiêu chuẩn phổ biến 99,99% hiện nay.

Theo ông Paul Graham, Tổng giám đốc Perth Mint, rất ít cơ sở trên thế giới đủ khả năng tinh luyện vàng đạt độ tinh khiết 5 số 9.

"Không nhiều nơi có thể làm được điều này. Đây thực sự là một kỳ tích", ông Graham chia sẻ.

Với khối lượng 521,2 kg, thỏi vàng đã phá kỷ lục trước đó là 300 kg, được một xưởng đúc tiền tại Dubai thiết lập cách đây 2 năm.

Cận cảnh "siêu thỏi vàng" 521kg, tinh khiết 5 số 9, lập kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Để tạo nên khối vàng khổng lồ, hơn 35 chuyên gia đã cùng tham gia dự án. Sản phẩm được đặt tên People's Bar, có thể hiểu là "thỏi vàng của mọi người".

Giá trị chính xác của thỏi vàng kỷ lục không dễ xác định. Theo ông Graham, nếu chỉ tính riêng lượng vàng, giá trị của nó đã được ước tính hơn 100 triệu USD (khoảng 2.600 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây còn là một sản phẩm độc bản, được chế tác để xác lập kỷ lục thế giới nên giá trị thực tế khó định lượng.

"Đây là sản phẩm độc nhất vô nhị, chưa từng được chế tác trước đây", ông Graham nói.

Cận cảnh "siêu thỏi vàng" 521kg, tinh khiết 5 số 9, lập kỷ lục thế giới - Ảnh 2.

Không chỉ hướng tới việc phá kỷ lục, dự án còn nhằm giới thiệu khả năng tinh luyện vàng ở trình độ cao của Perth Mint, đồng thời quảng bá ngành công nghiệp vàng Australia.

Sau khi hoàn tất, thỏi vàng 521,2 kg sẽ được trưng bày tại Perth Mint. Tại đây, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng một sản phẩm đặc biệt khác của xưởng đúc tiền này đồng tiền vàng nặng tới 1 tấn, được ra mắt vào năm 2011.

Với kích thước và khối lượng chưa từng có, thỏi vàng "5 số 9" không chỉ gây chú ý bởi giá trị vật chất mà còn trở thành biểu tượng cho năng lực tinh luyện và chế tác vàng của Australia.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh, Hội đồng Khoáng sản Australia dự báo kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này sẽ tăng từ 47 tỷ AUD trong năm tài chính 2024 - 2025 lên 60 tỷ AUD trong năm 2025-2026. Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, vàng sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại doanh thu lớn thứ hai của Australia, chỉ sau quặng sắt.

Theo Trúc Chi

Người đưa tin

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