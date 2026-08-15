Hoa hậu chứng khoán đón tin vui

Ngày 14/8 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui khi chính thức nhận bằng thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp sau 2 năm đèn sách. Nàng hậu tiết lộ điểm trùng hợp thú vị: đây cũng là thời điểm cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 cách đây 16 năm. Từ một cô gái 21 tuổi bước lên sân khấu nhận vương miện, hiện Ngọc Hân đã có thêm một dấu mốc khác trong hành trình sự nghiệp: tấm bằng thạc sĩ loại Giỏi với điểm 8,9. “16 năm – hai dấu mốc, hai phiên bản của chính mình”, Ngọc Hân chia sẻ.

Hoa hậu Ngọc Hân nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật Ứng dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Đáng chú ý, hành trình học tập lần này diễn ra khi cô đã kết hôn và làm mẹ. Ngọc Hân cho biết trong quá trình đó “một cử nhân nhí” (con trai của cô - PV) từng theo mẹ đến lớp từ khi còn trong bụng, nay lại cùng mẹ bước lên nhận bằng.

Theo đó, Ngọc Hân sinh năm 1989, tại Hà Nội. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi và từng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang ở Hà Nội. Năm 2010, khi đang là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010

Sau khi giành vương miện, cô không lựa chọn con đường hoạt động showbiz dày đặc mà hướng nhiều hơn tới các hoạt động xã hội, đồng thời theo đuổi chuyên ngành thiết kế. Ngọc Hân phát triển thương hiệu áo dài riêng, gắn công việc thiết kế với niềm yêu thích văn hóa truyền thống. Cô cũng cùng em trai phát triển hệ thống cửa hàng vest nam tại TP.HCM.

Những năm sau đó, sự nghiệp của Ngọc Hân dần mở rộng khỏi thời trang. Cô tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, đầu tư.

Trên sóng chương trình truyền hình được phát hồi tháng 3/2022, Hoa hậu Ngọc Hân từng tiết lộ tham gia thị trường chứng khoán từ năm 2017. Khi ấy, 50% tài sản của cô được để trong thị trường chứng khoán

Cũng giống như các nhà đầu tư khác, danh mục của cô cũng có lúc lãi, có lúc lỗ, lúc lãi lớn nhất có thể tới 150%. Ngọc Hân cho biết trong đầu tư sẽ cắt lỗ khi âm 7-15%.

"Hôm nay xanh thì vui vẻ, hôm nào đỏ thì buồn ơi là buồn mặc dù tất cả chỉ là con số thôi nhưng rất dễ chạm vào cảm xúc của mỗi người. Thực ra thì Hân đã trải qua đoạn đấy rồi nên mình có được một chút kinh nghiệm hơn", cô từng chia sẻ.

Khi được hỏi về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán cá nhân ở thời điểm đó, Ngọc Hân cho biết cô phân bổ danh mục khá rõ ràng. Cô dành 2/3 vốn vào những mã cổ phiếu cảm thấy tăng trưởng tốt, yên tâm và có 1 tài khoản riêng để lướt sóng vui vui trong những thời gian rảnh như dịch Covid-19 vừa qua.

Sau một thời gian tham gia thị trường, điều Ngọc Hân rút ra được là đầu tư chứng khoán không hề dễ và “chốt lãi không bao giờ sai”. Để tồn tại trên thị trường, cô cho rằng cần giữ được tâm thế bình tĩnh không quá vui cũng không quá buồn theo diễn biến thị trường hàng ngày.

Hoa hậu Ngọc Hân tham gia nhiều hoạt động đầu tư, kinh doanh

Ngoài đầu tư chứng khoán, Hoa hậu Ngọc Hân từng là Giám đốc đối ngoại của Nhựa Đồng Nai và Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay. Ở thời điểm còn giữ chức tại doanh nghiệp bất động sản du lịch, cô được trả thù lao lên đến 1,4 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên sau 2 năm giữ chức Phó Tổng Giám đốc, đến tháng 5/2024, người đẹp không còn đảm nhận công việc này. Lý do được đưa ra là “cần tập trung cho các mục tiêu cá nhân khác”.