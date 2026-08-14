Châu Bùi chính thức nói về tình trạng hôn nhân

Mới đây, trong tập đầu tiên của chương trình Sao Nhập Ngũ, ở phần giới thiệu về bản thân, Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu - tên thật) đã chia sẻ về công việc hiện tại là nhà sáng tạo nội dung chuyên về thời trang, âm nhạc và cuộc sống. Về tình trạng hôn nhân, cô cho biết đang độc thân.

Châu Bùi trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2026. Ảnh chụp màn hình

Thời gian gần đây, thông tin liên quan đến Binz và Châu Bùi đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mối quan hệ giữa cô và nam rapper được đồn đoán từ giữa năm 2020. Tuy nhiên phải đến 2 năm sau, vào tháng 12/2022, trong buổi biểu diễn, Binz mới chính thức công khai thể hiện tình cảm với Châu Bùi, chính thức xác nhận chuyện tình cảm trước khán giả.

Từ khi công khai, cặp đôi trở thành tâm điểm chú ý cả của truyền thông và người hâm mộ khi thường xuyên sánh đôi cùng nhau tham gia các sự kiện về âm nhạc, thời trang.

Trong một chương trình truyền hình, Châu Bùi từng gây chú ý khi viết thư tình cảm gửi đến Binz, hé lộ chuyện cả hai sống chung nhà.

Khi Binz tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi cũng ở bên cạnh để cổ vũ. Trong một tập phát sóng, cô còn gây chú ý khi viết thư tình gửi đến nam rapper, hé lộ chuyện cả hai sống chung một nhà.

Cô mượn lời hai chú cún mình nuôi để gửi lời đến Binz: "Ở nhà mẹ (Châu Bùi - PV) vẫn dọn nhà sạch sẽ chờ bố (Binz - PV) về, mẹ hơi hay khóc vì nhớ bố nhưng các con vẫn được ăn no, sẽ tắm táp cho các con thơm tho. Khi nào nhớ bố quá, mẹ sẽ viết thư cho bố".

Tuy nhiên vào khoảng tháng 2/2026, cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt khi cả 2 không còn xuất hiện cùng nhau. Đến cuối tháng 7 vừa qua, việc Châu Bùi chuyển ra không gian sống mới càng khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi về mối quan hệ này.

Gần đây nhất, Binz đăng tải một video vừa chơi đàn, vừa hát trên trang cá nhân. Mở đầu video, anh đặt câu hỏi: “Anh hỏi em cái này được không?”. Sau đó một giọng nữ được cho là của Châu Bùi đáp lại. Sau đó, Binz bắt đầu bài hát của mình.

Hiện mối quan hệ của 2 người đang được công chúng theo dõi. Tuy nhiên, Châu Bùi hay Binz vẫn giữ im lặng.