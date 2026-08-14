Chủ Thái Lan rao bán Leicester City với giá hơn 200 triệu bảng

Theo Sky Sports News và BBC Sport, King Power đã thuê Citigroup xây dựng hồ sơ chào bán Leicester City với tên “Project Lineup” để giới thiệu tới các nhà đầu tư tiềm năng. Gói tài sản được đưa vào thương vụ gồm đội nam, đội nữ, sân King Power, các cơ sở tập luyện của hai đội và OH Leuven, CLB chị em của Leicester tại Bỉ.

Tập đoàn tài chính Citigroup định giá riêng các tài sản vật chất của Leicester ở mức 224 triệu bảng, trong khi chưa đưa ra con số cụ thể cho giá trị hai đội bóng. Sân King Power có sức chứa 32.000 chỗ ngồi, còn trung tâm huấn luyện Seagrave được khai trương năm 2020 và được định giá 121 triệu bảng.

Năm 2023, Leicester cũng mua khu đất xung quanh sân với kế hoạch nâng sức chứa lên 40.000 chỗ, đồng thời phát triển một khách sạn và khu phức hợp giải trí.

Đáng chú ý, hồ sơ bán Leicester nhấn mạnh những thành công nổi bật của CLB trong hơn hai thập kỷ qua. Đội bóng từng tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử Premier League khi vô địch mùa giải 2015/16 với tỷ lệ đặt cược trước mùa lên tới 5.000-1. Leicester sau đó giành FA Cup và Community Shield năm 2021, đồng thời từng góp mặt tại Champions League.

Tài liệu cũng quảng bá Leicester là một trong những CLB thành công nhất bóng đá Anh kể từ năm 2000, nhấn mạnh khả năng thăng hạng qua các cấp độ. Hệ thống đào tạo trẻ và khả năng phát triển cầu thủ cũng được xem là điểm hấp dẫn với nhà đầu tư.

Leicester vừa bán tài năng trẻ Jeremy Monga cho Manchester City với giá 10 triệu bảng, trong khi Ben Chilwell, Harvey Barnes và Kieran Dewsbury-Hall cũng được nhắc tới như những thương vụ đem lại lợi nhuận trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, bức tranh hiện tại của Leicester kém xa thời kỳ hoàng kim. Đội bóng đang thi đấu tại League One (tức giải đấu hạng ba trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh), sau hai lần xuống hạng liên tiếp từ Premier League rồi Championship.

Leicester đã trải qua hai lần xuống hạng trong ba mùa giải từ 2023 đến 2025, đồng thời thua lỗ hơn 180 triệu bảng. Báo cáo tài chính năm 2025 cũng ghi nhận 103,6 triệu bảng khoản vay ngân hàng.

Đây là điểm khiến thương vụ bán Leicester trở nên phức tạp. Citigroup dự báo doanh thu của CLB trong năm tài chính 2026 vượt 97 triệu bảng, nhưng vị trí tại League One khiến giá trị thương mại và khả năng trở lại Premier League trở thành những bài toán lớn đối với bất kỳ chủ sở hữu mới nào.

King Power, thuộc gia đình Srivaddhanaprabha của Thái Lan, mua Leicester với giá 35 triệu bảng từ Milan Mandaric năm 2010. Gia đình này đã biến gần 300 triệu bảng nợ của CLB thành vốn chủ sở hữu trong những năm gần đây, giúp Leicester về cơ bản không còn gánh nặng nợ lớn, ngoài một số khoản vay bảo trì nhỏ, theo Sky Sports News.

Sau khi ông Vichai Srivaddhanaprabha qua đời trong vụ tai nạn trực thăng bên ngoài sân King Power năm 2018, con trai ông là Aiyawatt “Top” Srivaddhanaprabha tiếp quản vị trí Chủ tịch. Dù King Power đã đưa Leicester ra thị trường, tập đoàn Thái Lan được cho là chưa chịu áp lực phải bán ngay và vẫn tiếp tục đầu tư cho đội bóng. Leicester đã chiêu mộ 9 tân binh trong mùa hè này để hỗ trợ HLV Russell Martin.

Sky Sports News nhận định quá trình tìm kiếm người mua phù hợp có thể kéo dài nhiều năm, trong khi King Power vẫn tiếp tục hỗ trợ Leicester cho đến khi tìm được chủ mới đủ năng lực.