Vingroup xây ‘kỳ quan mùa đông’ cao 68m top đầu thế giới, trải rộng 5ha giữa miền nhiệt đới Cần Giờ

Ý tưởng đưa tuyết, băng đăng hay cực quang vào giữa những vùng khí hậu nóng không còn xa lạ trên thế giới. Tại Việt Nam, mô hình tương tự đang được phát triển tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (TP.HCM), với mục tiêu tạo ra một sản phẩm du lịch giải trí thu hút khách nội địa đồng thời tăng sức hấp dẫn của Cần Giờ đối với du khách đến từ các quốc gia nhiệt đới trong khu vực.

"Thiên đường tuyết" rộng 5ha giữa Cần Giờ

Thiên đường tuyết của VinWonders Cần Giờ khi hoàn thành sẽ vượt qua biểu tượng 51m ở Tokyo DisneySea (Nhật Bản) để trở thành ngọn núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới. Cùng với đó, khu tuyết thuộc VinWonders Cần Giờ dự kiến có diện tích khoảng 5ha, quy mô lớn hơn đáng kể so với nhiều mô hình công viên tuyết trong nhà đang hoạt động trên thế giới.

Không gian này được quy hoạch theo hướng hình thành một hệ sinh thái mùa đông hoàn chỉnh thay vì chỉ đơn thuần tạo tuyết để tham quan. Bên trong mái vòm quy mô lớn sẽ có nhiều lớp trải nghiệm hoạt động đồng thời, phục vụ cả khách gia đình lẫn nhóm yêu thích các môn thể thao trên tuyết.

Điểm nổi bật là ngọn núi tuyết nhân tạo dự kiến cao khoảng 68m. Hệ thống đường trượt được thiết kế với nhiều cấp độ khác nhau, từ khu vui chơi trượt máng dành cho gia đình đến các đường trượt ván và trượt tuyết có yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Hệ thống cáp treo đôi cũng được bố trí để đưa khách từ khu vực chân núi lên đỉnh, qua đó tái tạo trải nghiệm tương tự tại những khu nghỉ dưỡng mùa đông nổi tiếng.

Theo chủ đầu tư, công nghệ tạo tuyết sinh học hiện đại sẽ được sử dụng để tạo ra lớp tuyết có độ mềm và độ xốp gần với tuyết tự nhiên. Hệ thống phun sương và kết tinh được kiểm soát trong điều kiện nhiệt độ phù hợp nhằm hạn chế tình trạng bề mặt đóng băng cứng, từ đó nâng cao độ an toàn khi vui chơi.

Tái hiện không khí Giáng sinh và Bắc Cực

Không chỉ tập trung vào hoạt động trượt tuyết,VinWonders Cần Giờ còn được phát triển như một công viên chủ đề mùa đông với nhiều không gian trải nghiệm mang màu sắc Giáng sinh. Tại khu vực "Làng Ông già Noel", du khách dự kiến có thể trải nghiệm hiệu ứng cực quang 3D, tham quan phiên chợ Giáng sinh, khu xưởng chế tác quà tặng cùng nhiều trò chơi giải trí như vòng quay ngựa gỗ hay Lolly Swing.

Một phân khu khác mang tên "Vương quốc Bà chúa Tuyết" được thiết kế theo hướng kết hợp vận động và khám phá. Không gian này có rừng thông, lâu đài băng cùng các tác phẩm điêu khắc bằng băng. Đối với những người chưa từng tiếp xúc với các môn thể thao mùa đông, dự án dự kiến bố trí khu đào tạo cơ bản tại Trường học Snow Queen. Đây sẽ là nơi khách làm quen với kỹ thuật trượt tuyết trước khi trải nghiệm các đường trượt có độ khó cao hơn.

Ở khu "Quảng trường Giáng sinh", điểm nhấn là cây thông cao khoảng 15m cùng các hoạt động thắp sáng và trình diễn lễ hội. Chủ đầu tư cũng cho biết dự kiến đưa cây thông thật từ Nga vào không gian này và duy trì chúng trong điều kiện nhiệt độ thấp nhằm tạo cảm giác tự nhiên hơn cho toàn bộ khu vực.

Hơn thế nữa, khu "thiên đường tuyết" sẽ sở hữu 26 trò chơi, tập trung vào trải nghiệm gia đình, vui chơi giải trí và các hoạt động trên tuyết.

Việc tích hợp nhiều sản phẩm trong cùng một không gian giúp phân khu này không chỉ phục vụ những người muốn thử cảm giác trượt tuyết mà còn hướng tới nhóm khách muốn tham quan, chụp ảnh, mua sắm hay trải nghiệm không khí Giáng sinh quanh năm. Đây cũng là yếu tố được kỳ vọng giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách và tạo ra một sản phẩm giải trí khác biệt so với các công viên chủ đề truyền thống.

Một phần của VinWonders Cần Giờ rộng 122ha

"Thiên đường tuyết" chỉ là một trong những hạng mục thuộc VinWonders Cần Giờ, quần thể vui chơi giải trí có tổng diện tích dự kiến khoảng 122ha. Theo Vingroup, toàn khu sẽ có khoảng 200 trò chơi và nhiều công trình giải trí, được tổ chức thành 4 phân khu chính. Trong đó có Công viên Chủ đề Lễ hội rộng 46ha với các sản phẩm giải trí và điện ảnh công nghệ cao, công viên nước hybrid, công viên lễ hội Safari và khu outlet hàng hiệu rộng khoảng 20ha.

Đặc biệt, VinWonders Cần Giờ cũng là công viên chủ đề quy mô lớn trên thế giới vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo, tiên phong trong công nghệ giải trí xanh.

Với một sản phẩm đặc biệt như núi tuyết cao 68m giữa vùng khí hậu nhiệt đới, dự án được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách trong nước mà còn tạo thêm lý do để du khách quốc tế lựa chọn Cần Giờ trong hành trình đến Việt Nam.

Khi Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đi vào hoạt động, Cần Giờ có thể hình thành một cực du lịch, vui chơi và nghỉ dưỡng mới, bổ sung thêm sản phẩm quy mô lớn cho thị trường du lịch phía Nam trong những năm tới.