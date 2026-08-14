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Video: Xúc động ánh mắt đượm buồn của Messi trên ghế dự bị trận đấu của Inter Miami

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Messi trở lại Mỹ thi đấu sau khi hoàn tất công việc gia đình.

Sau thời gian vắng mặt để trở về quê nhà Rosario (Argentina) chịu tang cha, siêu sao Lionel Messi đã chính thức hội quân trở lại cùng câu lạc bộ Inter Miami. Anh được ghi tên trong danh sách dự bị ở trận đấu gặp Club Leon tại giải đấu Leagues Cup. Sự trở lại của siêu sao người Argentina nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút dư luận, không chỉ bởi yếu tố chuyên môn mà còn bởi những cảm xúc lắng đọng xung quanh khoảng thời gian vô cùng khó khăn mà anh vừa trải qua.


Ảnh: ESPN

Ảnh: ESPN

Sự ra đi của ông Jorge Messi ở tuổi 68 vào ngày 8 tháng 8 vừa qua là một mất mát không gì bù đắp được đối với cá nhân Messi và toàn thể gia đình. Trong suốt hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao của huyền thoại Argentina, ông Jorge không đơn thuần đóng vai trò một người cha, mà còn là người đại diện, người cố vấn chiến lược và là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Chính ông là người đã kiên trì vượt qua vô vàn rào cản tài chính để tìm kiếm cơ hội chữa trị căn bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng cho Messi, đồng thời đưa ra quyết định lịch sử khi đưa anh sang lò đào tạo La Masia của Barcelona khi mới 13 tuổi.

Nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa khi quan sát nét mặt đượm buồn và suy tư của Messi trong ngày trở lại tập luyện và thi đấu. Trong tâm thư chia sẻ về sự ra đi của cha, chân sút từng 8 lần giành Quả bóng Vàng thừa nhận bản thân cảm thấy hụt hẫng lớn và cần thời gian để làm quen với cuộc sống thiếu đi người đồng hành thân thiết nhất từ những ngày đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, việc Messi gác lại nỗi đau cá nhân để nhanh chóng hội quân cùng Inter Miami đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp tuyệt đối cùng bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Sự hiện diện của anh trên băng ghế dự bị không chỉ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các đồng đội tại Leagues Cup, mà còn là lời đáp lại tình cảm ấm áp mà ban lãnh đạo đội bóng cũng như hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới đã dành cho anh trong những ngày qua.

Hành trình phía trước của Lionel Messi chắc chắn sẽ đong đầy những hoài niệm, nhưng sự kiên cường của anh trên sân cỏ chính là lời tri ân ý nghĩa nhất dành cho người cha quá cố, người đã dành trọn cuộc đời để chắp cánh cho một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Messi viết tâm thư đau xé lòng tiễn biệt cha, Ronaldo liền gửi lời động viên ấm áp

Theo Tiên Tiên

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