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Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh

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Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh

Rice tận hưởng kỳ nghỉ trước thềm trở lại hội quân cùng Arsenal.

Mới đây, Declan Rice đã chia sẻ những hình ảnh thư giãn tuyệt vời bên cạnh các nhân vật nổi tiếng sau một mùa giải 2025/26 kéo dài và đầy vắt kệt thể lực. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal và tuyển Anh đã phải cày ải tới 69 trận đấu cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Mùa giải vừa qua chứng kiến cột mốc chói lọi khi anh cùng "Pháo thủ" bước lên đỉnh cao Premier League, đồng thời góp công lớn giúp "Tam Sư" giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup.

Phải thi đấu trong tình trạng nén đau vì các chấn thương vặt suốt giải đấu mùa hè, Rice đã được ban huấn luyện cho phép xả hơi hoàn toàn. Việc tiền vệ này có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực là thông tin không thể vui hơn đối với người hâm mộ Arsenal trước khi bước vào chiến dịch mới.

Ngôi sao 27 tuổi đăng tải bộ ảnh gồm 15 khoảnh khắc lên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Bình yên”. Trong bộ ảnh, Rice xuất hiện đầy thoải mái tại một nhà hàng sang trọng ven biển ở hòn đảo Sardinia (Ý) cùng MC nổi tiếng James Corden và cựu tiền vệ Mark Noble. Ở một khoảnh khắc khác, anh khoác tay thân thiết với Noble trên một chiếc thuyền. Cả hai từng có thời gian sát cánh trong màu áo West Ham, nơi Noble hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc Thể thao.

Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh- Ảnh 1.

Rice tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn bè (Ảnh: IGNV)

Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh- Ảnh 2.

Anh khoe di chuyển bằng trực thăng (Ảnh: IGNV)

Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh- Ảnh 3.

Khoảnh khắc nghỉ ngơi sau mùa giải cày ải của Rice (Ảnh: IGNV)

Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh- Ảnh 4.

(Ảnh: IGNV)

Declan Rice đi trực thăng, tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền triệu đô trước thềm tranh Siêu cúp Anh- Ảnh 5.

(Ảnh: IGNV)

Chỉ trong ba tuần nghỉ phép ngắn ngủi, Rice đã tranh thủ trải nghiệm hàng loạt hoạt động thời thượng từ nghỉ dưỡng trên du thuyền siêu sang, di chuyển bằng trực thăng cho đến tự tay cầm lái chiếc mô tô nước. Bên cạnh đó, anh cũng dành trọn thời gian bên gia đình. Cậu con trai nhỏ Jude của anh được ghi lại khoảnh khắc chơi đá bóng trên sân golf và hào hứng đi câu cá cùng bố.

Dù trong kỳ nghỉ, tiền vệ tuyển Anh dường như vẫn không thể ngắt kết nối hoàn toàn với trái bóng. Anh khiến người hâm mộ thích thú khi khoe clip biểu diễn kỹ thuật tâng quả bóng rổ, trước khi bắt vô-lê đưa bóng vào lưới được đặt sẵn trên mặt biển.

Sau khi dự khán trận giao hữu của Arsenal với Como, Declan Rice hiện đã hội quân trở lại và bắt đầu bước vào các bài tập hồi phục nhẹ. "Pháo thủ" sẽ chính thức khởi động mùa giải mới bằng trận tranh Siêu cúp Anh chạm trán Manchester City vào cuối tuần này.


Tiên Tiên

Đời sống Pháp luật

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