VFF tiếp tục bán vé bán kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Malaysia qua kênh trực tuyến

Đội tuyển Việt Nam đang có đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu với Malaysia

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. VFF hôm nay cho biết tiếp tục mở bán vé qua kênh trực tuyến với 3 mệnh giá: 700.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng.

Thời gian mở bán bắt đầu từ 14h ngày 13/8 đến 14h ngày 14/8. Mỗi khán giả được đặt mua tối đa 4 vé. Như vậy ở đợt mở bán này, BTC không bán vé loại 1 triệu đồng/vé.

Liên quan trận bán kết lượt đi, theo kế hoạch dự kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Malaysia vào ngày mai, 13/8. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hơn 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 16/8.

Thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam cho biết, các cầu thủ đều đảm bảo thể lực và sức khoẻ cho trận đấu. Sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia tại Mỹ Đình, HLV Kim Sang-sik chủ yếu cho các cầu thủ tập duy trì thể lực và cảm giác bóng, sửa các vấn đề chuyên môn bộc lộ ở vòng đấu bảng đồng thời nghiên cứu lối chơi, lực lượng của Malaysia.