Cảnh tượng ít người thấy tại Bảo tàng Thế giới Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Khi nhắc đến Bảo tàng Thế giới Cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nét kiến trúc độc đáo, những không gian trưng bày hiện vật quy mô lớn, các câu chuyện về lịch sử, văn hóa cà phê cùng nhiều hoạt động trải nghiệm gắn với loại thức uống này. Thế nhưng, phía sau những hình ảnh quen thuộc ấy còn có một khía cạnh ít được chú ý, đó là công việc âm thầm của những người góp phần duy trì diện mạo chỉn chu cho bảo tàng mỗi ngày.

Trong bài đăng mới đây, Bảo tàng Thế giới Cà phê chia sẻ loạt ảnh các nhân viên đang làm việc trong khuôn viên. Theo chia sẻ, ngay từ sáng sớm, đội ngũ nhân viên đã bắt đầu những công việc quen thuộc như cắt tỉa cây xanh, chăm sóc thảm cỏ, vệ sinh và kiểm tra cảnh quan, chuẩn bị không gian sẵn sàng đón du khách.

Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Dưới những bàn tay đều đặn và tỉ mỉ, những khoảng cỏ rộng được chăm sóc, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, các lối đi và khu vực xung quanh được kiểm tra, chỉnh trang. Nhờ đó, không gian vốn rộng lớn của bảo tàng luôn giữ được vẻ xanh mát, sạch sẽ.

Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Không chỉ chăm lo cảnh quan, đội ngũ phía sau còn đảm nhận các công việc liên quan đến vệ sinh, sắp xếp và kiểm tra hiện vật. Đây là những khâu ít được chú ý khi du khách tham quan nhưng lại cần thiết để các khu vực trưng bày luôn ở trạng thái tốt nhất.

Công việc của “những con người thầm lặng” cũng không bó hẹp trong phạm vi bảo tàng. Theo đó, cũng có những đội ngũ nhân viên tham gia các hạng mục thi công, chỉnh trang tại Thành phố Cà phê, góp phần hoàn thiện cảnh quan và không gian chung của khu vực.

Ảnh: Bảo tàng Thế giới Cà phê

Trong bài đăng, Bảo tàng Thế giới Cà phê dành lời cảm ơn tới những con người thầm lặng đã góp sức giữ cho bảo tàng và Thành phố Cà phê luôn xanh, đẹp, chỉn chu để chào đón du khách.

Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm trên đường đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Công trình do Tập đoàn Trung Nguyên Legend xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động ngày 23/11/2018.

Ảnh: Internet

Bảo tàng được xây dựng trên diện tích khoảng 2 ha, trong quần thể Thành phố Cà phê rộng hơn 45 ha. Công trình gây chú ý không chỉ bởi kiến trúc mà còn bởi cách tiếp cận văn hóa cà phê thông qua các không gian trưng bày và trải nghiệm. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 10.000 hiện vật lịch sử cà phê thế giới, là điểm đến ưa thích của những du khách “sành” cà phê và trở thành kiến trúc biểu tượng, điểm đến lý tưởng tìm hiểu văn hóa cà phê tại Đắk Lắk.

(Tổng hợp)