Nhạc sĩ Dương Cầm và trọng trách đặc biệt tại Liên hoan Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội

Festival Jazz trong tầm nhìn văn hóa của Hà Nội

Chiều 12/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ họp báo giới thiệu Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Jazztival 2026), nhạc sĩ Dương Cầm xuất hiện với vai trò Tổng đạo diễn - Giám đốc Âm nhạc của festival.

Hanoi Jazztival 2026 được tổ chức theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Festival diễn ra từ ngày 17 đến 19/9/2026 với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”.

Theo định hướng, đây không phải một chương trình biểu diễn đơn lẻ mà được xây dựng để trở thành hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế thường niên của Thủ đô. Thông qua âm nhạc Jazz, Hà Nội hướng tới tăng cường giao lưu quốc tế, từng bước tạo dấu ấn trên bản đồ các lễ hội âm nhạc quốc tế.

Với mục tiêu này, vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc Âm nhạc được giao cho nhạc sĩ Dương Cầm mang ý nghĩa đặc biệt. Anh chịu trách nhiệm dẫn dắt định hướng sáng tạo nghệ thuật của festival, từ cấu trúc chương trình, lựa chọn nghệ sĩ, ngôn ngữ sân khấu đến cách kết nối Jazz với không gian văn hóa và đời sống đô thị Hà Nội.

Nhạc sĩ Dương Cầm tại họp báo giới thiệu Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Ba ngày, nhiều không gian, một hệ sinh thái Jazz

Quy mô Hanoi Jazztival 2026 thể hiện rõ qua cách festival được tổ chức tại nhiều địa điểm thay vì tập trung trong một sân khấu duy nhất.

Trong 3 ngày, Jazz sẽ xuất hiện tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, khách sạn Thăng Long Opera cùng các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

Festival bao gồm nhiều lớp hoạt động như biểu diễn, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, masterclass, giao lưu nghệ sĩ, Jam Session, Night Jam, Street Jazz và Gala.

Ngày 17/9, chương trình mở đầu với triển lãm “Jazz & Phố”, chương trình “Woman in Jazz” và Lễ Khởi động “Thanh âm Jazz Hà Nội” tại Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 18/9 là chuỗi hoạt động đối thoại và kết nối, gồm tọa đàm “Hà Nội và nhạc Jazz”, workshop “Ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống”, Jam Jazz Session, đêm diễn “Jazz không biên giới” cùng các hoạt động Night Jam Jazz tại những câu lạc bộ Jazz.

Ngày 19/9, Street Jazz đưa âm nhạc ra phố đi bộ Hồ Gươm. Cùng ngày, chương trình “Jazz và Di sản” diễn ra tại 22 Hàng Buồm, trước khi festival khép lại bằng Gala Liên hoan Jazz Hà Nội 2026 tại Nhà Bát Giác.

Cách tổ chức này cho thấy Hanoi Jazztival được định hình theo mô hình festival đa không gian, trong đó sân khấu biểu diễn chỉ là một phần của tổng thể hoạt động nghệ thuật.

Dương Cầm: “Chúng tôi muốn tạo nên một lễ hội Jazz thuộc về Hà Nội”

Với nhạc sĩ Dương Cầm, câu hỏi khi bắt tay xây dựng Hanoi Jazztival không chỉ là festival có bao nhiêu tiết mục hay quy tụ những nghệ sĩ nào, mà là Hà Nội cần một lễ hội Jazz như thế nào và liệu lễ hội đó có thể trở thành một phần trong đời sống văn hóa của thành phố hay không.

Theo Dương Cầm, Jazz có những điểm tương đồng với Hà Nội. “Chúng tôi không muốn mang đến Hà Nội một lễ hội Jazz theo mô hình được sao chép từ một thành phố nào khác trên thế giới. Chúng tôi muốn tạo nên một lễ hội Jazz thuộc về Hà Nội”, Dương Cầm chia sẻ.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hanoi Jazztival. Ảnh: BTC

Từ quan điểm này, Jazz sẽ không chỉ hiện diện trong khán phòng mà còn bước ra đường phố, bảo tàng, không gian triển lãm và những địa điểm văn hóa của Thủ đô. Các nghệ sĩ Việt Nam sẽ đứng chung sân khấu với nghệ sĩ quốc tế; Jazz đương đại có cơ hội đối thoại với âm nhạc truyền thống; các nghệ sĩ nhiều thế hệ cùng gặp gỡ và quan trọng hơn, nghệ sĩ có thêm cơ hội tiếp cận công chúng.

Hanoi Jazztival 2026 dự kiến quy tụ các nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, cùng các nghệ sĩ Jazz Việt Nam như Quyền Văn Minh, Longwaits Ensemble...

Sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế tạo nên yếu tố quốc tế cho festival. Tuy nhiên, theo Dương Cầm, tính quốc tế không đồng nghĩa với việc làm mờ đi bản sắc của nơi tổ chức.

“Nếu một festival quốc tế được tổ chức tại Hà Nội mà không có tiếng nói của nghệ sĩ Việt Nam, thì festival đó có thể rất quốc tế, nhưng chưa chắc đã thực sự thuộc về Hà Nội”, anh nói.

Vì vậy, các nghệ sĩ Jazz Việt Nam được đặt vào vị trí quan trọng trong cấu trúc nghệ thuật của festival. Những người đã dành nhiều năm phát triển Jazz tại Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ quốc tế và thế hệ trẻ. Qua đó, Jazz trở thành ngôn ngữ kết nối các nền văn hóa, đồng thời tạo ra một không gian để bản sắc âm nhạc Việt Nam hiện diện trong một festival mang tính quốc tế.

Đảm nhiệm hai vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc Âm nhạc, Dương Cầm đứng trước bài toán không chỉ của mùa festival đầu tiên mà còn là định hướng phát triển lâu dài cho Hanoi Jazztival. Được định hướng trở thành Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế thường niên của Thủ đô, sự kiện kỳ vọng mở rộng không gian sáng tạo, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước đưa Hà Nội trở thành một điểm đến của Jazz trong khu vực châu Á.