Góc chưa từng được tiết lộ trong biệt thự mới của Mạnh Trường

Trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Mạnh Trường đăng tải hình ảnh một góc trong căn biệt thự mới kèm dòng trạng thái: “Dấu hiệu của tuổi già là giờ chỉ thích cây cối. Còn những thứ khác... cũng vẫn thích như bình thường”.

Không phải phòng khách rộng hay những món nội thất cầu kỳ, thứ xuất hiện trong bức ảnh lần này chỉ đơn giản là một khoảng sân/hiên phủ đầy màu xanh.

Qua hình ảnh Mạnh Trường chia sẻ, có thể thấy cây cảnh được bố trí khá dày, từ những chậu cây dáng nhỏ đến các loại cây có tán và lá lớn. Ở một góc là tiểu cảnh nước với mặt trang trí hình đầu sư tử, phía dưới có những bông hoa nổi trên mặt nước. Một chiếc chum gốm kết hợp dòng nước nhỏ được đặt giữa các chậu cây, trong khi phía ngoài là cổng sắt hoa văn.

Mạnh Trường chia sẻ về góc xanh trong căn biệt thự mới (Ảnh FBNV)

Không gian không quá lớn nhưng được tận dụng để tạo cảm giác mát mắt, thư giãn. Ánh nắng tự nhiên, cây xanh và chất liệu gốm cũng khiến góc nhỏ này có vẻ gần gũi hơn nhiều so với những hình ảnh nội thất sang trọng từng được gia đình nam diễn viên hé lộ trước đó.

Sở thích với cây cối của Mạnh Trường cũng không phải điều hoàn toàn mới. Tại căn villa nghỉ dưỡng của gia đình ở Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ, vợ chồng anh từng dành nhiều công sức để làm vườn, trồng hoa và cây ăn trái. Bà xã nam diễn viên là người lên ý tưởng, cùng chồng lựa chọn nhiều loại cây cho khuôn viên.

Tuy nhiên, căn nhà xuất hiện trong chia sẻ lần này là biệt thự mới tại Hưng Yên, không phải villa nghỉ dưỡng rộng khoảng 600 m² nói trên.

Căn biệt thự mới của gia đình diễn viên Mạnh Trường (Ảnh FBNV)

Rời chung cư, chuyển về biệt thự 5 tầng

Theo những gì Mạnh Trường từng chia sẻ với truyền thông, gia đình anh mới chuyển về sinh sống tại một căn biệt thự trong khu đô thị ở Văn Giang, Hưng Yên sau khoảng 8 tháng thi công nội thất. Trước đó, vợ chồng nam diễn viên đã mua phần thô căn nhà từ đầu năm 2024.

Sau nhiều năm sống tại chung cư ở trung tâm Hà Nội, vợ chồng Mạnh Trường muốn “đổi gió”, đồng thời tạo thêm không gian để ba con có thể thoải mái sinh hoạt, vui chơi.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, biệt thự có 5 tầng, ba mặt tiền, mỗi mặt sàn khoảng 110 m². Dù chuyển ra khu vực ngoài trung tâm, việc học của các con không bị xáo trộn quá nhiều. Hai con lớn Chíp và Bon mất khoảng 20 phút đi xe buýt đến trường.

Không gian rộng hơn cũng cho phép gia đình phân chia từng khu vực theo nhu cầu riêng. Ngoài phòng khách, bếp, phòng ngủ, căn nhà còn có những khu vực phục vụ giải trí và thư giãn.

Điều này phần nào lý giải vì sao sau khi chuyển từ căn hộ chung cư sang nhà mặt đất, những hình ảnh Mạnh Trường chia sẻ không chỉ xoay quanh nội thất mà bắt đầu xuất hiện thêm các khoảng xanh, sân vườn và những góc nhỏ mang tính thư giãn như bức ảnh mới nhất.

Gia đình diễn viên từng có thời gian dài sống trong 1 căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội (Ảnh FBNV)





Bên trong tổ ấm được chuẩn bị trong nhiều tháng

Theo những gì Mạnh Trường chia sẻ với truyền thông, phần nội thất căn biệt thự được hoàn thiện theo phong cách pha trộn giữa Indochine và Neo Classic. Phòng khách, bàn ăn và khu bếp được tổ chức theo dạng liên thông trên cùng một mặt sàn, giúp khu vực sinh hoạt chung có cảm giác rộng và kết nối hơn.

Một trong những khu vực đáng chú ý là tầng lửng, được gia đình bố trí thành không gian giải trí và trưng bày. Nhiều món đồ trang trí tại đây do chính hai vợ chồng lựa chọn. Các tầng còn lại dành cho phòng ngủ, phòng thờ, khu giặt là cùng những không gian chức năng khác.

Nam diễn viên cũng từng vui vẻ tiết lộ khi làm nhà, anh thường chiều theo sở thích của bà xã. Vì vậy, từ cách bố trí không gian đến lựa chọn đồ dùng đều có dấu ấn của cả hai vợ chồng.

Bên trong căn biệt thự (Ảnh FBNV)

Đáng chú ý, căn nhà đã được hai vợ chồng chuẩn bị trong thời gian khá dài. Phần thô được mua từ đầu năm 2024, sau đó gia đình tiếp tục lên kế hoạch thiết kế và hoàn thiện trước khi chính thức chuyển vào ở vào giữa năm 2026.

Nếu những hình ảnh đầu tiên về biệt thự gây chú ý bởi quy mô 5 tầng, không gian giải trí hay phong cách nội thất, thì bức ảnh Mạnh Trường vừa đăng lại cho thấy một lát cắt khác của cuộc sống tại nhà mới. Đó chỉ là một góc sân đầy cây xanh, tiểu cảnh nước và những chậu cây được chăm chút — nhưng cũng là kiểu không gian mà một căn hộ chung cư khó có thể mang lại.