Phú bà Ngọc Loan: Biệt thự view Landmark 81 là nhà, cắm hoa nấu nướng là content triệu view

Ngọc Loan (SN 1993, quê Kon Tum) được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi bật bước ra từ chương trình The Face Vietnam. Không chỉ sở hữu nhan sắc khiến người đối diện khó rời mắt, cô còn gây ấn tượng bởi đôi tay khéo léo trong gian bếp, thường xuyên chia sẻ những video nấu ăn, cắm hoa chỉn chu, đẹp mắt đến mức xem mãi vẫn thấy cuốn. Bên cạnh đó, cuộc sống kín tiếng nhưng đậm chất thượng lưu của Ngọc Loan cũng nhiều lần khiến dân tình trầm trồ. Cô hiện sống trong một căn biệt thự lộng lẫy giữa lòng TP.HCM, tọa lạc tại vị trí đắt giá với tầm nhìn hướng thẳng ra Landmark 81. Từ mặt tiền, sảnh, phòng khách đến căn bếp và ban công, mỗi không gian đều được chăm chút cầu kỳ, mang vẻ xa hoa nhưng vẫn đầy tinh tế. Càng ngắm nghía từng góc trong cơ ngơi, người ta càng cảm nhận rõ cuộc sống chuẩn “phú bà” của người đẹp.

Bên ngoài căn biệt thự

Biệt thự sân vườn của Ngọc Loan gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế rộng rãi, mang phong cách tân cổ điển sang trọng. Mặt tiền bề thế được bao phủ bởi gam trắng kem trang nhã, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa nổi bật giữa không gian xanh xung quanh. Phía trước căn nhà là khoảng sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng, kết hợp tiểu cảnh và nhiều chậu hoa rực rỡ, giúp diện mạo căn biệt thự luôn có cảm giác mới mẻ và tràn đầy sức sống.

Phòng khách

Không gian sảnh tầng 1 của biệt thự thường xuyên được Ngọc Loan làm mới theo mùa và các dịp lễ trong năm. Từ cây thông Noel khổng lồ được trang hoàng rực rỡ vào Giáng sinh đến những chậu hoa ngập sắc màu mỗi dịp Tết, mỗi lần thay đổi cách bài trí đều mang đến một diện mạo mới cho căn nhà. Điểm chung trong phong cách của nữ gia chủ là sự chỉn chu, cầu kỳ và nổi bật, với những món đồ trang trí được đầu tư kỹ lưỡng, tạo cảm giác sang trọng ngay từ khi bước vào.

Khu vực phòng khách gây chú ý với mảng tường ốp đá vân cam ánh vàng, khi kết hợp cùng hệ thống đèn điện càng làm nổi bật vẻ lộng lẫy của không gian. Những chi tiết mạ vàng trên trần nhà, đồng hồ treo tường mang phong cách cổ điển cùng hệ thống đèn tường pha lê được bố trí hài hòa, góp phần tạo nên tổng thể xa hoa và cuốn hút.

Phòng bếp

Là người thường xuyên vào bếp và chăm chỉ chia sẻ những series nấu ăn, cắm hoa, Ngọc Loan cũng biến căn bếp trong biệt thự thành một trong những background quen thuộc trên trang cá nhân. Không gian này tiếp tục gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, thiết kế chỉn chu cùng hệ nội thất sang trọng, nhìn qua đã cảm nhận rõ sự đầu tư của gia chủ.

Đặc biệt, khu vực bàn ăn là một trong những góc được Ngọc Loan chăm chút nhất. Bộ bàn ăn dài với thiết kế tinh xảo kết hợp cùng đèn chùm độc đáo tạo nên vẻ sang trọng, nổi bật cho không gian. Phía bên cạnh là vách kính lớn chạy sát khu vực bàn ăn, đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà và mở ra tầm nhìn trực diện xuống khoảng tiểu cảnh xanh mướt bên ngoài. Nhờ đó, khu vực dùng bữa không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những không gian hiếm hoi bên trong biệt thự được Ngọc Loan hé lộ, nhưng chỉ qua vài hình ảnh cũng đủ cảm nhận sự sang trọng và cầu kỳ. Nội thất mang đậm hơi hướng cổ điển với những đường nét chạm trổ tinh xảo, các chi tiết mạ vàng nổi bật cùng gam màu trang nhã, tạo nên cảm giác vừa xa hoa vừa ấm cúng.

Ban công nhìn ra Landmark 81

Ban công cũng là một trong những góc đắt giá của căn biệt thự khi sở hữu tầm nhìn trực diện về Landmark 81. Không gian thoáng đãng, được bài trí chỉn chu, vừa là nơi thư giãn vừa trở thành background lý tưởng cho những buổi tiệc trà hay các bữa ăn thân mật cùng gia đình, bạn bè. Với view ngắm trọn thành phố, mỗi lần lên ban công dùng bữa hay nhâm nhi trà lại mang đến một trải nghiệm rất riêng, đặc biệt khi phố thị bắt đầu lên đèn.