Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của cựu thủ môn U20 Việt Nam từng dự World Cup: Giải nghệ, giờ đi lái taxi

Trong thế hệ cầu thủ tạo nên mốc son lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại VCK FIFA U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc, cái tên Nguyễn Bá Minh Hiếu có lẽ nằm trong số những mảnh ghép mang nhiều trầm lặng nhất. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m84 cùng phản xạ ấn tượng, sự nghiệp của thủ thành sinh năm 1997 từng mở ra với nhiều kỳ vọng lớn lao.

Năm 2017 đánh dấu đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp của Minh Hiếu khi anh được HLV Hoàng Anh Tuấn trao niềm tin, điền tên vào danh sách 3 thủ môn chính thức đại diện cho U20 Việt Nam bước ra biển lớn thế giới. Dù là phương án dự phòng sau Bùi Tiến Dũng, trải nghiệm ở đấu trường World Cup vẫn là cột mốc danh giá mà bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng mơ ước.

Trở về từ giải đấu châu lục, Minh Hiếu được đôn lên đội một Hà Nội FC từ mùa giải 2018. Tuy nhiên, việc phải cạnh tranh trong một đội hình đầy sao và liên tục sở hữu những người gác đền xuất sắc đã khiến cơ hội ra sân của anh tại V.League trở nên vô cùng hiếm hoi. Dẫu vậy, suốt 7 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô, thủ thành người Hà Nội vẫn luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, miệt mài tập luyện và là chỗ dựa tin cậy mỗi khi được ban huấn luyện trao cơ hội.

Nguyễn Bá Minh Hiếu từng có thời gian dài khoác áo CLB Hà Nội nhưng không cạnh tranh được suất bắt chính (Ảnh: FB/Minh Hiếu)

Sau gần một thập kỷ cống hiến cho Hà Nội FC, bước ngoặt đã đến khi hai bên chia tay cuối năm 2025. Rời xa môi trường bóng đá đỉnh cao, Nguyễn Bá Minh Hiếu nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Không chọn cách khép lại đam mê, anh chuyển hướng sang công tác huấn luyện khi đảm nhận vai trò HLV thủ môn cho đội bóng sinh viên, truyền đạt kinh nghiệm trận mạc cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, anh cũng không ngần ngại bươn chải qua nhiều công việc thường nhật, bao gồm cả lái taxi công nghệ để chủ động kinh tế gia đình. Trên trang cá nhân, Minh Hiếu thường xuyên chia sẻ về công việc lái xe. Anh còn lập một trang cá nhân riêng phục ghi lại những một ngày lái xe, cựu thủ môn U20 Việt Nam nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng nhờ thái độ phục vụ nhã nhặn. Trong các bài đăng của cựu cầu thủ, những người đồng đội cũ ở CLB thường xuyên vào động viên, chia sẻ.

Cựu thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu với công việc mới sau khi giải nghệ (Ảnh: FB/Minh Hiếu)

Ở cuộc sống đời thường, Nguyễn Bá Minh Hiếu hiện đang là ông bố 1 con. Anh từng kết hôn nhưng chuyện tình cảm cũng không như ý. Hành trình của Nguyễn Bá Minh Hiếu là bức tranh thực tế về đời cầu thủ không phải ai bước ra từ ánh hào quang tuổi trẻ cũng có được một sự nghiệp ngập tràn danh vọng. Thế nhưng, thái độ đón nhận nghịch cảnh, sự chủ động vươn lên và tinh thần gắn bó với trái bóng tròn theo một cách rất riêng của cựu thủ thành U20 Việt Nam vẫn nhận được nhiều sự trân trọng từ đồng nghiệp lẫn người hâm mộ.

PV