Khả năng nấu nướng của vợ Ronaldo

Đám cưới riêng tư của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng toàn cầu. Trước khi tiến tới hôn nhân, cặp đôi đã có thời gian dài chung sống, cùng chăm sóc các con và xây dựng cuộc sống gia đình.

Vợ chồng Ronaldo

Đương nhiên cuộc sống của cặp đôi luôn gây tò mò, một trong số đó là câu chuyện xoay quanh căn bếp - không gian không thể thiếu với bất kỳ gia đình nào.

Từng chia sẻ với tạp chí Sportweek của Italy, Georgina cho biết Ronaldo không nấu ăn. Theo cô, sau khi tập luyện cả buổi sáng, nam cầu thủ xứng đáng trở về nhà và có sẵn một món ăn nóng hổi được chuẩn bị chu đáo. Gia đình có đầu bếp riêng để đảm nhận việc nấu nướng, còn Georgina chỉ thỉnh thoảng vào bếp.

Chính vì vậy, mỗi lần Georgina chia sẻ khoảnh khắc tự tay chuẩn bị món ăn, những video này thường thu hút sự chú ý. Chẳng hạn như vào tháng 10/2024, người đẹp vào bếp làm món tortilla de patatas (tạm gọi là món trứng tráng khoai tây) quen thuộc của Tây Ban Nha.

Lần nấu ăn hiếm hoi của Georgina Rodriguez (Ảnh cắt từ clip/ Georgina Rodriguez)

Trong clip, căn bếp mang phong cách hiện đại, tối giản, chủ yếu sử dụng tông trắng sáng. Bếp được trang bị hệ tủ màu trắng, mặt bàn và backsplash ốp đá với những đường vân tự nhiên, tạo cảm giác sạch sẽ và sang trọng.

Căn bếp cũng được bố trí khá gọn gàng, các thiết bị và khu vực nấu nướng nằm phía sau, trong khi phần bàn phía trước tạo thành nơi Georgina bày món ăn và quay video.

Không gian bên trong căn bếp nhà Ronaldo (Ảnh cắt từ clip/ Georgina Rodriguez)

Về món ăn, Georgina sử dụng nguyên liệu đơn giản đơn giản, gồm trứng, hành tây, khoai tây, dầu ô liu nguyên chất và muối. Cô bắt đầu bằng việc thái khoai tây thành từng lát, sau đó sơ chế hành tây. Vì sợ cay mắt, người đẹp còn đeo kính râm trước khi cắt hành.

Khoai tây và hành tây được cho vào chảo nấu chín. Sau đó, Georgina trộn chúng với trứng đã đánh rồi đổ toàn bộ hỗn hợp trở lại chảo. Cô cẩn thận lật mặt bánh để món ăn chín đều trước khi hoàn thành. Các con của Georgina cũng xuất hiện trong clip để xem món ăn mẹ làm.

Các con xúm lại theo dõi Georgina nấu ăn (Ảnh cắt từ clip/ Georgina Rodriguez)

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn 151 triệu lượt xem trên Instagram tính đến hiện tại. Phần bình luận cũng xuất hiện nhiều lời khen dành cho khả năng nấu nướng của cô và thích thú vì Georgina thoải mái thể hiện cá tính, tiết lộ mình thích ăn hơn là thích nấu ăn.

Còn lại, phần lớn các bữa ăn trong gia đình Ronaldo do đầu bếp riêng đảm nhận. Ronaldo và Georgina cũng công khai đưa ra những yêu cầu khá cao đối với người phụ trách căn bếp.

Đầu năm 2023, cặp đôi được cho là tìm đầu bếp và các nhân viên khác cho căn biệt thự mới tại Quinta da Marinha, Bồ Đào Nha. Theo tờ Correio da Manhã, mức lương dành cho đầu bếp lên tới 5.200 Euro/ tháng (gần 157 triệu đồng/ tháng, theo tỷ giá hiện tại).

Ứng viên được yêu cầu thành thạo ẩm thực Bồ Đào Nha, trong đó có những món Ronaldo yêu thích từ thời thơ ấu như bacalhau à brás (món ăn kết hợp cá tuyết muối, khoai tây và trứng), bên cạnh pizza. Đầu bếp cũng phải biết làm sushi - món ăn mà Ronaldo đặc biệt yêu thích.

Niềm yêu thích sushi của nam cầu thủ lớn đến mức theo Daily Mail, một khu vực riêng trong căn nhà được dành để chuẩn bị món ăn này.

Không chỉ biết nhiều món, đầu bếp còn phải sử dụng các kỹ thuật nấu ăn sáng tạo, đảm bảo món ăn đạt chất lượng cao và hạn chế tối đa sai sót. Nguyên liệu cũng được yêu cầu phải là sản phẩm chất lượng.

Giorgio Barone, một trong những đầu bếp từng làm việc cho Ronaldo, trước đây cũng từng chia sẻ về yêu cầu của nam cầu thủ đối với thực phẩm. Trong khi Ronaldo có những món yêu thích gắn với ẩm thực Bồ Đào Nha và sushi, khẩu vị của Georgina lại mang màu sắc Tây Ban Nha rõ ràng hơn.