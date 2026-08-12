Chọn nơi gửi nghề: Từ nghề tư vấn tài chính đến hành trình xây dựng sự nghiệp với kênh Đại lý

Với Kênh Đại lý (Agency) trong ngành bảo hiểm nhân thọ, hành trình nghề nghiệp của mỗi người có thể rất khác nhau. Có người lựa chọn phát triển trở thành chuyên gia tư vấn tài chính, xây dựng uy tín cá nhân và mở rộng tệp khách hàng, cũng có người từng bước phát triển năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ và hướng tới vai trò lãnh đạo hoặc sở hữu một văn phòng kinh doanh của riêng mình.

Tại FWD, hệ sinh thái Kênh Đại lý được xây dựng với hai mô hình gồm Văn phòng Kinh doanh (AD) và Văn phòng Tổng Đại lý (GA), mang đến những con đường phát triển khác nhau để mỗi người lựa chọn theo thế mạnh và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Kênh Đại lý: Môi trường để chủ động xây dựng sự nghiệp

Điểm hấp dẫn của Kênh Đại lý không chỉ nằm ở nghề tư vấn tài chính mà còn ở mức độ chủ động mà người làm nghề có được trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp.

Khác với nhiều công việc có phạm vi khách hàng hoặc địa bàn cố định, tư vấn viên được chủ động xây dựng mạng lưới khách hàng, phát triển thị trường và tạo dựng thương hiệu cá nhân của riêng mình. Mức độ phát triển sự nghiệp không bị giới hạn bởi số năm kinh nghiệm hay một vị trí được sắp xếp sẵn, mà phụ thuộc vào năng lực và sự chủ động của mỗi người.

Ông Lâm Đức Thái - Phó Tổng Giám đốc Kênh Đại lý FWD Việt Nam.

Kênh Đại lý còn cho phép mỗi người chủ động hơn trong việc quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng và tổ chức công việc của mình. Sự linh hoạt này đặc biệt phù hợp với những người yêu thích môi trường năng động, muốn làm chủ công việc thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Kênh Đại lý là môi trường mà kết quả đạt được phản ánh khá trực tiếp vào thu nhập, cơ hội thăng tiến và mức độ phát triển của mỗi cá nhân. Với những người có tinh thần cầu tiến và mong muốn tạo ra sự khác biệt bằng năng lực của mình, đây là một động lực quan trọng để theo đuổi nghề lâu dài.

Một điểm khác biệt của Kênh Đại lý là không tồn tại duy nhất một con đường thăng tiến. Người làm nghề có thể lựa chọn trở thành chuyên gia tư vấn tài chính, phát triển theo hướng quản lý kinh doanh, đào tạo đội ngũ hoặc xây dựng và vận hành một tổ chức của riêng mình.

Tại FWD, những cơ hội này được cụ thể hóa thông qua hai mô hình phát triển song song gồm Văn phòng Tổng Đại lý (GA) và Văn phòng Kinh doanh (AD). Điều này giúp mỗi người có thể phát triển theo đúng thế mạnh thay vì phải đi theo một lộ trình cố định.

Văn phòng Tổng Đại lý: Từ năng lực cá nhân đến khả năng dẫn dắt một đội ngũ

Với nhiều tư vấn tài chính, bán hàng giỏi chỉ là điểm khởi đầu. Để tiến xa hơn trong nghề, khả năng tuyển dụng, huấn luyện và phát triển con người trở thành năng lực quan trọng tiếp theo. Đó cũng là lý do mô hình Văn phòng Tổng Đại lý (GA) được xây dựng. Đây là môi trường dành cho những người muốn phát triển từ một chuyên viên tư vấn thành người xây dựng và dẫn dắt đội ngũ.

GA phù hợp với những người muốn xây dựng đội ngũ và điều hành hoạt động kinh doanh của riêng mình.

Người đứng đầu Văn phòng Tổng Đại lý (Giám đốc Văn phòng GA) không chỉ chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh mà còn là người vận hành văn phòng, mở rộng thị trường, quản lý việc tuyển dụng, đào tạo, xây dựng văn hóa làm việc và phát triển lực lượng tư vấn viên kế cận. Quy mô và sự phát triển của văn phòng phụ thuộc trực tiếp vào khả năng xây dựng tổ chức của người lãnh đạo.

Tại FWD, các Văn phòng Tổng Đại lý được vận hành độc lập nhưng nhận được sự hỗ trợ về đào tạo lãnh đạo, phát triển đội ngũ, quản trị kinh doanh và các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động tư vấn, tuyển dụng và quản lý. Điều này giúp các Giám đốc Văn phòng GA tập trung nhiều hơn vào việc phát triển con người và mở rộng tổ chức trong dài hạn.

Văn phòng Kinh doanh: Từ nghề tư vấn đến hành trình làm chủ thị trường của riêng mình

Khác với mô hình Văn phòng Tổng Đại lý (GA) tập trung vào định hướng khởi nghiệp và vận hành tổ chức riêng, mô hình Văn phòng Kinh doanh (AD) tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển sâu hơn về năng lực kinh doanh và mở rộng thị trường với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất và vận hành của doanh nghiệp bảo hiểm.

Hành trình thường bắt đầu từ vị trí Tư vấn tài chính, nơi mỗi người xây dựng nền tảng chuyên môn và phát triển tệp khách hàng riêng. Khi tích lũy đủ kinh nghiệm và kết quả kinh doanh, họ có thể tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng phòng Kinh doanh hay Giám đốc Kinh doanh. Ở những giai đoạn tiếp theo, phạm vi vai trò không chỉ dừng lại ở phát triển kinh doanh cá nhân mà còn dẫn dắt các đội nhóm và phát triển hoạt động trên phạm vi khu vực, vùng hoặc toàn miền với các chức danh Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Vùng, Miền. Đây là lộ trình giúp người làm nghề từng bước phát triển từ một tư vấn viên thăng tiến lên vị trí quản lý và lãnh đạo kinh doanh cấp cao trong hệ thống của công ty bảo hiểm.

Tương tự như mô hình GA, mỗi bước phát triển trong mô hình AD đều gắn với sự đồng hành của đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm. Tư vấn viên được hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển, rèn luyện năng lực quản lý và chuẩn bị cho các cột mốc thăng tiến tiếp theo. Nhờ đó, con đường phát triển không chỉ rõ ràng hơn mà còn giúp mỗi người tự tin chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp.

Nếu GA là hành trình tự xây dựng và vận hành tổ chức riêng, thì AD là hành trình tập trung chinh phục thị trường và phát triển năng lực kinh doanh ở quy mô ngày càng lớn với sự đầu tư vận hành của doanh nghiệp bảo hiểm.

Vì sao nhiều người lựa chọn phát triển sự nghiệp tại FWD?

Mỗi doanh nghiệp đều có mô hình Kênh Đại lý riêng, nhưng điều tạo nên khác biệt của FWD là khả năng mang đến nhiều lựa chọn phát triển trong cùng một hệ sinh thái.

Người làm nghề có thể bắt đầu từ tư vấn tài chính, phát triển theo hướng quản lý kinh doanh trong mô hình AD hoặc chuyển sang hành trình xây dựng, vận hành văn phòng và đội ngũ với mô hình GA khi đã sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn.

Bên cạnh đó, FWD đầu tư vào các chương trình đào tạo thực tế, hệ thống công nghệ hỗ trợ tư vấn và quản lý khách hàng, cùng môi trường khuyến khích mỗi cá nhân phát triển theo thế mạnh riêng. Điều này giúp người làm nghề không chỉ nâng cao kết quả kinh doanh mà còn xây dựng năng lực dài hạn cho sự nghiệp.

Elite, Elite Diamond, MDRT, COT và TOT là những cột mốc ghi nhận nỗ lực và kết quả kinh doanh của đội ngũ tư vấn tài chính.

Những nỗ lực và thành tích đạt được cũng được ghi nhận thông qua các cột mốc nghề nghiệp, các danh hiệu nội bộ như Elite, Elite Diamond hay các chuẩn mực quốc tế như MDRT, COT và TOT.

Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng gia tăng, Kênh Đại lý tiếp tục là môi trường mở ra nhiều cơ hội cho những người muốn phát triển lâu dài. Với hai mô hình AD và GA, FWD mang đến những lựa chọn khác nhau để mỗi người có thể tìm được con đường phù hợp với năng lực, tham vọng và định hướng phát triển của riêng mình.