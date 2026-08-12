Vì sao nhiều gia đình trải giấy bạc lên các ngăn tủ lạnh? Công dụng đơn giản nhưng rất thiết thực

Giấy bạc thường được dùng để bọc thực phẩm, nhưng còn có thể trở thành một lớp lót tạm thời cho các ngăn tủ lạnh. Theo Times of India, mẹo nhỏ này giúp hạn chế vết bẩn bám trực tiếp lên bề mặt kính hoặc nhựa, nhờ đó việc vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vì sao nên trải giấy bạc lên ngăn tủ lạnh?

Nhiều gia đình trải giấy bạc lên các ngăn tủ lạnh (Ảnh: Times of India).

Nước sốt bị đổ, hộp đựng rò rỉ hay bao bì thực phẩm còn ướt đều có thể để lại cặn bẩn trong tủ lạnh. Nếu không được lau ngay, những vết này sẽ dần khô cứng, đổi màu và len vào các khe, góc nhỏ mà miếng bọt biển khó chạm tới.

Thức ăn thừa và chất lỏng tích tụ lâu ngày cũng là một trong những nguyên nhân khiến tủ lạnh xuất hiện mùi khó chịu. Đó là lý do việc vệ sinh tủ thường mất nhiều thời gian hơn dự tính, đặc biệt khi người dùng phải cọ những vết bẩn đã khô lâu ngày.

Cách sử dụng giấy bạc khá đơn giản. Thay vì để thức ăn hoặc chất lỏng tiếp xúc trực tiếp với mặt ngăn, người dùng phủ lên trên một lớp giấy bạc đã được cắt vừa kích thước. Những vết nước, dầu mỡ hay vụn thực phẩm sau đó sẽ rơi xuống lớp lót này.

Khi giấy bạc bị bẩn hoặc bắt đầu có mùi, người dùng chỉ cần nhấc ra và thay bằng một tấm mới. Nhờ vậy, lớp kính hoặc nhựa bên dưới ít phải tiếp xúc với chất bẩn, giảm đáng kể công sức cọ rửa trong mỗi lần vệ sinh.

Về bản chất, giấy bạc đóng vai trò như một lớp bảo vệ có thể tháo bỏ. Mẹo này đặc biệt hữu ích đối với những gia đình thường xuyên bảo quản hộp thức ăn đã nấu chín, chai nước sốt hoặc thực phẩm dễ rò rỉ.

Giấy bạc có giúp hạn chế mùi tủ lạnh?

Trải giấy bạc lên các ngăn tủ lạnh (Ảnh: The Economic Times).

Theo Times of India, mùi trong tủ lạnh thường bắt đầu từ những vết thức ăn còn sót lại mà người dùng không nhìn thấy, nhất là ở các góc khuất hoặc phía dưới hộp đựng.

Việc lót giấy bạc không trực tiếp khử mùi, nhưng có thể hạn chế cặn thức ăn bám và phân hủy trên bề mặt các ngăn. Khi lớp giấy bị bẩn được thay kịp thời, nguyên nhân gây mùi cũng được loại bỏ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, những thực phẩm có mùi mạnh như cá hoặc phô mai cần được bọc kín trước khi bảo quản để hạn chế mùi lan sang các món khác. Đây là biện pháp riêng, có thể kết hợp với việc lót các ngăn tủ lạnh.

Lưu ý khi lót giấy bạc vào các ngăn tủ lạnh - Trước tiên, lấy thực phẩm ra ngoài rồi vệ sinh sạch các ngăn. - Không nên trải giấy bạc khi bên dưới vẫn còn vụn thức ăn, chất lỏng hoặc vết bẩn cũ, bởi việc phủ kín có thể khiến chúng bị bỏ quên lâu hơn. - Không để giấy bạc che các khe thông gió hoặc đường lưu thông không khí lạnh. Việc bịt kín những vị trí này có thể ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh và phân phối nhiệt độ bên trong tủ. - Khi lớp lót xuất hiện vết bẩn hoặc mùi, hãy lấy ra và thay tấm mới. Nếu chất lỏng tràn qua mép giấy, phần ngăn bên dưới vẫn cần được lau ngay. - Giấy bạc chỉ giúp hạn chế vết bẩn giữa những lần tổng vệ sinh, không thể thay thế hoàn toàn việc làm sạch tủ lạnh. Các ngăn vẫn cần được rửa định kỳ bằng nước và chất tẩy rửa dịu nhẹ để bảo đảm sạch sẽ.

Nguồn: Times of India