Lời khuyên dành cho những gia đình bật bình nóng lạnh cả ngày

Bình nóng lạnh là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt vào những ngày thời tiết lạnh. Vì ngại phải chờ nước nóng hoặc đơn giản muốn thuận tiện khi sử dụng, không ít người có thói quen bật bình cả ngày.

Tuy nhiên, theo một thợ sửa chữa, việc bình nóng lạnh hoạt động liên tục không phải lúc nào cũng cần thiết. Bên cạnh lượng điện tiêu thụ để duy trì nhiệt độ, các linh kiện bên trong thiết bị cũng có thể xuống cấp theo thời gian, đặc biệt khi bình đã sử dụng nhiều năm hoặc không được bảo dưỡng đúng cách.

Theo tính toán của một thợ sửa chữa tại Trung Quốc, bình nóng lạnh dạng bình chứa 60 lít nếu được cắm điện liên tục 24 giờ sẽ tiêu tốn thêm khoảng 1,2-2 kWh điện mỗi ngày chỉ để duy trì nhiệt độ. Mỗi tháng, số tiền điện phát sinh có thể lên tới vài chục nhân dân tệ, cả năm cộng lại cũng thành một khoản đáng kể.

Nhiều người cho rằng bình nóng lạnh vốn đã được trang bị bộ điều chỉnh nhiệt và thiết bị chống rò điện nên cắm điện liên tục hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy.

Theo một thợ sửa chữa, việc bình nóng lạnh hoạt động liên tục không phải lúc nào cũng cần thiết.

Theo người thợ sửa chữa, một sự cố mới đây là lời cảnh báo rõ ràng. Chiếc bình nóng lạnh 60 lít được cắm điện liên tục trong nhiều năm. Một ngày nọ, bộ điều khiển nhiệt bị lão hóa và mất tác dụng, khiến thanh gia nhiệt tiếp tục hoạt động trong tình trạng bất thường. Thân bình nóng lên. May mắn là cảm biến khói phát cảnh báo và có người ngửi thấy mùi khét nên kịp thời ngắt điện.

Sau khi tháo bình để kiểm tra, người thợ phát hiện phần ruột bình và các linh kiện bên trong đều đã bị biến dạng do nhiệt. Thợ sửa chữa cho biết nếu phát hiện muộn thêm khoảng nửa giờ, rất có thể đã xảy ra cháy.

Việc để bình nóng lạnh hoạt động liên tục cả ngày có thể tiềm ẩn hai nguy cơ đáng lưu ý: bộ điều chỉnh nhiệt hỏng khiến thiết bị quá nhiệt, gây cháy; và lớp cách điện bị xuống cấp trong môi trường ẩm ướt, làm tăng nguy cơ rò điện.

Nói đơn giản, bình nóng lạnh không phải thiết bị có thể hoạt động mãi mà không cần bảo dưỡng. Bộ điều chỉnh nhiệt và bộ phận bảo vệ quá nhiệt bên trong cũng sẽ lão hóa theo thời gian. Sau khoảng 3-5 năm liên tục hoạt động ở nhiệt độ cao, độ nhạy của các bộ phận này có thể giảm.

Nếu chúng gặp sự cố, thanh gia nhiệt có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian dài. Khi lượng nước trong bình không đủ hoặc cặn bám quá nhiều, nhiệt độ tại một số khu vực có thể tăng rất nhanh.

Đáng lo hơn, nhiều bình nóng lạnh được lắp trong những khu vực trần hẹp, khả năng tản nhiệt kém. Nếu xảy ra cháy, các vật liệu xung quanh như trần nhựa, đường ống nhựa hoặc rèm nhà tắm có thể trở thành nguồn bắt lửa.

Nhà tắm vốn là môi trường có độ ẩm cao. Hơi nước có thể xâm nhập vào thân thiết bị, trong khi lớp cách điện có thể dần xuống cấp trong điều kiện vừa nóng vừa ẩm.

Khi lớp cách điện bị hư hỏng, dòng điện có thể truyền tới vỏ kim loại của thiết bị. Nhiều người phụ thuộc vào aptomat chống rò điện, nhưng thiết bị bảo vệ này cũng có tuổi thọ nhất định. Nếu nó gặp sự cố đúng lúc người dùng đang tắm và chạm vào phần vỏ bị nhiễm điện, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Đừng cho rằng “cầu dao chống rò điện nhà tôi chưa bao giờ nhảy” đồng nghĩa với việc thiết bị hoàn toàn an toàn. Điều đó chỉ có nghĩa là sự cố chưa xảy ra, chứ không phải đây là một “lá chắn” tuyệt đối.

Không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm, cắm điện liên tục còn tốn tiền

Ngoài vấn đề an toàn, việc liên tục cấp điện cho bình nóng lạnh cũng làm tăng hóa đơn điện. Ban ngày không có người sử dụng nước nóng nhưng thiết bị vẫn phải liên tục làm nóng và duy trì nhiệt độ.

Với những gia đình thường tập trung tắm vào buổi tối, chỉ cần bật bình khoảng một giờ trước khi sử dụng để làm nóng nước là có thể đáp ứng nhu cầu của cả nhà. Cách này cũng tương đối đơn giản và người lớn tuổi có thể dễ dàng thực hiện.

Muốn biết bình nóng lạnh có phù hợp để cắm điện liên tục hay không, cần xem xét một số yếu tố: thiết bị còn mới hay đã sử dụng lâu năm, có được vệ sinh cặn định kỳ hay không, phòng tắm có thông thoáng không, trong nhà có người thường xuyên ở nhà 24/24 hay không.

Nếu các điều kiện đều đảm bảo, việc cấp điện trong thời gian ngắn vào ban ngày thường không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ yếu tố nào không đảm bảo thì không nên phó mặc cho may rủi.

Đặc biệt, nếu bình nóng lạnh đã sử dụng trên 5 năm, hệ thống điện của khu nhà đã cũ, phòng tắm kín hoặc bình được lắp trong khu vực trần hẹp, chỉ cần một trong những yếu tố này tồn tại cũng nên tránh để thiết bị hoạt động liên tục cả ngày.

Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng cũng không nên bị bỏ qua. Có thể vệ sinh cặn trong bình định kỳ khoảng 1-2 năm một lần, kiểm tra thiết bị chống rò điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cân nhắc thay mới khi bình đã quá cũ. Việc bảo dưỡng thực tế còn phụ thuộc vào loại bình, chất lượng nguồn nước và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Bình nóng lạnh nhìn có vẻ đơn giản, nhưng những rủi ro tiềm ẩn đôi khi lại bắt nguồn từ chính thói quen sử dụng hằng ngày. Thay đổi một thao tác nhỏ như không để thiết bị hoạt động liên tục khi không cần thiết có thể vừa giúp giảm chi phí điện, vừa tăng mức độ an toàn trong gia đình.