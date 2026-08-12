Cô giáo dạy Hóa gây sốt màn ảnh giờ vàng: Hóa ra ngày trước từng học ngành này, đúng là người tính chẳng bằng trời tính!

Trong phim Mùa hè năm ấy đang lên sóng trên VTV3, bên cạnh dàn nhân vật chính, vai Sinh - cô giáo dạy Hóa cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đảm nhận vai diễn này là Trình Mỹ Duyên, nữ diễn viên sinh năm 1996.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Trình Mỹ Duyên từng ghi dấu ấn khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và The Face Vietnam 2018. Sau khi rẽ hướng sang diễn xuất, cô tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Đừng nói khi yêu, Mình yêu nhau bình yên thôi, Tiểu tam không có lỗi…

Trình Mỹ Duyên. Ảnh: FBNV

Điều thú vị là trước khi trở thành người mẫu rồi diễn viên, Mỹ Duyên từng có nhiều năm theo học ngành sư phạm. Nếu ngày ấy mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, có lẽ hôm nay khán giả đã được biết đến cô với một vai trò hoàn toàn khác: một cô giáo đứng trên bục giảng.

Từng chuẩn bị trở thành cô giáo nhưng bất ngờ rẽ hướng

Chia sẻ về hành trình đến với nghệ thuật, Mỹ Duyên cho biết người có ảnh hưởng khá lớn đến lựa chọn nghề nghiệp của cô là một cô giáo dạy thêm môn Lịch sử.

Khi làm hồ sơ thi đại học, Mỹ Duyên ban đầu lựa chọn Đại học Luật. Tuy nhiên, cô giáo nhận thấy gương mặt của học trò phù hợp với công việc diễn viên nên đã khuyên cô thử sức với Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Mỹ Duyên khi ấy cũng làm hồ sơ đăng ký, nhưng gia đình chưa đồng ý để con gái theo đuổi nghệ thuật. Cuối cùng, cô nghe theo lời bố và lựa chọn học ngành sư phạm tại Tuyên Quang.

Một trong những điều thú vị nhất trong hành trình của Mỹ Duyên là dành nhiều năm theo học ngành sư phạm. (Ảnh: FBNV)

Những năm tháng đại học của Mỹ Duyên gắn với giảng đường sư phạm, với định hướng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành giáo viên giống như nhiều bạn bè cùng lớp. Thế nhưng, đúng vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, một cơ hội khác bất ngờ xuất hiện.

Mỹ Duyên biết đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và quyết định thử sức. Điều đặc biệt là thời điểm đó, cô thậm chí còn giấu gia đình và thầy cô chuyện mình đi thi. Chỉ đến khi lọt vào vòng Bán kết và phải dành khoảng một tháng xa nhà, Mỹ Duyên mới buộc phải nói thật với bố mẹ. Ban đầu, gia đình không đồng ý vì cuộc thi vừa tốn kém, vừa khiến con gái phải xa nhà. Sau một thời gian thuyết phục, cô mới nhận được sự cho phép của bố mẹ.

Quyết định ấy cũng trở thành bước ngoặt khiến con đường của Mỹ Duyên thay đổi hoàn toàn.

Học sư phạm nhiều năm, chỉ có 3 tháng đứng lớp

Một trong những điều thú vị nhất trong hành trình của Mỹ Duyên là dù dành nhiều năm theo học ngành sư phạm, cô chỉ có khoảng 3 tháng thực sự đứng trên bục giảng, khi đi thực tập. Sau đó, cô rẽ hướng sang công việc người mẫu rồi dần bước vào lĩnh vực diễn xuất.

Nếu nhìn từ hiện tại, việc một người từng học sư phạm, từng có thời gian đứng lớp và sau này lại vào vai một cô giáo trên màn ảnh quả thực là một sự trùng hợp khá thú vị.

Từ một cô sinh viên sư phạm, Mỹ Duyên trở thành thí sinh của một cuộc thi nhan sắc, sau đó hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và cuối cùng theo đuổi diễn xuất. Đó là một con đường khá vòng vèo, nhưng nữ diễn viên không xem những năm tháng học sư phạm là khoảng thời gian lãng phí.

Ngược lại, cô từng chia sẻ bản thân không cảm thấy tiếc nuối hay hối hận vì những lựa chọn trong quá khứ. Mỗi chặng đường đều cho cô thêm trải nghiệm và giúp cô tiến gần hơn đến công việc mà mình thực sự yêu thích.

Bố mẹ từng nói nếu khó khăn thì cứ quay về làm cô giáo

Ban đầu, gia đình không dễ dàng chấp nhận việc con gái từ bỏ con đường sư phạm để bước vào môi trường nghệ thuật. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, bố mẹ Mỹ Duyên dần yên tâm và hoàn toàn ủng hộ lựa chọn của cô. Để có được sự tin tưởng ấy, Mỹ Duyên cho biết cô luôn cố gắng hết sức trong công việc. Đặc biệt, bố mẹ từng động viên con gái rằng nếu một ngày cảm thấy quá khó khăn, cô vẫn có thể quay về làm giáo viên. Có lẽ chính sự ủng hộ ấy đã trở thành điểm tựa để Mỹ Duyên mạnh dạn bước tiếp trên con đường mình lựa chọn.

Từ một cô gái từng đứng trước lựa chọn giữa sự ổn định và đam mê, Mỹ Duyên cuối cùng đã chọn thử sức với điều mình muốn.

Cô từng tâm sự rằng may mắn đôi khi đến với mình khá muộn. Những gì có được hôm nay không chỉ nhờ may mắn mà còn đến từ quá trình không ngừng cố gắng để được khán giả công nhận. Đặc biệt, cô không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình với danh xưng người mẫu mà còn mong được ghi nhận với vai trò diễn viên.

Và giờ đây, khi xuất hiện trong Mùa hè năm ấy với hình ảnh cô giáo dạy Hóa, hành trình ấy lại tạo nên một vòng tròn khá thú vị.

Từ học sư phạm đến làm người mẫu, rồi trở thành diễn viên và cuối cùng lại vào vai một cô giáo trên màn ảnh, có lẽ đúng là người tính không bằng trời tính. Có những con đường tưởng như đi vòng, nhưng đôi khi chính những đoạn đường ấy lại đưa người ta đến đúng nơi mình thuộc về.