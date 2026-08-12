Căn nhà ở quê của Lona Kiều Loan

Loan Kiều Loan là một trong những nàng hậu gen Z được nhiều người biết đến. Trước khi trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 rồi lấn sân ca hát với nghệ danh Lona Kiều Loan, cô từng có cuộc sống khá bình dị tại quê nhà Quảng Nam. Căn nhà nơi nàng hậu sống cùng bố mẹ thời điểm mới đăng quang cũng từng khiến nhiều người tò mò bởi sự mộc mạc, đơn giản.

Năm 2019, khi Kiều Loan gây chú ý với thành tích Á hậu 1 Miss World Vietnam, hình ảnh gia đình và căn nhà ở quê của cô được công chúng quan tâm. Mẹ của Kiều Loan là giáo viên và đã nghỉ hưu, bà cùng chồng phụ trách quản lý quán cà phê do con gái lớn mở. Khi ấy, gia đình Kiều Loan sống trong một căn nhà có diện tích khoảng 100m². Không gian không quá rộng, nội thất chủ yếu mang phong cách truyền thống, nhiều vật dụng đã được gia đình sử dụng trong thời gian dài. Đây là nơi Kiều Loan sinh sống cùng bố mẹ trước khi bước vào showbiz. Chị gái cô đã lập gia đình và có cuộc sống riêng.

Thời điểm đăng quang Á hậu, Lona Kiều Loan sống trong căn nhà nhỏ ở Quảng Nam

Căn nhà có khoảng sân rộng, nhiều cây xanh bao quanh

Một góc trưng bày những thành tích của Lona Kiều Loan trong căn nhà ở quê

Từ một cô gái có cuộc sống bình thường, Lona Kiều Loan có nhiều thay đổi khi vào showbiz. Cô thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ thi nhan sắc quốc tế đến ca hát, rap, MC và liên tục làm mới hình ảnh. Sau nhiều năm hoạt động, cuộc sống của nàng hậu cũng có những thay đổi đáng kể. Đặc biệt, khoảng 2-3 năm trở lại đây, Kiều Loan thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đón năm mới tại một căn nhà có diện mạo hoàn toàn khác.

Không còn vẻ cũ kỹ, mộc mạc của căn nhà từng được biết đến thời điểm cô đăng quang, không gian sống mới gây chú ý bởi sự rộng rãi và hiện đại. Căn nhà có thiết kế sáng màu, nhiều cửa kính, khoảng sân lớn phía trước và được phủ xanh bởi đủ loại cây cảnh, hoa. Mỗi dịp Tết, khuôn viên nhà lại ngập sắc màu với những chậu cúc vàng, cây quất sai quả, hoa hồng và nhiều loại hoa khác. Không gian sân vườn được chăm chút khá kỹ, tạo cảm giác vừa thoáng đãng vừa ấm cúng. Phòng khách sử dụng tông trắng - nâu, kết hợp sàn gạch vân đá, nội thất gỗ và hệ thống tủ kệ lớn. Chiếc đèn trần dạng vòng tròn tạo điểm nhấn cho không gian, trong khi những món đồ trang trí được sắp xếp khá chỉn chu.

Trong dịp Tết vài năm gần đây, Lona Kiều Loan và gia đình đã dọn về căn nhà mới khang trang và hiện đại hơn

Hàng rào bao quanh nhà đã được thay đổi thiết kế nhưng vẫn tạo không gian thoáng đãng

Lona Kiều Loan thường check in cùng gia đình trong không gian sân vườn của ngôi nhà

Phòng khách cũng rất rộng rãi, phù hợp với sinh hoạt của gia đình

Tin đồn đời tư của Lona Kiều Loan

Tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. Trước đó, á hậu sinh năm 2000 vướng nghi vấn mang thai vì rút khỏi các hoạt động giải trí, ít cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Thậm chí hình ảnh được cho là Kiều Loan diện đầm bầu rộng, xuất hiện cùng mẹ tại sảnh phòng khám thai một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM bị lan truyền rầm rộ.

Sau khi đăng quang, Lona Kiều Loan gây sốc khi công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè.

Ở TP.HCM, Lona Kiều Loan sống trong chung cư cao cấp

Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, Lona Kiều Loan nói về chuyện thường hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư lên mạng xã hội: "Tôi sẽ đăng tải những điều liên quan đến công việc chứ không đưa quá nhiều những gì riêng tư lên mạng xã hội dù là chuyện vui, hạnh phúc hay buồn. Như thế tôi sẽ có cảm giác mình vẫn còn điều riêng tư để giấu lại. Chứ đôi khi niềm vui của mình là cả nước vui nhưng đến cái buồn không mấy ai quan tâm đến, lúc đó mình cảm thấy tủi hờn với sự cay nghiệt của showbiz rồi ngộ nhận đó là điều khó nhất. Tôi là nghệ sĩ chân chính, làm việc hết mình vì đam mê".

Cô từng vướng tin đồn sinh con trai nhưng không xác nhận

Ảnh: FBNV