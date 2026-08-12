CLB Công an Hà Nội giúp Đông Nam Á lập kỷ lục ở Cúp C1 châu Á

Với thắng lợi 2-0 ngay tại xứ chuột túi, CAHN đã điền tên vào vòng bảng giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Á - AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) mùa 2026/27. CAHN là đại diện thứ 5 của Đông Nam Á. Sát cánh cùng nhà vô địch LPBank V.League là những ông lớn của khu vực: Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Buriram United, Ratchaburi và Port FC (Thái Lan).

Đây là mùa giải Đông Nam Á góp nhiều gương mặt nhất từ khi sân chơi số 1 cấp CLB của AFC đổi sang thể thức Elite (từ mùa 2024/25). Việc các CLB Thái Lan và Malaysia thi đấu tốt, lấy suất của Trung Quốc hay việc CAHN thắng một đại diện của Australia đã giúp Đông Nam Á chiếm tới hơn 30% quân số khu vực phía Đông.

Để thấy rõ tầm vóc của chiến tích này, hãy nhìn lại bức tranh bóng đá Đông Nam Á tại Cúp C1 châu Á ở 2 mùa trước. Khi đó, các đại diện khu vực thường bị đánh giá thấp khi bước ra biển lớn và rất khó vượt qua vòng play-off.

Các đội bóng Đông Nam Á thường ngã ngựa trước đối thủ có thể hình, thể lực đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay Australia. Ở 2 mùa giải gần nhất, khu vực chỉ khiêm tốn đóng góp 2 cái tên, chủ yếu nhờ vào suất vào thẳng dành cho Johor DT hay Buriram United.

Đây vốn là 2 CLB có tiềm lực tài chính và mô hình quản trị vượt trội. Họ không những tham dự Cúp C1 châu Á cho vui mà còn thường xuyên tiến sâu. Ví dụ như Buriram mùa 2024/25 vào tới tận tứ kết, chỉ dừng bước trước đội đăng quang mùa giải năm đó là Al Ahli. Tương tự là Johor DT mùa 2025/26.

Do đó, việc một đội bóng Việt Nam như CAHN có thể đánh bại á quân giải VĐQG Australia ngay tại xứ sở chuột túi để lấy vé dự vòng bảng là một cột mốc rất đáng nể. Nó cho thấy khoảng cách giữa nhóm tinh hoa của châu Á so với phần còn lại đã không còn quá xa. Chất lượng chuyên môn của các CLB Đông Nam Á đang được nâng cao rõ rệt. Sẽ không bất ngờ nếu ở chiến dịch tới, 5 CLB Đông Nam Á tự tin thi đấu sòng phẳng với các ông lớn miền Đông.