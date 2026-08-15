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Không nhận ra ca sĩ Thuỷ Tiên, visual ngày càng lạ lẫm

| | Lifestyle

Không nhận ra ca sĩ Thuỷ Tiên, visual ngày càng lạ lẫm

Giao diện của ca sĩ Thuỷ Tiên trong sự kiện mới đây thu hút sự chú ý.

Sự kiện thời trang mới đây diễn ra ở TP.HCM thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đủ dàn sao đình đám Vbiz như Hari Won, Trấn Thành, Trịnh Thăng Bình, Hoa hậu Thanh Thuỷ, Thuỷ Tiên...

Đây là một trong những event hiếm hoi, ca sĩ Thuỷ Tiên tham dự sau thời gian ở ẩn. Xuất hiện ở sự kiện, nữ ca sĩ nhanh chóng chiếm spotlight nhờ vẻ ngoài cuốn hút. Bà xã Công Vinh diện đầm xuyên thấu, ôm sát tôn vòng một.

Ca sĩ Thuỷ Tiên gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện thời trang mới đây.

Đáng chú ý, gương mặt của nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng khác lạ. Nhiều người để lại bình luận thắc mắc không biết visual lạ lẫm này của giọng ca 8X là do thay đổi layout trang điểm hay người đẹp đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt.

Nhan sắc mộc mạc của Thuỷ Tiên thời điểm mới vào nghề.

Thời điểm mới vào nghề, Thuỷ Tiên sở hữu nhan sắc mộc mạc, gương mặt góc cạnh, hàm răng chưa đều, cánh mũi dày và nước da ngăm. Hiện mọi khuyết điểm trên gương mặt giọng ca Cô bé mùa đông đều được cải thiện, hài hoà. Ở độ tuổi 41, bà xã Công Vinh vẫn giữ gìn được nhan sắc, vóc dáng trẻ trung nhận nhiều lời khen “có cánh”.

Kể từ khi vướng ồn ào tiền từ thiện, Thuỷ Tiên dường như rút khỏi làng giải trí. Cô ít đi diễn và ra mắt các sản phẩm âm nhạc mà thay vào đó là tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Người đẹp chỉ tham gia event hoặc nhận lời mời từ bạn bè thân thiết.

Dù ít xuất hiện nhưng đời tư của giọng ca 8X vẫn nhận được sự quan tâm. Vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên từng vướng tin đồn trục trặc hôn nhân.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh từng vướng tin đồn trục trặc hôn nhân.

Tuy nhiên, cựu cầu thủ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận ồn ào: “Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi rất lâu, hai vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc tin trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị”.

Theo Thúy Hiền/VTC News

VTC NEWS

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