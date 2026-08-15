Phú bà Ngọc Loan chung khung hình với "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam": Không ngờ cùng SN 1993, nhiều thứ quá khác

Cùng sinh năm 1993, Ngọc Loan và Chi Pu đều là những mỹ nhân sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng lại có hành trình hoạt động khá khác nhau trong showbiz Việt. Mới đây, hai người đẹp bất ngờ xuất hiện trong cùng một khung hình tại show thời trang của NTK Đỗ Long, khiến dân tình thích thú khi nhận ra màn "đụng độ visual" hiếm hoi này.

Theo đó, trong đoạn clip được "team qua đường" ghi lại, Ngọc Loan đứng phía trước, còn Chi Pu xuất hiện ngay phía sau để chờ chụp ảnh tại sự kiện. Mặc dù đều chọn outfit theo chủ đề váy cưới nhưng phong cách của Ngọc Loan và Chi Pu lại có nhiều khác biệt.

Khoảnh khắc Ngọc Loan và Chi Pu chung khung hình đang viral trên MXH (Nguồn: @thamtushowbiz)

Ngọc Loan vẫn gây chú ý với gương mặt sắc sảo, đường nét hài hòa cùng thần thái chuẩn “phú bà”. Cô vốn được biết đến với hình ảnh quyến rũ, cá tính khi tham gia The Face Vietnam 2016 và được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của mùa đầu tiên. Do đó dù đã lâu không hoạt động showbiz, Ngọc Loan vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với sắc vóc cuốn hút, diện mạo sang trọng.

Trong khi đó, Chi Pu dù chỉ xuất hiện một phần trong khung hình vẫn nhanh chóng lọt vào tầm mắt netizen vì sắc vóc nổi bần bật. Nữ ca sĩ khoe trọn visual cực phẩm, trẻ trung cùng thần thái ngày càng sắc sảo. Không ít người bình luận cho rằng, dù chung khung hình với bất kỳ ai, Chi Pu cũng vẫn có nét đẹp riêng khó trộn lẫn.

Sắc vóc của hai mỹ nhân cùng sinh năm 1993 được netizen đặt lên bàn cân so sánh (Ảnh: FBNV)

Song, cư dân mạng cũng cho rằng dù cùng tuổi nhưng mỗi người lại theo đuổi một hình tượng và có một vẻ đẹp riêng. Nếu Ngọc Loan gây ấn tượng với thần thái sang chảnh, mặn mà thì Chi Pu lại có sự hiện đại, cá tính hơn. Cũng bởi vậy mà netizen cho rằng màn “đọ sắc” này xứng đáng “10 trên 10” bởi không ai thua kém ai.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Lần đầu thấy Ngọc Loan và Chi Pu đứng cạnh nhau, công nhận 2 vẻ đẹp đều đỉnh của chóp”.

- “Chi Pu đẹp theo kiểu trẻ trung, còn Ngọc Loan thì đẹp theo kiểu mặn mà nên mỗi người một vẻ. Nhưng phải công nhận cả 2 đều sáng bừng luôn”.

- “Gấp đôi visual, hai người này còn bằng tuổi nhau luôn”.

- “Cả hai cùng đẹp nên đứng cạnh không ai dìm ai, mỗi người thu hút một kiểu”.

- “Ngọc Loan gương mặt phúc hậu quá, còn Chi Pu thì miễn bàn luôn, không hổ danh đệ nhất mỹ nhân”.

Ngọc Loan sinh năm 1993, được công chúng biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016 và là thành viên đội Phạm Hương. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hoạt động showbiz, Ngọc Loan dần rút lui và tập trung vào cuộc sống riêng cũng như công việc kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp. Những năm gần đây, cô trở lại mạng xã hội với hình ảnh một "phú bà" có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch, sử dụng hàng hiệu, chăm chút nhà cửa và nấu ăn.

Ngọc Loan có cuộc sống sang chảnh nhưng kín tiếng, không hoạt động showbiz (Ảnh: FBNV)

Ngọc Loan hiện sở hữu cách sống khá kín tiếng, không chia sẻ về đời tư. Trên mạng xã hội, người đẹp thường khiến dân tình chú ý bởi những hình ảnh về căn biệt thự bề thế, không gian sống sang trọng cùng loạt túi xách, trang sức và phụ kiện đến từ các thương hiệu cao cấp.

Ngoài công việc, Ngọc Loan còn được biết đến với sở thích nấu ăn, cắm hoa và trang trí nhà cửa. Những nội dung này giúp hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn dù cuộc sống đời thường vẫn mang đậm màu sắc thượng lưu.

Trong khi đó Chi Pu (tên thật Nguyễn Thùy Chi, SN 1993) được biết đến là hot girl đời đầu, hoạt động nghệ thuật với nhiều vai diễn trong phim truyền hình, điện ảnh trước khi chính thức theo đuổi âm nhạc. Cô cũng từng tạo dấu ấn khi tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc, qua đó mở rộng đáng kể độ nhận diện tại thị trường này.

Ở tuổi 33, Chi Pu vẫn duy trì được sức hút, thành công với nhiều vai trò diễn viên, ca sĩ, đồng sáng lập công ty giải trí,... (Ảnh: FBNV)

Những năm gần đây, Chi Pu dành nhiều thời gian hoạt động tại Trung Quốc song song với các dự án trong nước. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng hành trình hoạt động nghệ thuật ngày càng thành công, Chi Pu nhiều lần được truyền thông và khán giả quốc tế dành lời khen về ngoại hình, thậm chí được ưu ái gọi là “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”.

Ở tuổi 33, Chi Pu vẫn duy trì hình ảnh thời trang và nhan sắc nổi bật. Bên cạnh đó, Chi Pu cũng được biết đến là “phú bà ngầm” khi sở hữu khối tài sản đáng nể. Không chỉ kiếm tiền từ nghệ thuật, hợp đồng quảng cáo,... người đẹp sinh năm 1993 cũng có nhiều dự án kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, nhà hàng,... Chi Pu cũng nhiều lần gây sốt khi khoe xế hộp sang trọng, tủ đồ hiệu đắt tiền cũng loạt bất động sản đáng ngưỡng mộ.