Mbappé cùng mỹ nhân Tây Ban Nha Ester Expósito quẩy tưng bừng ở đám cưới đồng đội, nhan sắc sáng bừng của đàng gái gây sốt

Những hình ảnh mới được chia sẻ từ đám cưới của Lucas Hernández và Victoria Triay đang khiến chuyện tình cảm của Kylian Mbappé và Ester Expósito tiếp tục trở thành tâm điểm. Trong loạt khoảnh khắc được cô dâu chú rể ghi lại, tiền đạo người Pháp xuất hiện cùng mỹ nhân Tây Ban Nha giữa không khí tiệc tùng náo nhiệt, cả hai khá thoải mái tận hưởng ngày vui của người bạn thân.

Đám cưới diễn ra ngày 25/7 tại Abbaye des Vaux de Cernay, một tu viện cổ thế kỷ XII nằm gần Paris. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám của bóng đá Pháp, trong đó có Mbappé và Achraf Hakimi. Điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý lại là sự xuất hiện của Ester. Nữ diễn viên 26 tuổi tới dự đám cưới cùng Mbappé và nhanh chóng chiếm spotlight với vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút. Cô hòa vào không khí của bữa tiệc, vui vẻ trò chuyện, nhún nhảy và tận hưởng cuộc vui cùng nhóm khách mời.

Mbappe và bạn gái gây sốt tại đám cưới đồng đội (Nguồn: Gala)

Ở một số khoảnh khắc, Mbappé và Ester cũng được bắt gặp nhìn về phía nhau. Sự thoải mái của cả hai cho thấy cặp đôi dường như chẳng còn quá bận tâm tới việc bị ống kính ghi lại. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mbappé và Ester công khai xuất hiện cùng nhau trong mùa hè này. Sau World Cup 2026, hai người liên tục bị bắt gặp tại Miami rồi trở về Paris. Họ từng nắm tay nhau tới một hộp đêm ở Miami và bị ghi lại những khoảnh khắc thân mật.

Tại Paris, cặp đôi còn cùng nhau đi mua sắm trên Avenue Montaigne, ghé qua những cửa hàng xa xỉ như Dior, Messika và Jacquemus. Vogue nhận xét phong cách của hai người ngày càng giống một cặp đôi thời trang, dù cả Mbappé lẫn Ester vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ trước công chúng.

Visual Ester Expósito mới là thứ gây sốt

Nếu Mbappé xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm đúng chất ngôi sao bóng đá, Ester lại khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Nữ diễn viên Tây Ban Nha lựa chọn một thiết kế đen ôm sát, nổi bật với những chi tiết lấp lánh và đường cắt tôn dáng. Bộ váy được xác định là mẫu Julia của Alice + Olivia, được truyền thông đưa giá khoảng 3.660 euro, tương đương hơn 110 triệu đồng.

Thiết kế có phần thân bằng chất liệu lưới co giãn, đính hạt và pha lê thủ công, kết hợp những chi tiết hoa cùng đường xẻ cao. Tổng thể vừa quyến rũ vừa sang trọng, giúp Ester khoe trọn vóc dáng mà vẫn giữ được vẻ kiêu kỳ đặc trưng. Không khó hiểu khi visual của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán. Trước đó, phong cách thời trang của Ester vốn đã được chú ý mạnh trong năm 2026. Cô thường xuyên xuất hiện với những thiết kế tôn đường cong, từ váy dạ hội đến các bộ cánh mang hơi hướng Y2K và những món đồ hiệu đắt đỏ.

Đặc biệt, màn xuất hiện tại đám cưới Lucas Hernández diễn ra không lâu sau khi Ester từng lên tiếng cứng rắn trước những tin đồn xoay quanh đời tư. Việc cô tiếp tục xuất hiện cạnh Mbappé trong một sự kiện đông người càng khiến công chúng tò mò về mối quan hệ của hai người.

Mbappe bảnh bao dự đám cưới cùng bạn gái (Ảnh: Gala)