Vì sao mẹ Ronaldo không dự đám cưới bí mật của con trai với cô gái nghèo Georgina, hôn lễ chỉ có 4 người làm chứng?

Sau gần một thập kỷ bên nhau, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã chính thức trở thành vợ chồng trong một hôn lễ bí mật tại Cascais, gần Lisbon, Bồ Đào Nha. Nhưng thông tin được hé lộ từ giấy đăng ký kết hôn cho thấy buổi lễ riêng tư hơn nhiều so với những gì người hâm mộ tưởng tượng.

Theo tờ The Sun, cặp đôi tổ chức lễ cưới tại biệt thự trị giá khoảng 30 triệu bảng Anh của Ronaldo ở khu dân cư cao cấp Quinta da Marina. Hôn lễ diễn ra lúc 13h30 ngày 11/8, với sự hiện diện của chỉ 4 người làm chứng và các con của cặp đôi.

Đáng chú ý, mẹ Ronaldo - bà Dolores Aveiro - không có mặt trong ngày trọng đại của con trai. Ba anh chị em của CR7 gồm Hugo, Elma và Katia cũng vắng mặt. Bốn người duy nhất được xác định là nhân chứng cho hôn lễ gồm Ivana, chị gái Georgina; Miguel Paixao, người bạn lâu năm của Ronaldo; cùng cặp vợ chồng người Tây Ban Nha Jose Rodriguez Sangil và Monica Goncalez Martinez.

Mẹ Ronaldo vắng mặt ở đám cưới con trai với Georgina (Ảnh: IGNV)

Việc gia đình Ronaldo không xuất hiện tại hôn lễ có thể khiến nhiều người bất ngờ, nhưng không có thông tin nào cho thấy mối quan hệ giữa họ và Georgina có vấn đề. Ngay sau khi Ronaldo công khai tin vui, mẹ anh vẫn thể hiện sự ủng hộ bằng cách để lại một biểu tượng trái tim dưới bài đăng của con trai.

Thay vì một đám cưới xa hoa với đông khách mời, Ronaldo và Georgina lựa chọn một buổi lễ gần như tuyệt đối riêng tư. Ngoài 4 nhân chứng, những thành viên trong gia đình có mặt được xác nhận là 5 người con của Ronaldo, gồm Cristiano Jr., cặp song sinh Eva Maria và Mateo, Alana và Bella.

Thông tin về địa điểm hôn lễ cũng chỉ được hé lộ sau khi tờ Jornal de Noticias công bố bản sao giấy đăng ký kết hôn. Theo tài liệu này, buổi lễ diễn ra tại chính căn biệt thự khổng lồ mà Ronaldo xây dựng ở Quinta da Marina, cách Lisbon khoảng 35 km và được định giá khoảng 30 triệu bảng.

Ronaldo và Georgina kết hôn sau gần 1 thập kỉ bên nhau (Ảnh: IGNV)

Giấy chứng nhận kết hôn của Ronaldo và Georgina đã được công bố (Ảnh: Jornal de Noticias)

Dinh thự nơi diễn ra lễ cưới của Ronaldo (Ảnh: Property)

Cặp đôi công bố tin đã chính thức kết hôn (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, Ronaldo và Georgina cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về vấn đề tài sản trước khi kết hôn. Cả hai ký thỏa thuận tiền hôn nhân vào ngày 10/8, một ngày trước lễ cưới, nhằm xác định chế độ tài sản và tiếp tục giữ riêng những tài sản có trước hôn nhân.

Giấy đăng ký kết hôn ghi tên đầy đủ của Ronaldo là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 41 tuổi, cùng thông tin về cha mẹ anh. Trong đó có người cha quá cố Jose Dinis. Georgina, 32 tuổi, được ghi với tên đầy đủ Georgina Luisa Rodriguez Hernandez, sinh tại Buenos Aires, Argentina.

Sau hôn lễ, Ronaldo và Georgina đã trở lại Saudi Arabia, nơi CR7 tiếp tục thi đấu cho Al Nassr. Sau gần 10 năm yêu nhau, cặp đôi chính thức bước sang một chương mới của chuyện tình - nhưng vẫn giữ đúng phong cách vốn có: kín tiếng, riêng tư và gần như không để lộ bất kỳ chi tiết nào về ngày trọng đại.