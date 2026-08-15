Cô gái trong gia đình làm nông ở Cà Mau lớn lên cưới thiếu gia tập đoàn, sống trong penthouse phường Bến Nghé

Trong số những nàng hậu từng bước ra từ Hoa hậu Việt Nam, Đặng Thu Thảo có một hành trình khá đặc biệt. Sau hơn một thập kỷ, Thu Thảo gần như đã rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, cũng hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Thế nhưng, cái tên Đặng Thu Thảo vẫn giữ được một sức hút rất riêng. Mỗi lần nàng hậu xuất hiện, dù chỉ là trong một khoảnh khắc đời thường hay hình ảnh bên gia đình, cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Từ cô gái trong gia đình làm nông đến "thần tiên tỷ tỷ" Vbiz

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu (nay là Cà Mau), trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế không dư dả. Cha cô từng làm nghề dạy học nhưng sau đó phải nghỉ vì sức khỏe, chuyển sang làm cá giống; mẹ làm nghề may. Gia đình từng gặp khó khăn khi công việc kinh doanh không thuận lợi, khiến mẹ cô trở thành trụ cột chính.

Ngay từ tuổi trẻ, Thu Thảo đã có ý thức tự lập. Khi lên Cần Thơ học, cô từng vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Người đẹp từng học nghề trang điểm, làm việc tại các cơ sở dịch vụ, bán mỹ phẩm rồi học pha chế đồ uống. Thời sinh viên, cô phải tính toán từng khoản chi tiêu và không có điều kiện sống dư dả như hình ảnh mà công chúng sau này thường liên tưởng đến một hoa hậu.

Ảnh hồi bé của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Năm 2012, cuộc đời cô bước sang một trang hoàn toàn khác. Khi ấy, Thu Thảo đang là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Tây Đô. Cô tham gia Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long và giành vương miện. Cũng trong năm đó, cô tiếp tục dự thi Hoa hậu Việt Nam.

Đêm chung kết diễn ra tại Đà Nẵng ở tuổi 21, cô gái đến từ Bạc Liêu được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, phía sau là Á hậu 1 Dương Tú Anh và Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh.

Ngay sau đăng quang, câu chuyện về xuất thân của Thu Thảo cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cùng với đó, nhan sắc nhẹ nhàng, trong trẻo giúp Thu Thảo nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu được yêu mến nhất của thế hệ này. Công chúng gọi cô bằng những danh xưng như "thần tiên tỷ tỷ", "Hoa hậu của các Hoa hậu".

Đặng Thu Thảo không thi quốc tế, ít tham gia hoạt động giải trí mà tập trung cho việc học, thường xuyên làm từ thiện

Cuộc hôn nhân thay đổi tất cả

Nếu chiếc vương miện năm 2012 đưa Thu Thảo vào một thế giới mới thì cuộc hôn nhân năm 2017 tiếp tục tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cuối năm 2014, Thu Thảo công khai mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Hai người có khoảng ba năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới vào ngày tháng 10/2017.

Nguyễn Trung Tín sinh năm 1987, là con trai của doanh nhân Nguyễn Văn Trung và Dương Thanh Thủy, những người sáng lập Tập đoàn Trung Thủy. Anh từng du học tại Australia, tốt nghiệp Đại học Melbourne năm 2011, sau đó về nước bắt đầu công việc tại doanh nghiệp gia đình. Trung Tín từng được Forbes Việt Nam bình chọn vào danh sách 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi năm 2015.

Bên cạnh công việc tại Trung Thủy Group, doanh nhân sinh năm 1987 còn quản lý hệ thống doanh nghiệp riêng với khoảng 800 nhân sự, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng và giải trí tại TP.HCM.

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín công khai xuất hiện chung tại một sự kiện cuối năm 2015

Cả hai tổ chức đám cưới vào tháng 10/2017

Sau đám cưới, Đặng Thu Thảo dần hạn chế các hoạt động giải trí. Cô ít xuất hiện tại sự kiện, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng. Năm 2020, gia đình đón thêm con trai. Đến năm 2024, Thu Thảo tiếp tục sinh con thứ ba.

Trong khi nhiều hoa hậu cùng thời vẫn hoạt động mạnh mẽ trong showbiz, Thu Thảo chọn một con đường gần như ngược lại: lui về phía sau ánh đèn. Cô từng chia sẻ rằng thời điểm các con còn nhỏ, ưu tiên lớn nhất của cô là ở bên con để chăm sóc, uốn nắn và đồng hành cùng các bé. Những năm đầu sau khi kết hôn, cô cũng chủ động giữ kín đời tư để có sự bình yên cho gia đình.

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín có 3 nhóc tỳ, con gái nhỏ nhất được hạ sinh vào tháng 10/2024

Hiện tại, vợ chồng Thu Thảo sống trong một căn penthouse rộng hơn 300 m2 tại một chung cư cao cấp ở phường Bến Nghé. Căn hộ nằm trên tầng 22, có sân vườn riêng và tầm nhìn hướng về trung tâm thành phố.

Gia đình chuyển về đây sinh sống từ khoảng năm 2018. Đến năm 2024, căn hộ được cải tạo lại toàn bộ theo phong cách tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo và bổ sung những chi tiết mang tính nghệ thuật. Nội thất chủ yếu theo tông trắng - be, kết hợp sàn gỗ sáng màu tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng.

Điểm đặc biệt của căn penthouse là khoảng sân vườn riêng. Đặng Thu Thảo dành một phần ban công để trồng hoa, chăm cây cùng các con. Căn hộ còn có thang máy riêng, phòng khách và khu bếp - ăn được thiết kế liên thông, khu vực lưu trữ quần áo riêng cho cả gia đình và nhiều mảng kính lớn giúp không gian đón ánh sáng tự nhiên.

Căn penthouse rộng 300 m2 có view phóng thẳng trung tâm TP.HCM mà vợ chồng Đặng Thu Thảo sinh sống

Ảnh: Tổng hợp