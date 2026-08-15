Bên trong "cung điện" hơn 200 tỷ đồng của Ronaldo và vợ, góc nào cũng toát lên sự giàu có

Theo thông tin được tờ Jornal de Noticias đăng tải, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez đã chính thức về chung một nhà trong một hôn lễ riêng tư diễn ra ngày 11/8 tại căn biệt thự của siêu sao người Bồ Đào Nha ở Cascais.

Buổi lễ được tổ chức đúng một năm sau ngày cặp đôi đính hôn, với sự tham dự của số ít người thân và bạn bè thân thiết. Hôn lễ do hộ tịch viên Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira từ Porto trực tiếp chủ trì.

Đáng chú ý, mẹ và các anh chị em của Ronaldo không xuất hiện trong ngày trọng đại, trong khi những người thân có mặt bên phía chú rể chủ yếu là các con của anh. Danh sách khách mời cũng được giữ ở mức tối giản với chỉ bốn người, gồm em gái của Georgina là Ivana Rodriguez, người bạn thân Miguel Paixao và cặp vợ chồng thợ kim hoàn Jose Rodriguez Sangil - Monica Gonzalez Martinez, những người đóng vai trò làm chứng cho lễ cưới.

Lễ cưới của siêu sao Ronaldo cực kỳ ấm cúng và giản dị chứ không hoành tráng như nhiều người tưởng tượng. (Ảnh: X/@piersmorgan | Insta/@Cristiano)

Sau khi thông tin về hôn lễ được công bố, công chúng tiếp tục dành sự quan tâm cho khối tài sản xa xỉ của cặp đôi, đặc biệt là siêu du thuyền CG Mare. Đây được xem là một trong những tài sản nổi bật nhất của gia đình Ronaldo, thường xuyên xuất hiện trong các chuyến nghỉ dưỡng của cặp đôi. Trong kỳ nghỉ hè mới đây tại Mallorca (Tây Ban Nha), Ronaldo và Georgina tiếp tục lựa chọn chiếc du thuyền trị giá hơn 200 tỷ đồng này làm nơi thư giãn, đồng thời hé lộ không gian sống sang trọng với hàng loạt tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao giữa biển khơi.

Chiếc Azimut Grande 27 Metri mang tên CG Mare, được ghép từ chữ cái đầu trong tên của Cristiano và Georgina. Du thuyền do hãng đóng tàu danh tiếng Azimut Yachts (Italy) chế tạo và được Ronaldo mua vào năm 2020. Con tàu dài 26,78 m, rộng 6,59 m, sở hữu 5 cabin, 6 phòng tắm, có sức chứa khoảng 10 khách cùng 3-4 thành viên thủy thủ đoàn.

(Ảnh: SuperyachtTimes)

Theo truyền thông Tây Ban Nha, giá trị ban đầu của CG Mare vào khoảng 7,7 triệu USD (hơn 200 tỷ đồng). Tuy nhiên, con số thực tế được cho là cao hơn đáng kể khi Ronaldo và Georgina đầu tư nâng cấp hàng loạt hạng mục theo yêu cầu riêng. Từ nội thất, vật liệu hoàn thiện cho đến cách bố trí không gian đều được cá nhân hóa nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình.

Hồ bơi vô cực giữa đại dương

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trên CG Mare là hồ bơi vô cực được bố trí ở phần mũi du thuyền. Thiết kế thành kính trong suốt tạo cảm giác mặt nước hòa làm một với biển khơi phía trước, mang đến trải nghiệm tương tự những khu nghỉ dưỡng hạng sang.

(Ảnh: Instagram / Georgina Rodriguez)

(Ảnh: Instagram / Georgina Rodriguez / Ronaldo)

Gam màu trắng chủ đạo của hồ bơi giúp làm nổi bật sắc xanh tự nhiên của biển Địa Trung Hải. Khu vực này còn được trang bị ghế ngồi và tay vịn tích hợp, tạo nên không gian thư giãn riêng tư cho gia đình Ronaldo trong những chuyến du ngoạn dài ngày.

Không gian nghỉ dưỡng đậm chất resort

Ngay cạnh lối xuống biển là góc thư giãn được thiết kế theo phong cách tối giản với nội thất có đường nét thanh thoát. Nổi bật trong khu vực này là chiếc võng đôi sử dụng khung gỗ tự nhiên kết hợp vải bạt màu trắng, tạo nên không gian nghỉ ngơi yên tĩnh giữa biển trời.

(Ảnh: Instagram / Georgina Rodriguez)

(Ảnh: Instagram / Georgina Rodriguez)

Các vật liệu được sử dụng đều là dòng chuyên dụng dành cho du thuyền cao cấp, có khả năng chống nước biển, khô nhanh và chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Điều này giúp không gian vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa duy trì độ bền theo thời gian.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, CG Mare còn phản ánh lối sống kỷ luật của Ronaldo. Trên boong sau, siêu sao người Bồ Đào Nha bố trí hẳn một khu tập gym ngoài trời nằm cạnh khu vực tắm nắng và thư giãn. Cách sắp xếp này giúp các thành viên trong gia đình có thể vừa nghỉ ngơi vừa duy trì thói quen vận động ngay giữa đại dương.

Bàn tiệc sang trọng mang dấu ấn Georgina

Khu vực ăn uống ngoài trời trên du thuyền được thiết kế như một nhà hàng cao cấp với bàn gỗ tếch nguyên khối, chất liệu vốn được ưa chuộng trong ngành đóng tàu nhờ khả năng chống chịu môi trường nước mặn.

Ban ngày, không gian tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Khi đêm xuống, hệ thống đèn LED âm ghế, đèn bàn không dây cùng ánh nến tạo nên bầu không khí ấm cúng và riêng tư.

(Ảnh: Instagram / Georgina Rodriguez)

Dấu ấn của Georgina Rodriguez thể hiện rõ qua cách bài trí bàn tiệc. Người đẹp lựa chọn phong cách Riviera của Pháp với khăn trải bàn họa tiết Toile de Jouy đặc trưng, bộ đồ ăn màu trắng, dao nĩa mạ vàng và ly pha lê chạm nổi. Những chi tiết nhỏ như vòng khăn ăn hình cá ngựa mạ vàng giúp tổng thể trở nên tinh tế mà không quá phô trương.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn lồng trang trí cao cấp cũng góp phần tạo nên vẻ sang trọng cho không gian. Trong nhiều bức ảnh được Georgina chia sẻ trên mạng xã hội, những chiếc đèn lồng thủ công tỏa ánh sáng vàng dịu đã trở thành điểm nhấn quen thuộc, đồng thời tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt vào thời điểm hoàng hôn.

Nội thất chuẩn khách sạn 5 sao

Bước vào bên trong, CG Mare mang dáng dấp của một căn hộ hạng sang hơn là một chiếc du thuyền. Cửa kính toàn cảnh cỡ lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian sinh hoạt.

Phòng ăn trong nhà được trang bị bàn đá cẩm thạch trắng vân xám, ghế bọc da màu kem và hệ thống đèn trần tối giản. Các chi tiết như đế lót đĩa bằng gỗ, ly pha lê chạm nổi hay bộ đồ ăn họa tiết da báo được lựa chọn kỹ lưỡng nhằm tạo nên phong cách "quiet luxury" - sang trọng nhưng kín đáo.

(Ảnh: Instagram / Georgina Rodriguez)

Đặc biệt, phòng tắm trong cabin chính được thiết kế theo tiêu chuẩn của các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Gỗ óc chó bóng, đá tự nhiên, hệ thống chiếu sáng âm trần cùng các chi tiết hoàn thiện thủ công tạo nên không gian thư giãn riêng tư giữa biển khơi.

Từ giá để đồ bọc da, kệ nổi cho đến các thiết bị vệ sinh mang phong cách Art Deco hiện đại, mọi chi tiết đều được chăm chút nhằm mang lại trải nghiệm tương đương khách sạn 5 sao.

Không chỉ là phương tiện phục vụ những chuyến nghỉ dưỡng, CG Mare còn phản ánh phong cách sống của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez. Sau hôn lễ kín đáo vừa diễn ra tại Bồ Đào Nha, chiếc siêu du thuyền hơn 200 tỷ đồng tiếp tục trở thành biểu tượng cho cuộc sống xa hoa nhưng đầy tính cá nhân của một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất thế giới.