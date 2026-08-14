Bí mật bên trong siêu dinh thự 35 triệu euro nơi Ronaldo làm đám cưới

Trái ngược hoàn toàn với những đồn đoán về một "siêu đám cưới" hoành tráng quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez đã lựa chọn một kịch bản hoàn toàn riêng tư cho ngày trọng đại của đời mình. Lễ cưới ấm cúng diễn ra trước sự chứng kiến của 5 người con cùng 4 khách mời thân thiết. Địa điểm được CR7 chọn để gửi gắm khoảnh khắc lịch sử này chính là Quinta da Marinha – siêu dinh thự đắt giá nhất Bồ Đào Nha, nơi được ví như một "pháo đài" bảo mật tuyệt đối.

Tọa lạc tại vùng duyên hải Cascais và chỉ cách thủ đô Lisbon khoảng 30 km, Quinta da Marinha từ lâu đã nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng biệt lập dành riêng cho giới siêu giàu. Căn biệt thự nằm trên khu đất rộng tới 12.000 m² (diện tích xây dựng khoảng 900 m² chia làm 4 tầng), được bao bọc bởi những sân golf chuẩn quốc tế, các cánh rừng thông nguyên sơ và sở hữu tầm nhìn trải dài hướng thẳng ra Đại Tây Dương.

Căn biệt thự nhìn từ trên cao

Ban đầu, khi khởi công cách đây hơn 3 năm, ngân sách dự kiến của Ronaldo chỉ rơi vào khoảng 19,7 triệu euro. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh thiết kế, mở rộng quy mô cùng việc tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại, tổng chi phí hoàn thiện bất động sản này đã vọt lên tới 35 triệu euro (khoảng 38 triệu USD). Con số kỷ lục này đã chính thức đưa dinh thự của CR7 trở thành căn nhà riêng đắt đỏ nhất trong lịch sử Bồ Đào Nha.

Sự đắt giá của dinh thự không chỉ nằm ở quy mô mà còn thể hiện qua những chi tiết kiến trúc độc bản được cá nhân hóa hoàn toàn. Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh nhất là hệ thống bể bơi kính trong nhà có lối đi ngầm bên dưới, tạo ra hiệu ứng thị giác độc đáo khi người đi dạo bên dưới có thể ngước nhìn dòng nước xanh mát phía trên. Bên cạnh đó, phòng ngủ chính của hai vợ chồng có diện tích lên tới 300 m² – rộng hơn cả một căn hộ cao cấp thông thường, tích hợp ban công toàn cảnh và khu vực tủ đồ khổng lồ. Dưới lòng đất, không gian gara được bài trí như một showroom triển lãm nghệ thuật để trưng bày bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu euro. Toàn bộ nội thất còn được nâng tầm bằng sàn đá cẩm thạch Ý, các chi tiết vòi nước dát vàng và những bức tranh tường thủ công chế tác riêng theo sở thích của Georgina.

Địa điểm tổ chức đám cưới là biệt thự đồ sộ do Cristiano tự xây dựng từ đầu ở Quinta da Marina

Quyết định chọn Quinta da Marinha làm nơi tổ chức ngày vui là một tính toán kỹ lưỡng của siêu sao 41 tuổi. Trước đó, một sự cố nhầm lẫn hy hữu từng diễn ra khi hàng trăm CĐV và giới paparazzi vây kín một nhà thờ tại Madeira vì tin đồn đám cưới. Sự việc náo loạn ấy càng khiến CR7 cần một không gian an toàn tuyệt đối. Với hệ thống an ninh đa lớp, tường rào biệt lập và địa hình tự nhiên che chắn, siêu dinh thự tại Cascais đã trở thành "lá chắn" hoàn hảo ngăn chặn mọi sự can thiệp từ bên ngoài lẫn các thiết bị bay chụp lén.

Trong không gian khép kín và đong đầy cảm xúc ấy, buổi lễ đã diễn ra trọn vẹn, đánh dấu một chương mới trong hành trình 10 năm gắn bó của cặp đôi. Đây không chỉ là nơi chứng kiến khoảnh khắc kết giao hạnh phúc, mà còn được xác định là tổ ấm lâu dài của gia đình Ronaldo sau khi anh chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.