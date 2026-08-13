Ronaldo và Messi: Phía sau ánh đèn sân cỏ chỉ còn là sự tử tế của những người đàn ông

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi mọi cử chỉ, hành động đều bị soi chiếu qua lăng kính truyền thông và sự đong đếm của mạng xã hội. Người ta đã quen định nghĩa các mối quan hệ bằng những tương tác công khai. Suốt hơn một thập kỷ, một chi tiết nhỏ nhưng liên tục bị đem ra phân tích: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không nhấn nút theo dõi nhau trên Instagram. Chiếc nút bấm xanh ấy từng được coi như một ranh giới vô hình, một bằng chứng cho thấy cuộc đua song mã khốc liệt nhất lịch sử thể thao không chỉ dừng lại trên cỏ xanh, mà còn kéo sang cả không gian ảo. Thế nhưng, khi những biến cố nghiệt quã nhất của đời người ập đến, thế giới lấp lánh ấy bỗng thu nhỏ lại, nhường chỗ cho một sự thật rằng giữa hai huyền thoại vĩ đại chưa từng có sự xa cách, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc.

Hơn 1 thập kỷ đối đầu của Messi và Roaldo

Hơn 15 năm qua, bóng đá thế giới bị thống trị bởi một cuộc đối đầu vô tiền khoáng hậu. Đó là giai đoạn mà từng bàn thắng, từng cú hat-trick, từng chiếc Cúp C1 hay Quả bóng Vàng của người này đều trở thành hồi chuông dồn dập thúc giục người kia bước tiếp. Những trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona từng được ví như "cuộc chiến của hai hành tinh", nơi Ronaldo bước ra với sự kiêu hãnh của một cỗ máy săn bàn hoàn hảo, còn Messi đáp trả bằng thứ bóng đá thiên tài ma thuật. Từng có thời điểm, truyền thông dựng nên hai phe đối lập tuyệt đối: một Ronaldo ngông cuồng, ý chí thép đối đầu với một Messi trầm lặng, thiên bẩm. Họ tranh giành từng mét đất trên sân, từng lá phiếu của các nhà báo, và từng vị trí trong ngôi đền huyền thoại. Sự kình địch ấy gắt gao đến mức người hâm mộ tin rằng giữa họ không thể có tình bạn.

Nhưng thực tế, họ chưa bao giờ cần nhấn nút "theo dõi" để biết đối phương đang làm gì. Trong từng chặng đường sự nghiệp, họ theo dõi nhau qua từng bước chạy trên sân cỏ, qua áp lực khủng khiếp của báo chí, và qua nỗi cô đơn kỳ lạ của những kẻ đứng trên đỉnh núi cao nhất. Khi cả hai dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, rời xa không khí cuồng nhiệt của bóng đá châu Âu để sang Mỹ và Ả Rập Xê Út, thứ còn lại không còn là sự đối đầu căng thẳng, mà là sự dõi theo đầy trân trọng.

Ronaldo và Messi đã đối đầu, đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm qua (Ảnh: Getty)

Ronaldo từng không ngần ngại khẳng định trong một buổi phỏng vấn rằng anh và Messi đã "chia sẻ chung một khán đài suốt 15 năm", và dù không ăn tối cùng nhau, họ vẫn dành cho nhau một sự tôn trọng tuyệt đối. Đáp lại, Messi cũng luôn dành những lời lẽ mực thước nhất mỗi khi nói về siêu sao người Bồ Đào Nha, thừa nhận rằng sự hiện diện của CR7 đã nâng tầm sự nghiệp của chính anh. Họ theo dõi nhau không phải bằng những lượt "like" trên mạng xã hội, mà bằng sự thấu hiểu của những người duy nhất trên hành tinh hiểu được cái lạnh của sự vinh quang.

Khoảnh khắc đẹp nhất của 2 huyền thoại

Khoảnh khắc chân thực nhất của tình bạn ấy đã diễn ra vào thời điểm tối tăm nhất cuộc đời Messi. Khi người cha, người thầy, người đại diện Jorge Messi qua đời, thủ quân tuyển Argentina đã trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Bức tâm thư tiễn biệt đẫm nước mắt của Messi đăng tải trên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Giữa hàng vạn lời chia chia sẻ, sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo bên dưới bài đăng đã làm cả thế giới bóng đá lặng đi. Một dòng bình luận ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sự ấm áp: "Gửi một cái ôm thật chặt đến bạn và gia đình trong những thời khắc khó khăn này, Leo. Hãy thật mạnh mẽ nhé!".

Ronaldo động viên Messi (Ảnh: IGNV)

Ronaldo không cần một nút "theo dõi" để gửi đi lời an ủi ấy. Bức tường "kình địch" mà dư luận dựng lên suốt nhiều năm hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một hành động tử tế. Khi ánh đèn sân cỏ tắt đi, khi không còn trận "đại chiến" nào cần chuẩn bị, họ đơn giản là hai người đàn ông bước qua thời thanh xuân rực rỡ nhất, hai người con và hai người cha. Ronaldo thấu hiểu bởi anh cũng từng nếm trải nỗi đau mất cha từ khi còn rất trẻ và từng trải qua cảm giác mất đi đứa con thân yêu, hiểu rõ hơn ai hết sự cô đơn và sụp đổ ở thời điểm đó. Lời động viên ấy là sự đồng cảm sâu sắc của một người đã đi qua những giông bão tương tự dành cho người đồng nghiệp vĩ đại nhất của mình.

Các bàn thắng rồi sẽ trở thành quá khứ, những chiếc cúp rồi sẽ bám bụi thời gian, và các kỷ lục rồi sẽ có người thay thế. Nhưng sự tử tế, tình người và sự tôn trọng giữa những đối thủ vĩ đại sẽ còn lại mãi mãi. Hóa ra, họ không cần ở trong danh sách người theo dõi của nhau trên một ứng dụng di động. Bởi vì trong cuốn sách lịch sử của bóng đá thế giới, tên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã, đang và sẽ luôn được viết cạnh nhau không chỉ bởi tài năng kiệt xuất, mà còn bởi cách họ nghiêng mình trước nỗi đau của nhau khi con người ta yếu đuối nhất.