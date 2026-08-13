Một đồng tiền, ba trách nhiệm: Gia đình nên làm gì nếu nguồn thu nhập chính bất ngờ giảm mạnh?

Một gia đình có thu nhập 30 triệu đồng/tháng có thể cảm thấy khá ổn nếu tổng chi tiêu thường xuyên chỉ khoảng 22-24 triệu đồng. Họ vẫn đủ tiền trả tiền nhà, nuôi con, ăn uống, đi lại và dành ra một khoản tiết kiệm mỗi tháng.

Nhưng chỉ cần nguồn thu nhập chính giảm từ 30 triệu xuống còn 18 triệu đồng, toàn bộ cấu trúc tài chính lập tức thay đổi.

Điều nguy hiểm là phần lớn các khoản chi không giảm nhanh tương ứng với thu nhập. Tiền thuê nhà hoặc trả góp vẫn vậy. Học phí của con vẫn đến hạn. Tiền điện nước, thực phẩm, bảo hiểm, thuốc men vẫn phải trả.

Đó là lúc một đồng tiền bắt đầu phải gánh nhiều trách nhiệm hơn trước.

Trách nhiệm thứ nhất: Giữ cho cuộc sống hiện tại không bị đảo lộn quá nhanh

Sai lầm phổ biến khi thu nhập giảm là lập tức chuyển sang trạng thái "thắt lưng buộc bụng cực đoan": dừng gần như toàn bộ chi tiêu, cắt cả những khoản thiết yếu và khiến cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng chỉ trong vài tuần.

Thực tế, việc đầu tiên nên làm là xác định chi phí sinh tồn tối thiểu của gia đình.

Đây là số tiền cần thiết để duy trì một tháng sinh hoạt tương đối bình thường, bao gồm những khoản như tiền nhà, điện nước, thực phẩm cơ bản, đi lại cần thiết, học phí bắt buộc và chi phí y tế.

Ví dụ, trước đây một gia đình có thể chi 24 triệu đồng/tháng:

- Tiền nhà: 8 triệu đồng

- Ăn uống: 6 triệu đồng

- Học hành của con: 3 triệu đồng

- Đi lại: 2 triệu đồng

- Điện, nước, Internet: 1,5 triệu đồng

- Giải trí, mua sắm: 2 triệu đồng

- Các khoản khác: 1,5 triệu đồng

Khi thu nhập giảm, mục tiêu không phải ép 24 triệu xuống còn 10 triệu ngay lập tức.

Một mức hợp lý hơn có thể là 17-18 triệu đồng bằng cách giữ nguyên các khoản khó thay đổi, đồng thời giảm mạnh mua sắm, giải trí, ăn ngoài và những chi phí có thể trì hoãn.

Đây chính là "mức sống phòng thủ" mà nhiều gia đình nên chuẩn bị trước khi khủng hoảng xảy ra.

Trách nhiệm thứ hai: Bảo vệ những nghĩa vụ tài chính không thể bỏ

Khi tiền ít đi, không phải khoản nào cũng có mức độ ưu tiên giống nhau.

Một chiếc điện thoại mới có thể trì hoãn. Một chuyến du lịch có thể hủy. Việc đổi sofa hoặc sửa lại phòng khách có thể để sang năm.

Nhưng tiền trả góp nhà, khoản vay ngân hàng, học phí hoặc bảo hiểm quan trọng lại khác.

Gia đình nên chia chi tiêu thành ba nhóm.

Nhóm 1: Bắt buộc phải trả

Tiền nhà, tiền vay, điện nước, thực phẩm, học phí cơ bản, thuốc men.

Nhóm 2: Có thể điều chỉnh

Ăn ngoài, xăng xe, mua quần áo, các gói dịch vụ, chi phí vui chơi.

Nhóm 3: Có thể tạm dừng

Du lịch, nâng cấp đồ điện tử, mua sắm lớn, trang trí nhà cửa hoặc những khoản tiêu dùng mang tính hưởng thụ.

Cách chia này giúp gia đình tránh một sai lầm khá phổ biến: cắt rất nhiều khoản nhỏ nhưng lại bỏ quên một nghĩa vụ tài chính lớn.

Chẳng hạn, tiết kiệm được 500.000 đồng tiền cà phê không giải quyết được nhiều nếu khoản vay mua nhà 12 triệu đồng/tháng đang chiếm hơn nửa thu nhập.

Trong trường hợp đó, vấn đề không còn nằm ở "chi tiêu vặt", mà nằm ở cấu trúc tài chính.

Trách nhiệm thứ ba: Không tiêu sạch tương lai để cứu hiện tại

Khi nguồn thu nhập chính giảm, nhiều gia đình lập tức rút toàn bộ tiền tiết kiệm để giữ nguyên mức sống cũ.

Đây có thể là giải pháp ngắn hạn, nhưng rất nguy hiểm nếu kéo dài.

Giả sử gia đình có 180 triệu đồng tiền dự phòng.

Nếu vẫn chi 30 triệu đồng mỗi tháng như trước, khoản tiền này chỉ đủ khoảng 6 tháng.

Nhưng nếu nhanh chóng đưa mức chi tiêu xuống 20 triệu đồng, trong khi thu nhập mới vẫn còn 15 triệu đồng, phần thiếu hụt chỉ còn 5 triệu đồng/tháng.

180 triệu đồng lúc này về lý thuyết có thể bù cho khoảng thiếu hụt trong thời gian dài hơn rất nhiều.

Điều này cho thấy một nguyên tắc quan trọng: Quỹ dự phòng không dùng để duy trì mức sống cũ. Nó dùng để mua thời gian cho gia đình thích nghi.

Thời gian đó có thể được dùng để tìm công việc mới, tạo thêm nguồn thu, tái cơ cấu khoản vay hoặc điều chỉnh kế hoạch tài chính.

Một công thức đơn giản khi thu nhập giảm mạnh

Nếu nguồn thu chính bất ngờ giảm 30-50%, gia đình có thể tạm thời chia dòng tiền theo thứ tự:

1. Chi phí sinh tồn

Ưu tiên nhà ở, thực phẩm, điện nước, y tế và đi lại cần thiết.

2. Nghĩa vụ tài chính

Các khoản vay, bảo hiểm quan trọng và chi phí bắt buộc của con cái.

3. Quỹ dự phòng

Chỉ dùng để bù phần thiếu hụt sau khi đã giảm chi tiêu.

4. Tiết kiệm và đầu tư

Có thể giảm tỷ lệ trong vài tháng, nhưng không nhất thiết phải dừng hoàn toàn nếu dòng tiền vẫn cho phép.

5. Chi tiêu hưởng thụ

Đây là nhóm nên giảm trước tiên.

Điểm quan trọng nhất là thứ tự.

Nhiều gia đình làm ngược: vẫn cố giữ mức sống cũ, tiếp tục mua sắm, sau đó mới lấy tiền tiết kiệm để bù vào.

Kết quả là quỹ dự phòng giảm rất nhanh.

Đừng chỉ cắt chi tiêu, hãy sửa cả phía thu nhập

Một gia đình không thể tiết kiệm vô hạn.

Có những khoản chi chỉ có thể giảm đến một mức nhất định.

Nếu sau khi tối giản, chi phí cơ bản vẫn là 18 triệu đồng/tháng nhưng thu nhập mới chỉ còn 12 triệu đồng, khoảng thiếu 6 triệu đồng sẽ tiếp tục xuất hiện mỗi tháng.

Lúc này, bài toán chuyển từ "tiết kiệm" sang "tăng thu nhập".

Nguồn thu bổ sung không nhất thiết phải lớn ngay lập tức. Một khoản 3-5 triệu đồng/tháng từ công việc phụ, bán hàng, làm freelance hoặc khai thác một kỹ năng sẵn có đã có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của quỹ dự phòng.

Quan trọng hơn, nó giúp gia đình giảm sự phụ thuộc vào một người kiếm tiền duy nhất.

Một cấu trúc tài chính khỏe không nhất thiết phải có thu nhập cực cao. Nhưng sẽ an toàn hơn nếu có nhiều hơn một dòng tiền.

Thử đặt gia đình vào "bài kiểm tra 6 tháng"

Có một câu hỏi đơn giản mà bất kỳ gia đình nào cũng nên tự hỏi: Nếu tháng sau thu nhập giảm một nửa, gia đình có thể sống được bao lâu mà không vay nợ?

Nếu câu trả lời là dưới một tháng, tài chính gia đình đang khá mong manh.

- Nếu là 3-6 tháng, mức độ an toàn tốt hơn nhưng vẫn cần củng cố.

- Nếu gia đình có thể duy trì 6-12 tháng nhờ quỹ dự phòng và mức chi tiêu linh hoạt, khả năng chống chịu trước biến cố sẽ cao hơn rất nhiều.

Thực tế, khủng hoảng tài chính cá nhân hiếm khi bắt đầu bằng một khoản mua sắm lớn. Nó thường xuất hiện khi một nguồn thu biến mất nhưng hàng loạt nghĩa vụ tài chính vẫn còn nguyên.

Bởi vậy, quản lý tiền không chỉ là câu chuyện tiết kiệm được bao nhiêu mỗi tháng.

Quan trọng hơn là xây một hệ thống trong đó mỗi đồng tiền biết mình phải làm nhiệm vụ gì: một phần nuôi cuộc sống hôm nay, một phần bảo vệ gia đình trước rủi ro và một phần giữ lại quyền lựa chọn cho tương lai.

Khi ba trách nhiệm này được phân chia rõ ràng, việc thu nhập bất ngờ giảm mạnh vẫn là một cú sốc. Nhưng nó sẽ không nhất thiết trở thành một cuộc khủng hoảng.