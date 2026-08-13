Phạm Hoàng Thu Uyên là ai?

Mới đây, Phạm Hoàng Thu Uyên thu hút sự chú ý khi thực hiện bộ ảnh mới nhân dịp bước sang tuổi mới, đồng thời đánh dấu giai đoạn chuẩn bị cho hành trình tại Miss Earth 2026.

Trong bộ ảnh, người đẹp lựa chọn phong cách nữ tính với đầm dạ hội màu hồng phấn. Thiết kế ôm phần thân trên, sử dụng hai dây mảnh, chân váy xòe rộng với nhiều lớp tulle và các chi tiết hoa 3D chạy dọc thân váy. Găng tay xuyên thấu cùng trang sức tối giản giúp tổng thể giữ được vẻ nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn cả là những chia sẻ của Thu Uyên về sự thay đổi trong suy nghĩ sau một năm nhiều biến chuyển.

Phạm Hoàng Thu Uyên là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026

Từ cô gái tốt nghiệp Quản trị kinh doanh đến đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026

Phạm Hoàng Thu Uyên quê Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Người đẹp cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm.

Hiện tại, cô làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sắc đẹp. Trước khi được biết đến nhiều hơn qua các hoạt động liên quan đến sắc đẹp, Thu Uyên từng tham gia những chương trình dành cho người trẻ, trong đó có vai trò đại biểu tại Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2021.

Trên mạng xã hội, cô cũng duy trì việc chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc. Nội dung tập trung chủ yếu vào chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và xây dựng thói quen sống khoa học.

Theo Thu Uyên, một năm vừa qua là khoảng thời gian cô có cơ hội bước vào những môi trường mới, thử sức với nhiều vai trò khác nhau. Một trong những dấu mốc lớn nhất là việc trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026.

Nếu như trước đây cô từng băn khoăn về con đường mình muốn theo đuổi thì hiện tại, Thu Uyên cho biết bản thân đã rõ ràng hơn về mục tiêu phía trước.

Sự thay đổi lớn nhất, theo người đẹp, là cô không còn vội vàng tìm cách chứng minh bản thân. Thay vào đó, Thu Uyên muốn dành nhiều thời gian hơn để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tạo ra những giá trị có thể duy trì lâu dài.

“Hãy cứ yêu thương, cố gắng và sống hết mình, nhưng đừng quên tận hưởng hành trình của chính mình”, Thu Uyên chia sẻ khi nói về điều muốn nhắn nhủ với bản thân ở tuổi mới.

Không đặt mục tiêu Miss Earth 2026 chỉ ở thành tích

Trong thời gian tới, phần lớn sự tập trung của Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ dành cho quá trình chuẩn bị tham dự Miss Earth 2026.

Người đẹp cho rằng việc đại diện Việt Nam tại một cuộc thi quốc tế vừa là cơ hội, vừa đi kèm trách nhiệm. Vì vậy, cô muốn chuẩn bị nghiêm túc thay vì coi đây đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp.

Đáng chú ý, Thu Uyên cho biết mục tiêu của cô không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng. Người đẹp muốn hành trình tại Miss Earth mang dấu ấn riêng, trong đó hình ảnh đại diện Việt Nam không chỉ gắn với ngoại hình mà còn có tri thức và hiểu rõ những giá trị mình muốn theo đuổi.

Đây cũng là lý do cô dự định tiếp tục phát triển những định hướng liên quan tới môi trường, đổi mới sáng tạo và làm đẹp bền vững.

Theo Thu Uyên, những hoạt động này không nên chỉ xuất hiện trong thời gian tham dự cuộc thi mà cần trở thành hướng đi có thể duy trì sau đó.

“Ở tuổi mới, Uyên mong mình vừa tiến gần hơn đến những giấc mơ, vừa giữ được sự cân bằng và trân trọng những người luôn đồng hành bên cạnh”, cô chia sẻ.

Muốn xây dựng nền tảng dài hạn sau cuộc thi

Dù Miss Earth 2026 đang là dấu mốc lớn trước mắt, Thu Uyên cho biết cô vẫn xác định tiếp tục công việc và những định hướng hiện tại sau khi cuộc thi kết thúc.

Quan điểm của người đẹp là cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng để đi được đường dài, mỗi bước tiến đều cần dựa trên một nền tảng đủ vững.

Vì thế, bên cạnh việc chuẩn bị cho sân chơi quốc tế, cô vẫn muốn duy trì sự cân bằng giữa công việc, phát triển bản thân và những mối quan hệ xung quanh.

Thu Uyên kỳ vọng sau hành trình Miss Earth 2026, điều cô nhận được không chỉ là trải nghiệm tại một cuộc thi nhan sắc mà còn là cơ hội để trở thành phiên bản bản lĩnh, hiểu biết và rõ ràng hơn về con đường mình lựa chọn.



