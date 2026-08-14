Quần thể du lịch rộng hàng trăm ha, có biển nhân tạo ở TP.HCM ra thông báo đặc biệt

Ngay trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, Khu du lịch Đại Nam ra thông báo khiến nhiều du khách chú ý. Cụ thể, thay vì thay đổi, nâng mức giá dịch vụ phục vụ trong dịp lễ, khu nghỉ tiếp tục duy trì chương trình miễn phí vé vào cửa cho tất cả người dân và du khách. Trước đó, Đại Nam đã công bố chính sách miễn phí vé vào cổng này kéo dài đến hết năm nay 2026.

Vì vậy, với những du khách đang tìm kiếm địa điểm vui chơi, giải trí cho dịp lễ 2/9, Khu du lịch Đại Nam là 1 điểm đến có thể tham khảo khi mức ưu đãi hấp dẫn tiếp tục được duy trì.

Miễn phí vé cổng không có nghĩa du khách được sử dụng miễn phí tất cả dịch vụ bên trong. Bên trong khu du lịch với những dịch vụ khác như Vườn thú, Biển nhân đạo, Xe lửa..., là những dịch vụ vẫn thu vé riêng lẻ. Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng cập nhật tháng 2/2026, vé Vườn thú Đại Nam là 100.000 đồng/người lớn và 50.000 đồng/trẻ em; vé Biển Đại Nam tương ứng 150.000 đồng và 50.000 đồng. Xe lửa, xe điện nội khu có giá 20.000 đồng/người lớn và 10.000 đồng/trẻ em, được sử dụng không giới hạn số lượt trong ngày.

Vốn là khu du lịch nổi tiếng Bình Dương, sau sắp xếp đơn vị hành chính, hiện nay địa chỉ khu du lịch thuộc phường Phú An, TP.HCM. Từ trung tâm thành phố, hướng đi phổ biến bằng phương tiện cá nhân là qua cầu Bình Triệu, theo trục Quốc lộ 13 - Đại lộ Bình Dương tới khu du lịch. Đây cũng là hướng di chuyển được website Đại Nam giới thiệu. Quảng đường dài khoảng 40km và 1-1,5 giờ.

Ảnh Khu Du lịch Đại Nam

Khu du lịch có cả biển, có cả vườn thú và khu Kim Điện dát vàng

Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất tại Đại Nam là biển nhân tạo. Theo website chính thức của khu du lịch, công trình đi vào hoạt động từ năm 2009, có tổng diện tích 21,6 ha, trong đó mặt nước khoảng 20.000 m2 và sức chứa được công bố lên tới 30.000 người.

Điểm khác biệt là khu vực này có cả biển nước mặn và biển nước ngọt, độ sâu tối đa khoảng 2 m. Hệ thống tạo sóng có thể tạo mức sóng cao tới 1,6 m. Nhờ vậy, khách đi cùng trẻ nhỏ hoặc nhóm bạn có thể dành hẳn một buổi để tắm, vui chơi dưới nước ngay trong quần thể thay vì phải thực hiện một hành trình xa hơn tới các bãi biển tự nhiên.

Nếu đi cùng trẻ em, một lựa chọn khác đáng cân nhắc là Vườn thú Đại Nam. Khu vực này có diện tích khoảng 12,5 ha. Sau quá trình nâng cấp trong năm 2025, Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết vườn thú hiện nuôi dưỡng, bảo tồn 63 loài với hơn 600 cá thể, trong đó có hổ Đông Dương, nai Cà-tông, voọc... Khu Lồng Chim Mở có hơn 1.000 cá thể chim trong môi trường bán tự nhiên.

Biển nhân tạo...

... và vườn thú là 2 trải nghiệm đặc sắc ở Đại Nam (Ảnh KDL Đại Nam)

Ở một sắc thái hoàn toàn khác là khu Kim Điện. Theo Đại Nam, công trình có diện tích xây dựng khoảng 9 ha; các pho tượng thờ, phù điêu và nhiều vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K. Kim Điện từng được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Ngôi đền lớn nhất Việt Nam” năm 2007. Phía sau là dãy Bảo Sơn gồm 5 ngọn Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ, ngọn trung tâm cao 65,8 m, trên đó có Bảo Tháp 9 tầng.

Ngoài ra, toàn khu còn có trường đua, các trò chơi giải trí và nhiều hạng mục khác. Tuy nhiên, các hoạt động tại trường đua phụ thuộc lịch sự kiện, vì vậy khách muốn trải nghiệm nên kiểm tra lịch biểu diễn trước ngày tới.

Khu Kim Điện (Ảnh KDL Đại Nam)

Tư vấn 1 ngày ở Khu Du lịch Đại Nam

Nếu đi trong ngày, đặc biệt vào kỳ nghỉ 2/9, du khách nên xuất phát khoảng 6h30-7h để có mặt tại khu du lịch từ đầu buổi sáng. Có thể dành khoảng 8h-9h30 cho Kim Điện và khu Bảo Sơn, khi thời tiết chưa quá nóng. Riêng việc vào bên trong Bảo Tháp 9 tầng có thể phụ thuộc từng đợt mở cửa nên du khách cần kiểm tra thông báo của khu du lịch.

Từ khoảng 9h30 đến gần trưa, gia đình có trẻ nhỏ có thể chuyển sang Vườn thú và dành khoảng 1,5-2 giờ. Với trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, sử dụng xe điện hay xe lửa nội khu là phương án đáng cân nhắc bởi khoảng cách giữa các hạng mục khá lớn.

Sau thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều nên chọn một trải nghiệm chính. Nếu đi gia đình hoặc muốn giải nhiệt, có thể dành từ 13h đến 15h30 cho Biển Đại Nam. Trong khi đó, nhóm bạn trẻ không có nhu cầu tắm biển có thể thay bằng khu trò chơi.