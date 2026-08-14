Lần đầu tiên tại Hà Nội: Một triển lãm bản quyền Van Gogh với quy mô khủng, diện tích lên tới 4.000m2

Tối 12/8, Van Gogh Timeless - Van Gogh Xuyên không chính thức khai mạc tại Hà Nội, đưa 165 kiệt tác của Vincent van Gogh bước ra khỏi khung tranh bằng công nghệ đa giác quan. Với quy mô rộng lớn và hệ thống 13 khu trải nghiệm, triển lãm hướng đến việc đưa những kiệt tác hội họa kinh điển đến gần công chúng bằng một ngôn ngữ trực quan hơn.

Một cách đặc biệt để “gặp” Van Gogh

Được tổ chức bởi Công ty TNHH MTV Emerart, với sự đồng hành của Nhà tài trợ độc quyền ABBank, Van Gogh Timeless là triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan bản quyền từ Pháp, được giới thiệu với quy mô hàng đầu châu Á.

Thay vì thưởng thức tranh theo cách truyền thống, khán giả được bước vào một không gian rộng gần 4.000m2 đặc biệt. Ở đó, những hình ảnh quen thuộc trong hội họa Van Gogh như cánh đồng lúa mì, bầu trời đầy sao, hoa hướng dương hay những nét cọ đặc trưng được tái hiện bằng hình ảnh chuyển động, ánh sáng và âm thanh.

Triển lãm ứng dụng đồng thời 3D Mapping Projection, VR - AR, Lidars, Surround Sound cùng công nghệ trình chiếu của Vioso. Khoảng 74 máy chiếu được sử dụng trong toàn dự án, tạo ra 613.785.600 điểm ảnh tại cùng thời điểm.

Những con số này cho thấy phần “công nghệ” được đầu tư ở mức nào, nhưng mục tiêu cuối cùng của Van Gogh Timeless không chỉ là tạo ra một màn trình diễn thị giác. Công nghệ được sử dụng như phương tiện để đưa người xem đến gần hơn với thế giới nghệ thuật của Van Gogh, biến việc thưởng lãm từ quan sát thành trải nghiệm.

13 không gian, một hành trình “xuyên không” cùng Van Gogh

Điểm nhấn của triển lãm là concept độc quyền “Van Gogh và Ánh sáng qua các nền văn minh”. Từ cảm hứng về ánh sáng trong tâm tưởng và các kiệt tác của Van Gogh, triển lãm mở rộng câu chuyện đến hành trình phát triển của những nền văn minh và sức sáng tạo của con người.

Concept này được hiện thực hóa qua 13 khu trải nghiệm, dẫn dắt khán giả qua những chương khác nhau của hành trình “xuyên không”.

Mỗi không gian mang một lớp cảm xúc riêng. Có nơi mở ra những cánh đồng lúa mì vàng óng, nơi khác là bầu trời đầy sao hay những đóa hướng dương rực rỡ. Các gam màu và đường nét vốn làm nên dấu ấn Van Gogh được chuyển hóa thành hình ảnh, ánh sáng và âm thanh, tạo nên một không gian nghệ thuật liên tục thay đổi.

Cách tiếp cận này cũng tạo ra sự khác biệt căn bản giữa triển lãm immersive và việc đứng trước một bức tranh. Người xem không còn hoàn toàn ở vị trí quan sát mà trở thành một phần của không gian.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Thu Quỳnh, Nhà đồng sáng lập Emerart, chia sẻ: “Chúng tôi tạo ra triển lãm để xoá bỏ những ranh giới vô hình của nghệ thuật và cuộc sống. Thay vào đó, chúng tôi kiến tạo một không gian để những người thưởng lãm có thể đắm chìm trong những giá trị đầy cảm hứng ấy.”

Điểm khởi đầu cho định hướng phát triển các sản phẩm văn hóa

Van Gogh Timeless được xem là điểm khởi đầu trong định hướng dài hạn của Emerart về việc kết hợp nghệ thuật và công nghệ để phát triển các sản phẩm văn hóa. Theo chia sẻ tại lễ khai mạc, lựa chọn Van Gogh trước hết là cách tiếp cận một chủ đề có tính toàn cầu, qua đó học hỏi những mô hình công nghiệp văn hóa tiên tiến trên thế giới. Từ nền tảng đó, Emerart hướng tới những dự án kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật Việt Nam bằng công nghệ hiện đại.

“Chúng tôi muốn học hỏi những gì tinh hoa nhất của thế giới, để từng bước xây dựng một mô hình nghệ thuật của riêng người Việt kể câu chuyện Việt, bằng chất liệu Việt, theo chuẩn mực quốc tế,” bà Vũ Thị Thu Quỳnh nói.

Định hướng này cũng lý giải vì sao Van Gogh Timeless không chỉ được nhìn như một triển lãm về một danh họa nổi tiếng. Xa hơn, dự án đặt ra một câu hỏi về cách nghệ thuật có thể tiếp cận thế hệ khán giả mới - đặc biệt những người lớn lên cùng công nghệ và quen với những hình thức kể chuyện trực quan, tương tác.

Nếu Van Gogh là chất liệu để học hỏi cách thế giới kể chuyện bằng nghệ thuật và công nghệ, mục tiêu cuối cùng là tạo ra những sản phẩm có thể kể câu chuyện Việt bằng chính chất liệu Việt, đồng thời hướng tới khả năng đưa các sản phẩm văn hóa ấy ra thế giới. Trong tương lai, Emerart cho biết đang ấp ủ chuỗi chủ đề về văn hóa, nghệ thuật và lịch sử Việt Nam, trong đó có những câu chuyện như “Hào Kiệt Triều Trần”.

Đồng thời, sự xuất hiện của Van Gogh Timeless góp thêm một hình thức thưởng lãm vào đời sống văn hóa Hà Nội, trong bối cảnh các triển lãm immersive ngày càng tạo được sự chú ý nhờ khả năng kết hợp nghệ thuật với công nghệ.

Đồng hành cùng dự án, ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT ABBank, chia sẻ: “Tại ABBank, chúng tôi tin rằng hạnh phúc được bồi đắp từ những trải nghiệm giàu giá trị và cảm xúc.”